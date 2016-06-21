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Fiat-Chrysler elektrikli Maserati spor arabası fikrini gözden geçiriyor

Fiat Chrysler CEO'su Sergio Marchionne elektrikli araçlar hakkında görüşlerini anlattı. Firmanın Tesla rakibi ve Maserati'den spor bir elektrikli modeli piyasaya çıkarabileceği sinyalini verdi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Fiat Chrysler patronu Sergio Marchionne bir kez daha şirketin kapılarının elektrikli araç üretimine açık olduğunu söyledi. Açıklamaya göre firma Maserati Alfieri ve ufak bir şehir modelini elektrikli üretebilir.
Elektrikli araç işi için özellikle Maserati Alfieri adı etrafta konuşulurken Marchionne bu konuda pek fazla detay vermeyerek Maserati üretimi elektrikli bir aracın yakın gelecekte beklenmemesi gerektiğini söylüyor. Bu durumun nedenine bakacak olursak 5 yıllık planı doğrultusunda hareket eden firmanın planı 2018 yılında sonlanıyor, yani bu tarihe kadar elektrikli bir Maserati göremeyeceğiz.
Geçtiğimiz Nisan ayında da elektrikli araçlarla ilgili demeç veren FCA patronu Tesla Model 3'ün başarısını takip ettiklerini ve başarılı olduğu kanıtlanırsa FCA'nın aynı formulü kopyalayıp, İtalyan tasarımı kazandırarak 12 ayda pazara süreceklerini belirtmişti.
Bu seferki demecinde daha gerçekçi olan FCA patronu firmanın elektrikli araçlar konusunda aceleci davranmadığını ve onların uygulanabilirlik durumunu tıpkı şu anda bağlantılı araçlar ve mobilite konusunda olduğu gibi inceleyeceklerini belirtmiş. CEO'nun Bloomberg'e verdiği demeci aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-18/marchionne-mulls-maserati-electric-sportscar-as-tesla-competitor Yorum Yaz
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Like a Sir 3 yıl en beğenilen
cangunner
Umarım o kedi mırıltısı motor sesini de adapte edebilirler. Yoksa o maseratiye maserati demem!

sen desen ne demesen ne ...
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AKTeknisyen 3 yıl
DubSteq
Benim bildiğim elektrikli araçlarda radyatör olmadığından ön taraf kapalı oluyor. Peki Maseratinin o güzelim öndeki radyatör hava kanalını kaldıracaklar mı?

O kanal batarya paketinin soğutulmasında kullanılabilir bence.böylece hem estetiği hemde işlevselliği bozulmaz.Tabi bunu yapmak kolayda paketi nasıl ısıtırlaroda ayrı muamma.Bir iklimlendirme koyarlarsa bu sefer bu tür ızgaraya gerek kalmaz.
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DH Misafiri 3 yıl
Ati alan Üsküdar i geçti... Tesla yi durdabilene aşk olsun
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kadirirdem 3 yıl
rekabet iyi olur gelsin...
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Like a Sir 3 yıl en beğenilen
cangunner
Umarım o kedi mırıltısı motor sesini de adapte edebilirler. Yoksa o maseratiye maserati demem!

sen desen ne demesen ne ...
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BekirTemel 3 yıl
gözden geçirmeyi bırakıp işe el atmalılar çünkü dünya hızla o yöne kayma eğilimi gösterebilir.
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DubSteq 3 yıl
Benim bildiğim elektrikli araçlarda radyatör olmadığından ön taraf kapalı oluyor. Peki Maserati'nin o güzelim öndeki radyatör hava kanalını kaldıracaklar mı?
1 Yanıt Yanıtla
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Hasan07-36 3 yıl DubSteq
DubSteq
Benim bildiğim elektrikli araçlarda radyatör olmadığından ön taraf kapalı oluyor. Peki Maserati'nin o güzelim öndeki radyatör hava kanalını kaldıracaklar mı?

Bence de o hava girişi arabayı gösteriyor. Bu nedenle ben de Model S'in tasarımını çok beğenirken Model 3'ün tasarımını pek beğenmiyorum. Bence işlevsiz de olsa oraya hava kanalına benzer bir şey yapmalılar. Yoksa Model 3'deki gibi çok tuhaf duruyor ön taraf.
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cangunner 3 yıl
Umarım o kedi mırıltısı motor sesini de adapte edebilirler. Yoksa o maseratiye maserati demem!
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