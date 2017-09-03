Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Final Fantasy XV: Pocket Edition için 20 Dakikalık oynanış videosu

Akıllı telefonlar için çıkacak Final Fantasy XV: Pocket Edition için 20 dakikalık oynanış videosu yayınlandı. Serinin ana yapısından farklı türde bir oyun bizleri bekliyor.
1 yıl
2,1b
1
2
Mobil Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Final Fantasy XV: Pocket Edition için 20 Dakikalık oynanış videosu
IGN, geçtiğimiz günlerde Final Fantasy XV: Pocket Edition için 20 dakika uzunluğunda bir oynanış videosu paylaştı.
Akıllı telefonlar için geliştirilen Pocket Edition, mobil için optimize edilmiş dokunmatik kontroller ve farklı bir sanat tarzı ile Final Fantasy XV'in hikayesini tekrar anlatacak. Ana hikaye 10 bölümde anlatılacak ve ilk bölüm ücretsiz ulaşılabilir olacak.
Oyun 2017 sonbahar döneminde çıkışını gerçekleştirecek.
Oynanış görüntüsünü aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Final_Fantasy_XV_Pocket_Edition_icin_20_Dakikalik_Oynanis_Videosu-87848.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tobepeople 1 yıl
Şu tarz çizimleri hiç sevmiyorum!
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 1 yıl
Fena oyuna benzemiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Ryzen Threadripper 1900X işlemcisinin ülkemizdeki fiyatı belli oldu 1 yıl Türkler IFA 2017'de şov yaptı! Arçelik Beko Stant turu 1 yıl Xbox One'a çok yakında klavye ve fare desteği geliyor 1 yıl ASUS'un Windows Mixed Reality sanal gerçeklik gözlüğü 1 yıl Ryzen Threadripper 1950X 4.0 GHz’de Blender testine girdi:İşte sonuçlar 1 yıl Harvey Kasırgası, ABD tarihinin en büyük zararına yol açtı 1 yıl Bazı fotoğraf makineleri güneş tutulması sırasında hasar aldı 1 yıl Apple'ın AirPods'ları piyasadaki kablosuz kulaklık gelirlerinin %85'ine sahip 1 yıl Microsoft'un Windows telefonlara olan inancı sürüyor: Wileyfox Pro duyuruldu 1 yıl Tüm Nokia akıllı telefonları Android Oreo güncellemesi alacak 1 yıl Honda hatalı hava yastıkları için 605 milyon dolar ödeme yapacak 1 yıl Garmin, fitness bilekliği serisini genişletiyor 1 yıl Veri ihlalleri nedeniyle Yahoo'ya dava açılabilir 1 yıl iPhone 8'in sahip olmasını beklediğimiz özellikleri ve satış fiyatı 1 yıl Samsung'dan yapay zeka tabanlı çamaşır makinesi 1 yıl Samsung Galaxy J7 Plus resmileşti 1 yıl AMD Radeon RX Vega 64'den dikkat çekici Ethereum performansı 1 yıl Nokia 8'in ön siparişleri akıllı saat hediyesiyle geliyor! 1 yıl Google Fotoğraflar'ı inceliyoruz "Sınırsız, ücretsiz fotoğraf yedekleyin" 1 yıl Yeni iPhone'da Siri, kilit tuşu ile çağrılacak 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Final Fantasy XV: Pocket Edition için 20 Dakikalık oynanış videosu Sonraki Efsanevi oyun Golden Axe mobil platforma geldi 1 yıl Linux kullanım oranı ikiye katlandı 1 yıl İstanbul’da 100 m2 ev için hiç harcamadan 12 yıl çalışmak gerekiyor 1 yıl Acer’dan 18 çekirdekli ve 4 ekran kartlı oyuncu bilgisayarı 1 yıl Amazon ve Alibaba "en büyük" olma yarışında 1 yıl SanDisk’ten Nintendo Switch için özel microSD kartlar 1 yıl Mercedes-AMG, Formula 1 teknolojisini yola getiriyor! 1 yıl Windows Fall Creators güncellemesi 17 Ekim’de başlıyor 1 yıl Bosch'tan kıyafetleri ve lekeleri analiz eden tarayıcı:X-Spect 1 yıl Atari 2600 el konsolu olarak geri dönüyor 1 yıl It'in devam filmi için hazırlıklara şimdiden başlandı 1 yıl iPhone 8 etkinliğinden önce Apple Park'taki Steve Jobs Tiyatrosu'na göz atın 1 yıl Sony Xperia XA1 Plus ön inceleme "Xperia ailesinde Fiyat/Performans hedefi" 1 yıl Airpods Katili "Sony WF-1000X" Bluetooth kulaklık ön inceleme 1 yıl AMD işlemci satışları Almanya’da Intel’i geçti! 1 yıl 4000 mAh bataryaya sahip Alcatel A7 tanıtıldı 1 yıl Putin: Yapay zeka liderinin dünyayı yönetmesi gerekiyor 1 yıl Sharp, 8K çözünürlüğündeki televizyonunu duyurdu 1 yıl Hackerlar Instagram'daki ünlülerin iletişim bilgilerini satışa çıkardı 1 yıl Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 8 değil iPhone X olacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim