Final Fantasy XV: Pocket Edition için 20 Dakikalık oynanış videosu

IGN, geçtiğimiz günlerde Final Fantasy XV: Pocket Edition için 20 dakika uzunluğunda bir oynanış videosu paylaştı.

Akıllı telefonlar için geliştirilen Pocket Edition, mobil için optimize edilmiş dokunmatik kontroller ve farklı bir sanat tarzı ile Final Fantasy XV'in hikayesini tekrar anlatacak. Ana hikaye 10 bölümde anlatılacak ve ilk bölüm ücretsiz ulaşılabilir olacak.

Oyun 2017 sonbahar döneminde çıkışını gerçekleştirecek.

Oynanış görüntüsünü aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Final_Fantasy_XV_Pocket_Edition_icin_20_Dakikalik_Oynanis_Videosu-87848.htm