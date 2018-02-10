Tekken efsanesi mobilde

Dünyanın en popüler dövüş oyunları arasında yer alan Tekken, aynı heyecanı mobilde de yaşatmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz günlerde erişime açılan Tekken mobil oyununa ilgi büyük.

Tekken mobil oyunu neler sunuyor?

Atmosferi aynen yansıtan Tekken mobil oyunu güçlü donanıma sahip cihazlarda daha kaliteli efektler sergiliyor. Düşük donanımda zaman zaman takılmalar ve kötü grafikler söz konusu olabilir. Ayrıca yükleme ekranları da buna bağlı olarak uzun sürüyor.

Paul, Kazuya, Xiaoyu, Law, Panda, Nina gibi efsane karakterler mobil oyunda da karşımıza çıkıyor. Karakterlerin vuruşları ekranın sağ kısmına dokunma veya sürükleme ile gerçekleşiyor. Sağ alt kısımda karakterin kendisine özgü yetenekleri var ve belirli sürelerde bu yetenekleri kullanabiliyorsunuz.

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Kazuya olarak başladığınız oyunda dövüşler kazandıkça yeni dövüşçüler listenize ekleniyor. Yine kazandıkça dövüşçülerinizin seviyesi yükseliyor ve her seviyede tecrübe puanı kazanıyorsunuz. Bunları karakteri geliştirmek için harcıyorsunuz. Ayrıca para ve elmas ile de karakterinizi güçlendirebiliyorsunuz.

Hikâye modunda serinin tüm karakterleri ile sırayla dövüşüyorsunuz ve bunları listenize ekleme şansınız oluyor. PvP modunda en iyi karakteriniz ile diğer oyuncuların karşısına çıkıyorsunuz. Etkinlik modunda ise belirli zamanlarda açılan turnuvalarda sürpriz dövüşçüler kazanmanız mümkün. Karakterlerin sağlığı azaldığında bunu tamamlamanız gerekiyor. Veya dövüşçü değişerek para kazanmanın yollarına da bakabilirsiniz. Serinin hayranlarını tatmin edecek oyun ücretsiz.





