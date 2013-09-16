FIFA 2014 final maçı 4K olarak yayınlanacak





Henüz Full HD çözünürlük görüntüleme sistemlerinde tam yerleşmemişken, 4K çözünürlük de pazarda kendisine yer aramaya başladı. İçerik konusunda yeterli bir altyapı sunamasa da ilk 4K televizyon ve medya oynatıcılar evlerde yerini almaya başladı. Yayıncı kuruluşların da 4K altyapı çalışmaları devam ediyor.





Geçen yaz FIFA konfederasyon kupasında ilk 4K yayın denemeleri yapıldıktan sonra Brezilya'da resmi 4K yayınlarının başlatılması kararı alındı. Sony ve FIFA tarafından yapılan duyuruda FIFA 2014 Dünya Kupası final maçının 4K olarak kaydedileceği ve yayınlanacağı açıklandı.





Daha zengin bir maç tecrübesi sunma amacını güden Sony, 4K prodüksiyon safhasının da sorumluluğunu üstlenmiş durumda. 4K yayın için açık alan gösterimleri de FIFA tarafından ayarlanacak.





Final maçı dışında 4K yayınlanması düşünülen maçlar için de Aralık ayındaki kura çekimlerinde son karar verilecek. Ayrıca çekim teknolojisi HD kalitesine de imkan tanıdığı için yayınlar sadece 4K televizyonlara özgü olmayacak.

http://www.pocket-lint.com/news/123662-fifa-2014-world-cup-final-to-be-filmed-and-broadcast-in-4k