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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Filmlerde kullanılan en çarpıcı 40 otomobil [Galeri]

Filmlerde kullanılan ve bir şekilde insanların hafızalarına kazınmış otomobilleri merak eden Hyundai, bunun için bir araştırma şirketiyle anlaşmış. Ortaya eğlenceli araçlardan oluşan bu liste çıkmış.
9 ay
4,1b
1
14
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Filmlerde kullanılan en çarpıcı 40 otomobil [Galeri]
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Otomobiller, geçmişten günümüze film ve dizilerin olmazsa olmazları arasında yer almayı sürdürüyor. Öyle ki bazı otomobillerin şöhreti, kullanıldığı filmin bile önüne geçebiliyor. Hal böyle olunca otomobil üreticilerinin yeni modellerini unutulmaz film serilerinin başrolünde görmek çok da sürpriz olmuyor. Tıpkı Hyundai’nin Ant-Man and The Wasp (Karınca Adam ve Eşek Arısı) filminde yaptığı gibi.

Veloster, Kona ve Santa Fe modellerini Marvel aleminin son filminde kullanan ve bu duruma dikkat çekmek isteyen Hyundai, İngilizlere filmlerde gördükleri ve unutamadıkları otomobilleri sorması için bir araştırma şirketi ile anlaşmış. Bunun sonucunda içerisinde oldukça ünlü otomobillerin de yer aldığı eğlenceli bir liste ortaya çıkmış.

Mad Max, Hızlı ve Öfkeli gibi filmlerden aklımıza kazınan çarpıcı otomobillerin yer aldığı listede muhtemelen adını daha önce hiç görmediğiniz araçlar da bulunuyor. İşte araştırma şirketinin ortaya koyduğu verilere göre filmlerde kullanılan en unutulmaz 40 otomobil:

1977 Triumph Spitfire 1500

Ant-Man/Karınca Adam (2015)

1976 AMC Pacer 

Wayne's World/Wayne'in Dünyası (1992) 

1970 Dodge Challenger R/T 

Death Proof/Ölüm Geçirmez (2007)

Dilerseniz listenin tamamına aşağıdaki galerinden ulaşabilirsiniz:


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sadrag 9 ay en beğenilen
De Lorean der geçerim.. Diğer hiçbir araba onun kadar ikonik olamadı.
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bykrm 9 ay Slaved by makarna
Slaved by makarna
Yerli odomobili unudmayn lüdfen...

Arkadaşım ne alakası var, ruh hastasımısın ?
2 Yanıt Yanıtla +11
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oktayakgoz 9 ay
Kara şimşek yok mu
Yanıtla +8
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Master_Evil 9 ay
Tomorrow Never Dies

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BAYOKAN84 9 ay
Eleanor'un üstüne araç tanımam...
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salgado3046 9 ay
breaking bad Karavanı nerde ya
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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CWaRRioR 9 ay
Onedio'nun arayüzü mü değişti? Aaa, Donanım Haber'miş.
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TSY 9 ay
Her seçim öncesi izlediğimiz yerli otomobil filmindeki yerli ve milli uçan arabamızı da ekleyelim.
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Ultrasaray0643 9 ay
Harika cevaplar var
De lorean ve kara şimşek tebrikler
Sevimli dostumuzuda ben ekleyeyim
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TheCaliph_ 9 ay
69 Charger in oldugu yerde Gerisi onemsiz
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MaDMaxiBo 9 ay
Kitt
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oktayakgoz 9 ay
Kara şimşek yok mu
Yanıtla +8
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sadrag 9 ay en beğenilen
De Lorean der geçerim.. Diğer hiçbir araba onun kadar ikonik olamadı.
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