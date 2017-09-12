Fifa 18 Demo çıktı

FIFA 18 demo sürümü PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkışını gerçekleştirdi. Online mağazalar üzerinden demoyu indirebilirsiniz.
Demoda Alex Hunter'ın yeni hikayesi The Journey: Hunter Returns modunun küçük bir kısmı ve Kick Off modu bulunuyor. Kick Off modunda bulunacak takımlar ve stadyumlar ise şu şekilde:
Takımlar
- Manchester United
- Manchester City
- Real Madrid CF
- Atlético de Madrid
- Juventus F.C.
- FC Bayern Munich
- Paris Saint-Germain F.C.
- LA Galaxy
- Toronto FC
- Boca Juniors
- C.D. Guadalajara
- Vissel Kobe
Stadyumlar
- Santiago Bernabéu
- La Bombonera
- StubHub Center
- King Fahd Stadium
FIFA 18, 29 Eylül tarihinde çıkacak. Oyun PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 üzerinde ulaşılabilir olacak.
Fifa 18 Direct X 12 Sistem Gereksinimleri
Minimıum sistem gereksinimleri:
İS: Windows 10 - 64-Bit
İşlemci: Intel i3 6300T veya eşdeğeri (5,199) - alternatif olarak Intel i3 4340 (5,226) ve Intel i3 4350 (5,302).
AMD eşdeğeri AMD Athlon X4 870K (5,219) - alternatif olarak AMD FX-4350 (5,272) ve FX-4330 (5,297).
BELLEK: 8GB
Sabit Sürücüde Gereken Boş Yer: 50.0 GB
Desteklenen Minimum Ekran Kartları: NVidia GeForce GTX 660 (4,116) 2GB ya da eşdeğeri * AMD eşdeğeri Radeon RX 460 (4,218)/R9 270 (4.258)/R7 370 (4,258)
DirectX: 12
Önerilen sistem gereksinimleri:
İS: Windows 10 - 64-Bit
İşlemci: Intel i3 6300T veya eşdeğeri (5.199) - alternatif olarak Intel i3 4340 (5.226) ve Intel i3 4350 (5.302).
AMD eşdeğeri AMD Athlon X4 870K (5,219) - alternatif olarak AMD FX-4350 (5,272) ve FX-4330 (5,297).
BELLEK: 8GB
Sabit Sürücüde Gereken Boş Yer: 50.0 GB
Desteklenen Minimum Ekran Kartları: NVIDIA GeForce GTX 670 ya da AMD Radeon R9 270X
DirectX: 12.0
Fifa 18 Direct X 11 Sistem Gereksinimleri
Minimıum sistem gereksinimleri:
İS: Windows 7/8.1/10 - 64-Bit
İşlemci: Intel Core i3-2100 @ 3.1GHz ya da AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHz
BELLEK: 8GB
Sabit Sürücüde Gereken Boş Yer: 50.0 GB
Desteklenen Minimum Ekran Kartları: NVIDIA GTX 460 ya da AMD Radeon R7 260
DirectX: 11.0
İS: Windows 7/8.1/10 - 64-Bit
İşlemci: Intel Core i3-2100 @ 3.1GHz ya da AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHz
BELLEK: 8GB
Sabit Sürücüde Gereken Boş Yer: 50.0 GB
Desteklenen Minimum Ekran Kartları: NVIDIA GTX 460 ya da AMD Radeon R7 260
DirectX: 11.0
Önerilen sistem gereksinimleri:
İS: Windows 7/8.1/10 - 64-Bit
İşlemci: Intel i5-3550K @ 3.40GHz ya da AMD FX 8150 @ 3.6GHz
BELLEK: 8GB
Sabit Sürücüde Gereken Boş Yer: 50.0 GB
Desteklenen Minimum Ekran Kartları: NVIDIA GTX 660 ya da AMD Radeon R9 270
DirectX: 11.0
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Vay be reis eskiden ne fifalar atardık yutubır olmuşsun.
Bu arada Hunter senden, oynanış, inceleme de benden olsun. :)
İşlemci: Intel(R) Core(TM) i7-4700MQ CPU @ 2.40GHz
İşlemci Hızı: 2394 MHz
Sistem Belleği : 8GB DDR3L
Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GT 740M 2GB DirectX® 11
Sabit Disk Kapasitesi: 1TB SATA + 8GB Tümleşik 8GB Solid
Yukarıda dizüstü bilgisayarımın özeliikleri yazıyor. FIFA18'in demosunu indirip oynadım hiçbir sıkıntı yaşamadım.Daha önce systemrequirementslab.com/... 'de sorgulattığımda benim dizüstü bilgisayarımın oyunu kaldırmayacağını göstermişti.Gerçi hala aynı :D
Peki ben full sürümünü satın alsam benim bilgisayarımın kaldırmama ihtimali olabilir mi?Teknik işlerden anlayan arkadaşlardan cevap bekliyorum.
Ayrıca aklıma gelmişken demo sürümünde oyun kolu ile oynanamıyor mu?Ya klavye ya da klavye+fare ile oynanıyor