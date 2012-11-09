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FIPS onayladı; Blackberry 10, üst düzey kurumlar tarafından kullanılabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Bu ayın başında operatör testlerine başlanan Blackberry 10 platformu, Federal Bilgi İşlem Standartı 140-2 güvenlik sertifikası almayı başardı. Böylece Blackberry 10, hükümetlerde dahil olmak üzere üst seviye güvenliğe tabi tutulan kurumlar tarafından rahatça kullanılabilecek.

RIM'in Güvenlik Sertifikaları Direktörü David MacFarlane, çok yeni ve henüz piyasaya çıkmamış bir platform için FIPS sertifikası almış olmalarının firma olarak güvenliğe ne kadar önem verdiklerinin ispatı olduğunu söylerken; firmanın Cihaz Yönetim Güvenliği ve Araştırmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael K. Brown ise şunları ifade etti:

"BlackBerry’yi diğerlerinden ayrıştıran en önemli özellikler arasında uçtan uca bir güvenlik sunuyor olması ve hem depolanan hem de aktarım halinde olan veriler için tasdikli şifreleme algoritmaları içeriyor olması yer alıyor. Diğer hiçbir mobil çözüm BlackBerry çözümünün sahip olduğu güvenlik seviyesi akreditasyonuna sahip değil."


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depeche35 7 yıl en beğenilen
Android,ios varken "Uyan da balığa zıpkınla gidelim....
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domate5 6 yıl
Blackberry 10 mukemmel bir telefon olacak kim ne derse desin.
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BERK BEY 6 yıl domate5
Zyfnx

Blackberry 10 mukemmel bir telefon olacak kim ne derse desin.


+1
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nurettinaz 7 yıl
BB 10 son bb os ile geliyor ve gerçekten multitasking ve uygulama zenginliği açısından inanılmaz yerlerde ayrıca kullanıcıların alışık olduğu bb os özelliklerini barındırmasının yanında geniş uygulama desteğine rağmen hala daha önceki bb ler kadar güvenilir bakalım ülkemize gelsin ve fiyatı aşırı uçuk saçma olmazsa düşünülebilecek bir telefon kendisi
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Echo54 7 yıl
o kadar laf ediyosunuz. bb 10 size tükürdüğünüzü yalattıracak.
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gokhan-bursa 7 yıl
Adam iphone'a flash destegı getırmıyor guvenlık yuzunden bune o zaman ? Demek olay flash ta degılmıs.tamam blackberrydede flash yok ama iphone nunda bu sevıyede olması lazım.iphone da apple nın guvenlık yuzunden kısıtlamalarıyla boğuşuyo ınsanlar buna ragmen iphone guvenlık konusunda blackberrynın yarısı kadar.
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face1tr 7 yıl
Bb 9380 aldım, 440tl /12 taksit. Memnunum ve bir sonraki telefonum da BB olacak.
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darkaura 7 yıl
Dogru diyorsunuz. Buyuk sirketler, buyuk platformlar bir gecede kurulmadigi gibi, bir gecede batmaz. Genelde surec yillar alir. Ama bb uzun suredir kan kaybediyor. Henuz oyunu degistirecek bir seyde yapamadi. Bb nin telefonlar kotu demiyorum. Basarisiz olan bb telefonlari degil, bb nin kullanim felsefesi. is oncelikli bb kullanim anlayisi internet ve oyun oncelikli kullanima karsi surekli pazar kaybediyor.
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Adidas_741 7 yıl
Apple'dan sonra tasarımı en güzel ve en özgün olan telefon bence blackberry ama işletim sistemi hakkaten kötü.En azından günümüz gereksinimlerini karşılamıyor. Bence artık androide dönmeleri lazım.
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Stanislas Xavier 7 yıl
Bir sene önce herkes windows a da öldü diyordu,iki sene önce Nokia yı bitirmişti bu tayfa hatta android çıktığında ios ölecek diyorlardı,görünen o ki hiç bir tahminleri tutmadı..
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FERFEROS 7 yıl
Rekabet iyidir.Gerçi benim ilgimi hiç çekmiyor orası ayrı.
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xbreakx 7 yıl
Helal batti batacak derken ataga kalktilar. Kurumsal telefonu olabilir ama IOS, Android ile zor yarisir.
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quzman 7 yıl
Bir kişi de demiyor bu pazar nasıl bu hale geldi diye .
Durup dururken birden "iOS , Android , Windows" ışınlanıverdi , pasta 3'e bölündü .
Şimdi adamlar çıkıp tıkır tıkır çalışan, iş gören, batarya ve kullanıcı dostu bir sistem çıkarsa millet iyi ama uygulama yok diyecek .
Zaten malum firmalar da bir anda milyonlarca uygulama ile market açtı sanki .
Bekliyorsunuz ki başarılı olursa 3 günde zirveye başarısız olursa 1 günde dibe yerleşsin .
Bi müsade edin de çocuk daha doğmadan ne olacağına karar vermeyin .
Ben de Android kullanıyorum ama ihtiyaçlarımı aynı şekilde karşılar veya karşılayacağına inanırsam gider bunu alırım ...
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Roque_Jn 7 yıl
Beyaz olan gerçekten çok çekici duruyor.. Ama büyük ekran şart artık, 4 inch kurtarmaz.. Sanırım ekran boyutu da 4 inch olacak..
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