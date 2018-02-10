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Tekken efsanesi mobilde

Dövüş oyunundan hoşlanan kullanıcılar için Tekken efsanesi mobile geldi. 20 farklı Tekken karakteri ve yüzlerce bölüm mobil oyunda sizleri bekliyor. Mutlaka deneyin.
1 yıl
7,9b
1
21
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en popüler dövüş oyunları arasında yer alan Tekken, aynı heyecanı mobilde de yaşatmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz günlerde erişime açılan Tekken mobil oyununa ilgi büyük.

Tekken mobil oyunu neler sunuyor?

Atmosferi aynen yansıtan Tekken mobil oyunu güçlü donanıma sahip cihazlarda daha kaliteli efektler sergiliyor. Düşük donanımda zaman zaman takılmalar ve kötü grafikler söz konusu olabilir. Ayrıca yükleme ekranları da buna bağlı olarak uzun sürüyor.

Paul, Kazuya, Xiaoyu, Law, Panda, Nina gibi efsane karakterler mobil oyunda da karşımıza çıkıyor. Karakterlerin vuruşları ekranın sağ kısmına dokunma veya sürükleme ile gerçekleşiyor. Sağ alt kısımda karakterin kendisine özgü yetenekleri var ve belirli sürelerde bu yetenekleri kullanabiliyorsunuz.

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Kazuya olarak başladığınız oyunda dövüşler kazandıkça yeni dövüşçüler listenize ekleniyor. Yine kazandıkça dövüşçülerinizin seviyesi yükseliyor ve her seviyede tecrübe puanı kazanıyorsunuz. Bunları karakteri geliştirmek için harcıyorsunuz. Ayrıca para ve elmas ile de karakterinizi güçlendirebiliyorsunuz.

Hikâye modunda serinin tüm karakterleri ile sırayla dövüşüyorsunuz ve bunları listenize ekleme şansınız oluyor. PvP modunda en iyi karakteriniz ile diğer oyuncuların karşısına çıkıyorsunuz. Etkinlik modunda ise belirli zamanlarda açılan turnuvalarda sürpriz dövüşçüler kazanmanız mümkün. Karakterlerin sağlığı azaldığında bunu tamamlamanız gerekiyor. Veya dövüşçü değişerek para kazanmanın yollarına da bakabilirsiniz. Serinin hayranlarını tatmin edecek oyun ücretsiz.



 

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strathmorea 1 yıl en beğenilen
Çocukken atari salonunda Heihachi ile fırtına estirdiğim tekkeni ileride yanında taşıyacağın bir alette istediğin zaman oynayabileceksin deseler yatar kalkar hayal kurardım vay bee nasıl olurdu diye. Ama yüklemedim bile la. Fkvldşfldmdmclgdşlzjdnf
Çocukken atari salonunda Heihachi ile fırtına estirdiğim tekkeni ileride yanında taşıyacağın bir alette istediğin zaman oynayabileceksin deseler yatar kalkar ha...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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OsmanlıKafası 1 yıl
Netiniz hayırlı olsun ev telefonu da almak lazım şimdi. Çevirmeli yeşil olanları tavsiye ederim.
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DH Misafiri 1 yıl
İlk çıktığından beri oynuyordum Google play de türkçe çıktı hemen indirdim 1 hafta sonra s7 edge altına desteği kesti yani note 4 düm yetersiz miş dandik bir oyun için telefon mu değiştireceğim ??
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Kendomen 1 yıl
J7 de uyumlu değil diyor.
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DineİnValhalla 1 yıl
oyun gayet iyi bağımlılık yapıyor diyebilirim
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onbeştemmuz 1 yıl
Oyun ücretsiz mi?

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Binance coin market 1 yıl
Binance borsası nedir? binancecoinmarket.com/...
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emir66 1 yıl
2 farklı cihazda uyumlu değil uyarısı aldım, fakat android 5.0 üzeri uyumludur yazıyor. Sorunu çözebilen var mı?
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esmerbuyucu 1 yıl
Oyun 1 Şubat'ta çıkıyor, haberi 10 Şubat'ta yapılıyor
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Barni Moloztaş 1 yıl
Bu konu açılmıştı
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murtrax 1 yıl
20 yıllık tekken hayranı olarak;
oyun güzel olmuş arkadaşlar.oynatıyor kendini.
klasik tekkenden biraz farklı oynanıyor ama.
vaza kartı aldıkça combo lar artıyor.
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grafik kalitesi güzel.
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Lumibrite 1 yıl
Grafik olarak güzel (Unreal engine 4'le hazırlanmış bir oyun).Oynanabilirlik yönünden zayıf kalmış... Sanal joyistik kullanımı olsa daha iyi olurdu.
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