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    Anlık Bildirim

    Playstation 5'e yeni yazılım güncellemesi geldi: Yenilikler neler?

    Sony, PS5 için yeni yazılım güncellemesini kullanıma sundu. Güncelleme, DualSense'in hoparlörleri ve mikrofonu iyileştirerek, ekran paylaşımına işaretçiler ve emoji tepkileri eklemeye imkan tanıyor.
    Playstation 5'e yazılım güncellemesi geldi: Yenilikler neler?
    Sony, PlayStation 5 için yeni yazılım güncellemesini kullanıma sundu. Güncelleme, DualSense kontrolcüsündeki hoparlörleri ve mikrofonu iyileştirerek, ekran paylaşımı özelliğine işaretçiler ve emoji tepkileri eklemeye imkan tanıyor. Aynı zamanda PS5 güç göstergesinin parlaklığı da artık ayarlanabiliyor. Güncelleme geçen ay test kullanıcılarına sunulmuştu ve bugün dünya genelinde tüm PS5 sahiplerine dağıtılıyor.

    Sony, oyun içi seslerin ve sesli sohbetin ses düzeyini iyileştirmek için DualSense ve DualSense Edge kontrolcülerinin donanım yazılımını güncelledi. Her iki kontrol cihazının mikrofonu, düğme sesi gibi arka plan gürültülerini ortadan kaldıran yeni bir makine öğrenimi modeliyle iyileştirildi. 

    Playstation 5'e yazılım güncellemesi geldi: Yenilikler neler?
    PS5'deki Ekran Paylaşımı işlevi de işaretçiler ve emoji tepkileri desteği alarak arkadaşların paylaşılan bir ekranda alanları veya nesneleri vurgulamak için bir talimat çizgisi çizmesine olanak tanıyor. İzleyiciler ayrıca ekran paylaşımı sunucusuna emoji tepkileri gönderebiliyor. İstanildiğinde bu işaretçiler ve emojiler devre dışı bırakılabiliyor. iOS ve Android kullanıcılarının bu yeni Ekran Paylaşımı etkileşimlerini kullanmasına olanak sağlamak için bu ayın sonuna doğru bir PlayStation mobil uygulaması güncellemesi de gelecek.

    Sony ayrıca bu güncelleme kapsamında PS5 sahiplerinin PS5'in güç göstergesinin parlaklığını ayarlamasına da izin veriyor. Üç yeni seçenek arasından seçim yapılabiliyor: loş, orta ve parlak (varsayılan). Ancak güç göstergesi tamamen devre dışı bırakılamıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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