Playstation 5'e yeni yazılım güncellemesi geldi: Yenilikler neler?

Sony, PlayStation 5 için yeni yazılım güncellemesini kullanıma sundu. Güncelleme, DualSense kontrolcüsündeki hoparlörleri ve mikrofonu iyileştirerek, ekran paylaşımı özelliğine işaretçiler ve emoji tepkileri eklemeye imkan tanıyor. Aynı zamanda PS5 güç göstergesinin parlaklığı da artık ayarlanabiliyor. Güncelleme geçen ay test kullanıcılarına sunulmuştu ve bugün dünya genelinde tüm PS5 sahiplerine dağıtılıyor.

Sony, oyun içi seslerin ve sesli sohbetin ses düzeyini iyileştirmek için DualSense ve DualSense Edge kontrolcülerinin donanım yazılımını güncelledi. Her iki kontrol cihazının mikrofonu, düğme sesi gibi arka plan gürültülerini ortadan kaldıran yeni bir makine öğrenimi modeliyle iyileştirildi.

PS5'deki Ekran Paylaşımı işlevi de işaretçiler ve emoji tepkileri desteği alarak arkadaşların paylaşılan bir ekranda alanları veya nesneleri vurgulamak için bir talimat çizgisi çizmesine olanak tanıyor. İzleyiciler ayrıca ekran paylaşımı sunucusuna emoji tepkileri gönderebiliyor. İstanildiğinde bu işaretçiler ve emojiler devre dışı bırakılabiliyor. iOS ve Android kullanıcılarının bu yeni Ekran Paylaşımı etkileşimlerini kullanmasına olanak sağlamak için bu ayın sonuna doğru bir PlayStation mobil uygulaması güncellemesi de gelecek.

PlayStation 5 Slim n11’de indirime girdi 1 gün önce eklendi

Sony ayrıca bu güncelleme kapsamında PS5 sahiplerinin PS5'in güç göstergesinin parlaklığını ayarlamasına da izin veriyor. Üç yeni seçenek arasından seçim yapılabiliyor: loş, orta ve parlak (varsayılan). Ancak güç göstergesi tamamen devre dışı bırakılamıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.