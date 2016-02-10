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Final Fantasy 9, Android ve iOS için yayınlandı

Playstation'ın efsanevi oyunlarından biri olan Final Fantasy 9 mobil platformlar için sessiz sedasız çıkışını yaptı. Oyunun mobil sürümünde bazı güzel değişiklikler de yer alıyor.
3 yıl
2,6b
1
9
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Final Fantasy 9, Android ve iOS için yayınlandı
 
2000 yılında Playstation 1 için piyasaya çıkan ve kendi döneminin en iyi oyunlarından biri olarak görülen Final Fantasy 9 sonunda mobil platformlar için çıkışını yaptı. Sessiz sedasız yayınlanan oyunun mobil sürümlerinde otomatik kayıt özelliği ve oyunun hızını değiştirme gibi seçenekler bulunuyor.
Playstation 1 sürümüne göre daha yüksek karakter modellerine ve yüksek çözünürlükte sinematiklere sahip oyunun başından itibaren de düşmanlarla rastgele karşılaşma özelliği kaldırılabiliyor. Özellikle oldukça sevilen karakterlere sahip oyun JRPG hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşabilir.
Final Fantasy 9'un mobil sürümünün en büyük eksisi ise fiyatı olacak. Appstore ve Playstore'da oyunun fiyatı 44,99 TL olarak belirlenmiş. Square Enix yeni çıkan büyük RPG'lerin bile indirimle o fiyata satıldığını göz önüne almadan böylesine yüksek bir fiyatta karar kılmış. PC için de piyasaya çıkacak Final Fantasy 9'un Steam fiyatı ise henüz netlik kazanmadı.

http://www.techradar.com/news/gaming/final-fantasy-9-for-ios-and-android-hits-mobile-devices-in-stealth-mode-1314634 Yorum Yaz
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OnLiNe MaNaGeR 3 yıl
Hem Iphone 5s hem de Samsung Tab S2 tablette denedim ve almasın kimse çünkü aşırı derecede kasma sorunu var.
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kobra16 3 yıl
boyutu 2 gb civarlarında veya 3 gbye yakın olacak gibi
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Fenomenon 3 yıl
Çok pahalı bro
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javaprof 3 yıl
gene ucuz çıkmış eski oyunları bile 48 tl pokemon ve final fantasy efsanedir parası olan için değer fiyatına.
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mu5tafa 3 yıl
Mobil dünyası daha iyi oyunları hak ediyor arkadaş. Ps2 den güçsüz telefon kalmadı. Ps2 ye çıkan oyunlar pekala mobile de çıkmalı.
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efsaneturk55 3 yıl
Galiba 4 le 9 tuşu çift hane yazıyor yoksa 44.99 TL diye bir fiyat olamaz 4.9 TL dir o 5 lira yani
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koçari 3 yıl
Japonlar sevip alıyor. Sanırım onlar düşünülerek bu fiyat belirlenmiş.
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oray 3 yıl
gameplay'ini izledim 44 değil 4 lira etmez bence, bu tarz çok oyun var piyasada... sırf isminden dolayı pahallı.
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Ersin ÇAKI 3 yıl
Satın aldım. İnceledim.

youtu.be/...
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