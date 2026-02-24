Avrupa'da en çok satan akıllı telefonlar belli oldu: İşte liste

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Omdia'ya göre, Avrupa akıllı telefon pazarı 2025 yılında %1 düşüşle 134.2 milyon adede geriledi. Samsung, 2025 yılında Avrupa cep telefonu pazarında liderliğini sürdürdü ve Galaxy A56, en çok satan akıllı telefon oldu.

Samsung, Avrupa'da liderliğini sürdürüyor

Samsung, 2025 yılında Avrupa'nın en büyük akıllı telefon satıcısı olmaya devam etti ve sevkiyatları 46.6 milyon adede ulaştı. Apple, bu yıl %6'lık bir artışla 36.9 milyon adede ulaşarak Avrupa'da %27 pazar payına ulaştı. ABD'de durum tamamen farklı. iPhone'lar Amerika’da en çok satan telefon olmaya devam ediyor.

Xiaomi, %1'lik düşüşle 21.8 milyon a satış rakamına ulaşarak %16'lık pazar payıyla üçüncü sırada yer aldı. Motorola, %5'lik bir düşüşle 7.7 milyon adet satış rakamına ulaşmasına rağmen dördüncü sırada kaldı. HONOR ise %4'lük artışla 3.8 milyon adet satış rakamına ulaşarak Avrupa'nın en büyük beş akıllı telefon üreticisi arasına girdi.

2025’te Avrupa’da en çok satan telefonlar

Samsung Galaxy A56 5G iPhone 16 Samsung Galaxy A16 iPhone 17 Pro Max iPhone 16 Pro Max Samsung Galaxy A36 5G iPhone 16e iPhone 17 Pro iPhone 16 Pro Samsung Galaxy S25 Ultra

