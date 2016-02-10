Final Fantasy 9, Android ve iOS için yayınlandı

2000 yılında Playstation 1 için piyasaya çıkan ve kendi döneminin en iyi oyunlarından biri olarak görülen Final Fantasy 9 sonunda mobil platformlar için çıkışını yaptı. Sessiz sedasız yayınlanan oyunun mobil sürümlerinde otomatik kayıt özelliği ve oyunun hızını değiştirme gibi seçenekler bulunuyor.



Playstation 1 sürümüne göre daha yüksek karakter modellerine ve yüksek çözünürlükte sinematiklere sahip oyunun başından itibaren de düşmanlarla rastgele karşılaşma özelliği kaldırılabiliyor. Özellikle oldukça sevilen karakterlere sahip oyun JRPG hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşabilir.

Final Fantasy 9'un mobil sürümünün en büyük eksisi ise fiyatı olacak. Appstore ve Playstore'da oyunun fiyatı 44,99 TL olarak belirlenmiş. Square Enix yeni çıkan büyük RPG'lerin bile indirimle o fiyata satıldığını göz önüne almadan böylesine yüksek bir fiyatta karar kılmış. PC için de piyasaya çıkacak Final Fantasy 9'un Steam fiyatı ise henüz netlik kazanmadı.



http://www.techradar.com/news/gaming/final-fantasy-9-for-ios-and-android-hits-mobile-devices-in-stealth-mode-1314634