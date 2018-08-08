Filmlerde kullanılan en çarpıcı 40 otomobil [Galeri]

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Otomobiller, geçmişten günümüze film ve dizilerin olmazsa olmazları arasında yer almayı sürdürüyor. Öyle ki bazı otomobillerin şöhreti, kullanıldığı filmin bile önüne geçebiliyor. Hal böyle olunca otomobil üreticilerinin yeni modellerini unutulmaz film serilerinin başrolünde görmek çok da sürpriz olmuyor. Tıpkı Hyundai’nin Ant-Man and The Wasp (Karınca Adam ve Eşek Arısı) filminde yaptığı gibi.

Veloster, Kona ve Santa Fe modellerini Marvel aleminin son filminde kullanan ve bu duruma dikkat çekmek isteyen Hyundai, İngilizlere filmlerde gördükleri ve unutamadıkları otomobilleri sorması için bir araştırma şirketi ile anlaşmış. Bunun sonucunda içerisinde oldukça ünlü otomobillerin de yer aldığı eğlenceli bir liste ortaya çıkmış.

Mad Max, Hızlı ve Öfkeli gibi filmlerden aklımıza kazınan çarpıcı otomobillerin yer aldığı listede muhtemelen adını daha önce hiç görmediğiniz araçlar da bulunuyor. İşte araştırma şirketinin ortaya koyduğu verilere göre filmlerde kullanılan en unutulmaz 40 otomobil:

1977 Triumph Spitfire 1500

Ant-Man/Karınca Adam (2015)

1976 AMC Pacer

Wayne's World/Wayne'in Dünyası (1992)

1970 Dodge Challenger R/T

Death Proof/Ölüm Geçirmez (2007)

Dilerseniz listenin tamamına aşağıdaki galerinden ulaşabilirsiniz: