Fig projesi anlık akım düzeyini ve batarya seviyesini gösteren bir taşınabilir şarj istasyonu planlıyor





Günümüzde şarj konusunda bekleneni veremeyen mobil cihazlar, kullanıcıları üçüncü taraf taşınabilir batarya çözümlerine yöneltiyor. Bu çözümlerin LED bildirimleri ise anlık seviyeleri göstermekten uzak.





Fig adlı Indiegogo projesi ise tüketicilere hem şarj istasyonunun anlık güç seviyesini hem de mobil cihaza ne kadar enerji aktardığını gösteren bir bildirim paneli geliştiriyor.





Fig taşınabilir şarj istasyonu 10400mAh ve 6000mAh gücünde iki farklı versiyona sahip ve oldukça ince bir kasa yapısı var. İki USB çıkışı ile 5 Volt'a kadar enerji aktarımı sağlayabiliyor.





İstasyonun üzerinde yer alan OLED panel her iki USB çıkışını da kontrol ederek kaç miliamper enerji aktarıldığını gösteriyor. Ayrıca istasyonun anlık olarak ne kadar daha enerjisinin kaldığını da panel üzerinde görebiliyorsunuz.





Fig projesi 15 000$ seviyesine ulaştığı taktirde gerçekleşme imkanı bulacak. 6000mAh gücündeki versiyon için 59$, 10400mAh gücündeki versiyon için 79$ ödenmesi gerekirken, bağış yapanlara ise bahar aylarında ürün gönderimi başlayacak.





Fig sadece istasyon yanında güneş enerjisi paneli, kamp seti, beyzbol maç bileti gibi farklı paketler sunarak 130$-1000$ arasında değişen fiyatlara sahip olacak.

http://www.indiegogo.com/projects/the-fig