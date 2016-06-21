Fiat-Chrysler elektrikli Maserati spor arabası fikrini gözden geçiriyor

Fiat Chrysler patronu Sergio Marchionne bir kez daha şirketin kapılarının elektrikli araç üretimine açık olduğunu söyledi. Açıklamaya göre firma Maserati Alfieri ve ufak bir şehir modelini elektrikli üretebilir.

Elektrikli araç işi için özellikle Maserati Alfieri adı etrafta konuşulurken Marchionne bu konuda pek fazla detay vermeyerek Maserati üretimi elektrikli bir aracın yakın gelecekte beklenmemesi gerektiğini söylüyor. Bu durumun nedenine bakacak olursak 5 yıllık planı doğrultusunda hareket eden firmanın planı 2018 yılında sonlanıyor, yani bu tarihe kadar elektrikli bir Maserati göremeyeceğiz.

Geçtiğimiz Nisan ayında da elektrikli araçlarla ilgili demeç veren FCA patronu Tesla Model 3'ün başarısını takip ettiklerini ve başarılı olduğu kanıtlanırsa FCA'nın aynı formulü kopyalayıp, İtalyan tasarımı kazandırarak 12 ayda pazara süreceklerini belirtmişti.

Bu seferki demecinde daha gerçekçi olan FCA patronu firmanın elektrikli araçlar konusunda aceleci davranmadığını ve onların uygulanabilirlik durumunu tıpkı şu anda bağlantılı araçlar ve mobilite konusunda olduğu gibi inceleyeceklerini belirtmiş. CEO'nun Bloomberg'e verdiği demeci aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-18/marchionne-mulls-maserati-electric-sportscar-as-tesla-competitor