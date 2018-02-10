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Final Fantasy XV: Pocket Edition mobil platformlar için yayınlandı

Square Enix'in yeni mobil oyunu Final Fantasy XV: Pocket Edition artık iTunes App Store ve Google Play üzerinden indirilebiliyor. Final Fantasy XV ile aynı kurguya sahip oyunun detayları haberimizde.
1 yıl
2,4b
1
5
Mobil Oyunlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Square Enix geçen yılın sonlarında Final Fantasy XV: Pocket Edition üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Konsol oyuncularının tanıdıkları ve sevdikleri Final Fantasy XV'in mobil cihazlara uyarlanan versiyonunda karakterlerin daha küçük ve şirin hale dönüştürülmesi gibi bazı değişiklikler var.
Ayrıca Bkz. " Tekken efsanesi mobilde"
Şirket oyunu geçen sene piyasaya sürme sözü vermişti ancak bu gerçekleşmedi. Bu yılın başlarında Google Play Store'da yayınlanan bir liste ise çıkış tarihinin 9 Şubat olabileceğini ortaya koymuştu. Oyun resmi olarak yayınlandı ve şu anda kullandığınız cihaza bağlı olarak iTunes App Store veya Google Play üzerinden indirebilirsiniz.

Oyunun ilk bölümü ücretsiz tam sürümü 20 dolar

Square Enix mobil platforma taşıdığı Final Fantasy XV: Pocket Edition için 20 dolar gibi hatırı sayılır bir fiyat belirlemiş durumda. Oyunun ilk bölümünü ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz ancak geri kalan bölümler için ödeme yapmanız gerekiyor. Yani kısacası bir konsol sahibi değilseniz veya PC sürümünü bekleyecek kadar sabrınız yoksa Final Fantasy XV ile aynı kurguya sahip mobil versiyonu size ilaç gibi gelebilir.

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ERYX 1 yıl
Telefonda oynadım biraz önceki efsane serilerden.ps1 emulatorle oynadığım ff9 orjinal ucretli oyundan daha iyiydi.komik yani (:
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1ses1 1 yıl
Amerikalılara bulaşınca final fantasy serisi bk oldu. FF7 kesinlikle bunun gibi serinin kralı çıkmadı. FF8 En iyi serisi idi. Ve son oalrak FF10 Yapılabilecek en iyi ve gizemli seri idi.
FF13 hayal kırıklığı idi eski serilere göre . Artık FF serisinden FF7-8-10 daki haz alamadım. NE senearyo ne oynanış nede gizem.
FF7-FF8 deki 2d 3d karışımı oyunu çok arıyorum hem senaryo hem oynanaış olarak.
Arkadaşların dediği gibi ne hallere düştü.
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SkyTech74 1 yıl Arapkahvesi
Bunlar tavırlar, seni PS4 ile yalnız bıraktığım için mi hocam?


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SkyTech74 1 yıl
Zamanında PS4'ü satmayacaktık.. Ne hallere düştük PC oyuncusu olarak...
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Arapkahvesi 1 yıl SkyTech74
SkyTech74
Zamanında PS4'ü satmayacaktık.. Ne hallere düştük PC oyuncusu olarak...

asdfgsdgas BETER OLUN
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