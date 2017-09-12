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Fifa 18 Demo çıktı

EA Sports tarafından Fifa 18'in demosu yayınlandı. Demoyu PlayStation 4, Xbox One ve PC için indirebilirsiniz. Oyunun PC sistem gereksinimleri de açıklandı. İşte detaylar:
1 yıl
8,6b
1
42
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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FIFA 18 demo sürümü PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkışını gerçekleştirdi. Online mağazalar üzerinden demoyu indirebilirsiniz.
Demoda Alex Hunter'ın yeni hikayesi The Journey: Hunter Returns modunun küçük bir kısmı ve Kick Off modu bulunuyor. Kick Off modunda bulunacak takımlar ve stadyumlar ise şu şekilde:
Takımlar
  • Manchester United
  • Manchester City
  • Real Madrid CF
  • Atlético de Madrid
  • Juventus F.C.
  • FC Bayern Munich
  • Paris Saint-Germain F.C.
  • LA Galaxy
  • Toronto FC
  • Boca Juniors
  • C.D. Guadalajara
  • Vissel Kobe
Stadyumlar
  • Santiago Bernabéu
  • La Bombonera 
  • StubHub Center
  • King Fahd Stadium
FIFA 18, 29 Eylül tarihinde çıkacak. Oyun PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 üzerinde ulaşılabilir olacak.

Fifa 18 Direct X 12 Sistem Gereksinimleri

Minimıum sistem gereksinimleri:

İS: Windows 10 - 64-Bit
İşlemci: Intel i3 6300T veya eşdeğeri (5,199) - alternatif olarak Intel i3 4340 (5,226) ve Intel i3 4350 (5,302).
AMD eşdeğeri AMD Athlon X4 870K (5,219) - alternatif olarak AMD FX-4350 (5,272) ve FX-4330 (5,297).
BELLEK: 8GB
Sabit Sürücüde Gereken Boş Yer: 50.0 GB
Desteklenen Minimum Ekran Kartları: NVidia GeForce GTX 660 (4,116) 2GB ya da eşdeğeri * AMD eşdeğeri Radeon RX 460 (4,218)/R9 270 (4.258)/R7 370 (4,258)
DirectX: 12

Önerilen sistem gereksinimleri:

İS: Windows 10 - 64-Bit
İşlemci: Intel i3 6300T veya eşdeğeri (5.199) - alternatif olarak Intel i3 4340 (5.226) ve Intel i3 4350 (5.302).
AMD eşdeğeri AMD Athlon X4 870K (5,219) - alternatif olarak AMD FX-4350 (5,272) ve FX-4330 (5,297).
BELLEK: 8GB
Sabit Sürücüde Gereken Boş Yer: 50.0 GB
Desteklenen Minimum Ekran Kartları: NVIDIA GeForce GTX 670 ya da AMD Radeon R9 270X
DirectX: 12.0
 

Fifa 18 Direct X 11 Sistem Gereksinimleri

Minimıum sistem gereksinimleri:

İS: Windows 7/8.1/10 - 64-Bit
İşlemci: Intel Core i3-2100 @ 3.1GHz ya da AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHz
BELLEK: 8GB
Sabit Sürücüde Gereken Boş Yer: 50.0 GB
Desteklenen Minimum Ekran Kartları: NVIDIA GTX 460 ya da AMD Radeon R7 260
DirectX: 11.0

Önerilen sistem gereksinimleri:

İS: Windows 7/8.1/10 - 64-Bit
İşlemci: Intel i5-3550K @ 3.40GHz ya da AMD FX 8150 @ 3.6GHz
BELLEK: 8GB
Sabit Sürücüde Gereken Boş Yer: 50.0 GB
Desteklenen Minimum Ekran Kartları: NVIDIA GTX 660 ya da AMD Radeon R9 270
DirectX: 11.0

