Fifa 18 Demo çıktı

FIFA 18 demo sürümü PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkışını gerçekleştirdi. Online mağazalar üzerinden demoyu indirebilirsiniz.

Demoda Alex Hunter'ın yeni hikayesi The Journey: Hunter Returns modunun küçük bir kısmı ve Kick Off modu bulunuyor. Kick Off modunda bulunacak takımlar ve stadyumlar ise şu şekilde:

Takımlar

Manchester United

Manchester City

Real Madrid CF

Atlético de Madrid

Juventus F.C.

FC Bayern Munich

Paris Saint-Germain F.C.

LA Galaxy

Toronto FC

Boca Juniors

C.D. Guadalajara

Vissel Kobe

Stadyumlar

Santiago Bernabéu

La Bombonera

StubHub Center

King Fahd Stadium

FIFA 18, 29 Eylül tarihinde çıkacak. Oyun PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 üzerinde ulaşılabilir olacak.

Fifa 18 Direct X 12 Sistem Gereksinimleri

Minimıum sistem gereksinimleri:



İS: Windows 10 - 64-Bit

İşlemci: Intel i3 6300T veya eşdeğeri (5,199) - alternatif olarak Intel i3 4340 (5,226) ve Intel i3 4350 (5,302).

AMD eşdeğeri AMD Athlon X4 870K (5,219) - alternatif olarak AMD FX-4350 (5,272) ve FX-4330 (5,297).

BELLEK: 8GB

Sabit Sürücüde Gereken Boş Yer: 50.0 GB

Desteklenen Minimum Ekran Kartları: NVidia GeForce GTX 660 (4,116) 2GB ya da eşdeğeri * AMD eşdeğeri Radeon RX 460 (4,218)/R9 270 (4.258)/R7 370 (4,258)

DirectX: 12



Önerilen sistem gereksinimleri:



İS: Windows 10 - 64-Bit

İşlemci: Intel i3 6300T veya eşdeğeri (5.199) - alternatif olarak Intel i3 4340 (5.226) ve Intel i3 4350 (5.302).

AMD eşdeğeri AMD Athlon X4 870K (5,219) - alternatif olarak AMD FX-4350 (5,272) ve FX-4330 (5,297).

BELLEK: 8GB

Sabit Sürücüde Gereken Boş Yer: 50.0 GB

Desteklenen Minimum Ekran Kartları: NVIDIA GeForce GTX 670 ya da AMD Radeon R9 270X

DirectX: 12.0



Fifa 18 Direct X 11 Sistem Gereksinimleri

Minimıum sistem gereksinimleri:



İS: Windows 7/8.1/10 - 64-Bit

İşlemci: Intel Core i3-2100 @ 3.1GHz ya da AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHz

BELLEK: 8GB

Sabit Sürücüde Gereken Boş Yer: 50.0 GB

Desteklenen Minimum Ekran Kartları: NVIDIA GTX 460 ya da AMD Radeon R7 260

DirectX: 11.0



Önerilen sistem gereksinimleri:



İS: Windows 7/8.1/10 - 64-Bit

İşlemci: Intel i5-3550K @ 3.40GHz ya da AMD FX 8150 @ 3.6GHz

BELLEK: 8GB

Sabit Sürücüde Gereken Boş Yer: 50.0 GB

Desteklenen Minimum Ekran Kartları: NVIDIA GTX 660 ya da AMD Radeon R9 270

DirectX: 11.0