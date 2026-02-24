Giriş
    Avrupa'da en çok satan akıllı telefonlar belli oldu: İşte liste

    Analiz firması Omdia, 2025'te Avrupa'da en çok satan akıllı telefonları listeledi. Samsung, liderliği sürdürürken, Apple %6'lık büyüme kaydetti. İşte geçen yıl en çok satılan 10 telefon:

    avrupada en çok satılan akıllı telefonlar 2025 Tam Boyutta Gör
    Omdia'ya göre, Avrupa akıllı telefon pazarı 2025 yılında %1 düşüşle 134.2 milyon adede geriledi. Samsung, 2025 yılında Avrupa cep telefonu pazarında liderliğini sürdürdü ve Galaxy A56, en çok satan akıllı telefon oldu.

    Samsung, Avrupa'da liderliğini sürdürüyor

    Samsung, 2025 yılında Avrupa'nın en büyük akıllı telefon satıcısı olmaya devam etti ve sevkiyatları 46.6 milyon adede ulaştı. Apple, bu yıl %6'lık bir artışla 36.9 milyon adede ulaşarak Avrupa'da %27 pazar payına ulaştı. ABD'de durum tamamen farklı. iPhone'lar Amerika’da en çok satan telefon olmaya devam ediyor.

    Xiaomi, %1'lik düşüşle 21.8 milyon a satış rakamına ulaşarak %16'lık pazar payıyla üçüncü sırada yer aldı. Motorola, %5'lik bir düşüşle 7.7 milyon adet satış rakamına ulaşmasına rağmen dördüncü sırada kaldı. HONOR ise %4'lük artışla 3.8 milyon adet satış rakamına ulaşarak Avrupa'nın en büyük beş akıllı telefon üreticisi arasına girdi.

    2025’te Avrupa’da en çok satan telefonlar

    avrupa en çok satılan akıllı telefonlar sıralama Tam Boyutta Gör

    1. Samsung Galaxy A56 5G
    2. iPhone 16
    3. Samsung Galaxy A16
    4. iPhone 17 Pro Max
    5. iPhone 16 Pro Max
    6. Samsung Galaxy A36 5G
    7. iPhone 16e
    8. iPhone 17 Pro
    9. iPhone 16 Pro
    10. Samsung Galaxy S25 Ultra
