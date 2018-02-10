Final Fantasy XV: Pocket Edition mobil platformlar için yayınlandı

Square Enix geçen yılın sonlarında Final Fantasy XV: Pocket Edition üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Konsol oyuncularının tanıdıkları ve sevdikleri Final Fantasy XV'in mobil cihazlara uyarlanan versiyonunda karakterlerin daha küçük ve şirin hale dönüştürülmesi gibi bazı değişiklikler var.

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geçen sene piyasaya sürme sözü vermişti ancak bu gerçekleşmedi. Bu yılın başlarında Google Play Store'da yayınlanan bir liste ise çıkış tarihinin 9 Şubat olabileceğini ortaya koymuştu. Oyun resmi olarak yayınlandı ve şu anda kullandığınız cihaza bağlı olarak Şirket oyunupiyasaya sürme sözü vermişti ancak bu gerçekleşmedi. Bu yılın başlarında Google Play Store'da yayınlanan bir liste ise çıkış tarihininolabileceğini ortaya koymuştu. Oyun resmi olarakve şu anda kullandığınız cihaza bağlı olarak iTunes App Store veya Google Play üzerinden indirebilirsiniz.

Oyunun ilk bölümü ücretsiz tam sürümü 20 dolar

Square Enix mobil platforma taşıdığı Final Fantasy XV: Pocket Edition için 20 dolar gibi hatırı sayılır bir fiyat belirlemiş durumda. Oyunun ilk bölümünü ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz ancak geri kalan bölümler için ödeme yapmanız gerekiyor. Yani kısacası bir konsol sahibi değilseniz veya PC sürümünü bekleyecek kadar sabrınız yoksa Final Fantasy XV ile aynı kurguya sahip mobil versiyonu size ilaç gibi gelebilir.