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Fasist Diktator 1 yıl
Arkadaşlar ben xbox360 ımda oyunun demosunu göremiyorum 360 için çıkmadı mı?
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Hakantknxo 1 yıl
Gençler sistem yetiyor ama oyun kasıyor ekran kartı amd radeon hd 8550 2 gb fifa 17 akıcıydı ama bu maçda çok geçmeden low da bile kasıyor aynısını yaşayan var mı full sürümde de olur mu bu
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whitemountain44 1 yıl
Sistemim yetiyor ama oyun lowda bile kasıyor. 2 gb nvidia gtx 850m ekran kartı. 8 gb ram i5 4200h işlemci. herşey performans modunda pil ekran kartı ayarları vs vs. anlamadım gitti gta 5i tertemiz oynatan pc fifa 18 demoda kasıyor. nedir çözümü bilen var mı fayda etmedi ne yaptıysam
1 Yanıt Yanıtla +1
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Hakantknxo 1 yıl whitemountain44
Aynen kardeş benim de sistem iyi sadece intel core i3 3.4 fifa 17 yi yüksek de oynuyordum 4x ile akıcıydı ama 18 in demosunda bile kasıyor 2dk sonra. Çok saçma EA gibi firmanın bunu yapması. Çözümü bilen var mı
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DH Misafiri 1 yıl
10 maç yaptım süper ps 4 de fifa 17 ile arasında biraz fark var top sürme çalım atma 17 den güzel
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RaphaelDogan 1 yıl
Bir yiğit PC için FIFA 18 ANA KONU yapabilir mi acep
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PEGASUSS... 1 yıl RaphaelDogan
Çağrıların cevap buldu evlat tanrılar isteklerini kabul etti
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ownerplus 1 yıl
Arkadaşlar gamepad tavsiyeleriniz neler ? Ucuz olursa sevinirim
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baranyilmaz 1 yıl
Fifa 18 simgesine tıklayıp oyuna girince, Ronaldo ekranından oyun kapanıp masa üstüne atıyor. Sorun ne olabilir acaba?
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Hakantknxo 1 yıl baranyilmaz
Ekran kartı sürücü sorunu bu 17 de vardı aynısı sürücüyü son sürüme güncelle yada eski bir sürücüyü dene ekran kartın için. Benim de sistem iyi fifa 17 akıcı oynanıyordu ama bunda kasıyor mal gibi en düşüğünde bile donuyor optimizasyon berbat
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KuvvetMira27 1 yıl
oyun geç açılıyor sizdede bu sorun var mı ?
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Erkka 1 yıl So say we all
Orijinalden alıntı: So say we all


Vay be reis eskiden ne fifalar atardık yutubır olmuşsun.

Bu arada Hunter senden, oynanış, inceleme de benden olsun. :)
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telmessos1986 1 yıl
Marka ve Model: Lenovo IdeaPad Z710
İşlemci: Intel(R) Core(TM) i7-4700MQ CPU @ 2.40GHz
İşlemci Hızı: 2394 MHz
Sistem Belleği : 8GB DDR3L
Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GT 740M 2GB DirectX® 11
Sabit Disk Kapasitesi: 1TB SATA + 8GB Tümleşik 8GB Solid
Yukarıda dizüstü bilgisayarımın özeliikleri yazıyor. FIFA18'in demosunu indirip oynadım hiçbir sıkıntı yaşamadım.Daha önce systemrequirementslab.com/... 'de sorgulattığımda benim dizüstü bilgisayarımın oyunu kaldırmayacağını göstermişti.Gerçi hala aynı :D
Peki ben full sürümünü satın alsam benim bilgisayarımın kaldırmama ihtimali olabilir mi?Teknik işlerden anlayan arkadaşlardan cevap bekliyorum.
Ayrıca aklıma gelmişken demo sürümünde oyun kolu ile oynanamıyor mu?Ya klavye ya da klavye+fare ile oynanıyor
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Hakantknxo 1 yıl telmessos1986
Pek fark olacağını sanmıyorum bu sistemle oynayabiliyorsan yine oynarsın benim de sistem sadece intel core i3 onun dışında iyi ekran kartı amd radeon 8550 ama kasıyor çok saçma low da bile kasıyor 17 i rahat oynardım
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