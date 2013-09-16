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FIFA 2014 final maçı 4K olarak yayınlanacak

5 yıl
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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FIFA 2014 final maçı 4K olarak yayınlanacak

Henüz Full HD çözünürlük görüntüleme sistemlerinde tam yerleşmemişken, 4K çözünürlük de pazarda kendisine yer aramaya başladı. İçerik konusunda yeterli bir altyapı sunamasa da ilk 4K televizyon ve medya oynatıcılar evlerde yerini almaya başladı. Yayıncı kuruluşların da 4K altyapı çalışmaları devam ediyor. 

Geçen yaz FIFA konfederasyon kupasında ilk 4K yayın denemeleri yapıldıktan sonra Brezilya'da resmi 4K yayınlarının başlatılması kararı alındı. Sony ve FIFA tarafından yapılan duyuruda FIFA 2014 Dünya Kupası final maçının 4K olarak kaydedileceği ve yayınlanacağı açıklandı.

Daha zengin bir maç tecrübesi sunma amacını güden Sony, 4K prodüksiyon safhasının da sorumluluğunu üstlenmiş durumda. 4K yayın için açık alan gösterimleri de FIFA tarafından ayarlanacak. 

Final maçı dışında 4K yayınlanması düşünülen maçlar için de Aralık ayındaki kura çekimlerinde son karar verilecek. Ayrıca çekim teknolojisi HD kalitesine de imkan tanıdığı için yayınlar sadece 4K televizyonlara özgü olmayacak. 

http://www.pocket-lint.com/news/123662-fifa-2014-world-cup-final-to-be-filmed-and-broadcast-in-4k Yorum Yaz
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wolf silver 5 yıl en beğenilen
Digitürk ve Dsmart sımdıden ellerını ovuşturuyordurlar.Kullanıcılara nasıl kazık atacaz dıye hesaplama yapıyorlardır...
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thinkwithbrain 5 yıl
Oh be iyimiş valla, alalım çerezimizi kolamızıda bi 4K maç keyfi yapalım evde.
-diyebilen var mı
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kucukyenici 5 yıl gs09gs09
Bizim spor kanallarında adamlara muz yediriyorlar, 3d gözlük takıyorlar, olmadı dalgıç gözlüğü takıyorlar. Haliyle belirli bir masraf oluyor. O sebeple paralı olabilir! :-)
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Bizim spor kanallarında adamlara muz yediriyorlar, 3d gözlük takıyorlar, olmadı dalgıç gözlüğü takıyorlar. Haliyle belirli bir masraf oluyor. O sebeple paralı ...
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fortunasuper 5 yıl
4K yayınlayınca ne tarafları büyüyecekmiş bilen varmı?
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AHMETSELCUK 5 yıl
4k yıda oled i de gördüm,
fakat ilgimi ceken şu oldu ikisindede hep blueray den veya hdd deki test leri kullanıyorlar
acaba bu yayınlara yapacak kanal veya kanallar nasıl bi yol izleyecek görüntüyü iletme konusunda 3cm kalınlığında antikron kablosuyla gelirler artık
ttnetin sonradan fiber kablosu çektiği gibi
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kemalogretmen 5 yıl
4k o ne olaki? Futbolcu ile selemlaşakmıyım acaba?
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acbold 5 yıl
kucukyenici
Bizim spor kanallarında adamlara muz yediriyorlar, 3d gözlük takıyorlar, olmadı dalgıç gözlüğü takıyorlar. Haliyle belirli bir masraf oluyor. O sebeple paralı olabilir! :-)
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Telegol izlemek için kaç para veriyosun merak ettim. Spor paketlerinden bahsediyor arkadaş.ulusal yayınlar değil...
Ayrıca STAR HD normal uydudan izlenebiliyor mu ? doğan ile doğuş grubu arasındaki anlaşmaya göre sadece D-SMART da hd yayın yapıyor diye biliyorum.Digitürkde de yer almıyor bu yüzden. Geçen gün milli maçı çorba gibi izledim digitürk de SD yayından.
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gs09gs09 5 yıl
uyduda yayın yapan HD kanal yok :D var da ben mi bilmiyom bildiklerim
STAR HD KANAL D HD TRT1 HD ATV HD DİSCOVERY HD başka ne var :D Penthause HD başkada yok sanırım varsada DİGİ TÜRK +Dsmartta dahil yap 20 kanalı geçmez bunlar 4 5 tanesi saten izleyeni yok antin kutin proğramlar FULL HD LED TV evde duruyor SD kanal izlioz :D çok işime yaradı anlıcanız bu tv :D anca netten film indirirsek FULL HD onları izlioz onlarda TTNET 3mbs haltına takılıyo tam bi geri kafalı ülkesi olduk ya son teknoloji cihazlar herkezde var yayın olmaz ne bilim net hızı olmaz 4g telefon çıkar ülkede satılır biz halen 3g kullanırız :D devlet bunlara bi el atmalı bence :D mesela yıllık karı xmilyon dolar olan kanala FULL HD + HD+SD hizmet anlık yayın vermesi zorunlu olmalı ne bilim AKK olsa bile 3mbs olmamalı FULL HD bişi açsan dolmuyor bu en azından 6MBS felan olsun ki işimize yarasın sonra bu Spor kanallarınada ayar verilmeli tek maça ben niye 300 400 lira ödiyim yıllık onlar yüzünden ya ip tv kaçak yayın izlioz yada kahvede sigara alkol bilmem ne 1000 kişi maç izlioz yada devlet her aileye para versin :D yıllık 2000 bin tl TEKNOLOJİ GİDERİ ALTINDA bizde satın alıp izleyelim :D
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gs09gs09 5 yıl
SPor kanalları dünyadada bizim ki gibi paralı mı ya ? bilen var mı ben nie evimde spor müsabakalarını ücretsiz izleyemiyorum 720P olsun benim olsun :D
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kucukyenici 5 yıl gs09gs09
Bizim spor kanallarında adamlara muz yediriyorlar, 3d gözlük takıyorlar, olmadı dalgıç gözlüğü takıyorlar. Haliyle belirli bir masraf oluyor. O sebeple paralı olabilir! :-)
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Marquis-de-Sade. 5 yıl
darkaura
acikcasi 42inch tv de kaynak kaliteli oldukca 720p ile 1080p nin bir farkini goremiyorum. kaldiki 4k. ancak toplu yayin yapan cafelerde restoranlarda 100inch gibi bir boyutta farki olabilir.

