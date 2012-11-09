FIPS onayladı; Blackberry 10, üst düzey kurumlar tarafından kullanılabilir

Bu ayın başında operatör testlerine başlanan Blackberry 10 platformu, Federal Bilgi İşlem Standartı 140-2 güvenlik sertifikası almayı başardı. Böylece Blackberry 10, hükümetlerde dahil olmak üzere üst seviye güvenliğe tabi tutulan kurumlar tarafından rahatça kullanılabilecek.

RIM'in Güvenlik Sertifikaları Direktörü David MacFarlane, çok yeni ve henüz piyasaya çıkmamış bir platform için FIPS sertifikası almış olmalarının firma olarak güvenliğe ne kadar önem verdiklerinin ispatı olduğunu söylerken; firmanın Cihaz Yönetim Güvenliği ve Araştırmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael K. Brown ise şunları ifade etti:

"BlackBerry’yi diğerlerinden ayrıştıran en önemli özellikler arasında uçtan uca bir güvenlik sunuyor olması ve hem depolanan hem de aktarım halinde olan veriler için tasdikli şifreleme algoritmaları içeriyor olması yer alıyor. Diğer hiçbir mobil çözüm BlackBerry çözümünün sahip olduğu güvenlik seviyesi akreditasyonuna sahip değil."