Asıl o zaman görüntü daha kötü olur baktığınız mesafe aynı ise. Televizyonun boyutu ne kadar küçük ve çözünürlüğü ne kadar yüksek ise görüntü netliği o kadar iyi olur.
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darkaura 5 yıl Marquis-de-Sade.
SrhtCnr44

darkaura

acikcasi 42inch tv de kaynak kaliteli oldukca 720p ile 1080p nin bir farkini goremiyorum. kaldiki 4k. ancak toplu yayin yapan cafelerde restoranlarda 100inch gibi bir boyutta farki olabilir.


Asıl o zaman görüntü daha kötü olur baktığınız mesafe aynı ise. Televizyonun boyutu ne kadar küçük ve çözünürlüğü ne kadar yüksek ise görüntü netliği o kadar iyi olur.

o yuzden 100inchde fark eder. o boyutta normal hd piksel piksel gozukmeye baslar. 100-200kisinin mac izledigi ortamda goruntu kalitesi daha iyi olcak diye ufak tv koyamazsiniz herhalde.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
biz 10K tüplüye devam :D
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darkaura 5 yıl
acikcasi 42inch tv de kaynak kaliteli oldukca 720p ile 1080p nin bir farkini goremiyorum. kaldiki 4k. ancak toplu yayin yapan cafelerde restoranlarda 100inch gibi bir boyutta farki olabilir.
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element11 5 yıl
Arkadaşlar, MediaMaktta 55 inch Sony 4k tv vardı.4K görüntüler muhteşemdi. Tv ye yarım metreden bakmama rağmen ne pixelleşme ne de bir bozulma göremedim. Ben çok beğendim. Ayrıca 10 bin TL fiyatı olan bu tv, önümüzdeki yıllarda gayet makul seviyelere gelebilir diye düşünüyorum.
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mehmetoguzderin 5 yıl
4K TV'ye yeltenen arkadaşlar, çoğunluğun kabul ettiği üzere 4K bir geçiş çözünürlüğü. 8K'yı Full HD gibi sayın.
Telefonlar: HD/fHD
Tabletler: 2K
Ufak Ekranlar ve Monitörler: 4K
Orta ve Daha Büyükleri: 8K
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