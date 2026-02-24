Avrupa'da en çok satan akıllı telefonlar belli oldu: İşte liste

Samsung, Avrupa'da liderliğini sürdürüyor
Samsung, 2025 yılında Avrupa'nın en büyük akıllı telefon satıcısı olmaya devam etti ve sevkiyatları 46.6 milyon adede ulaştı. Apple, bu yıl %6'lık bir artışla 36.9 milyon adede ulaşarak Avrupa'da %27 pazar payına ulaştı. ABD'de durum tamamen farklı. iPhone'lar Amerika’da en çok satan telefon olmaya devam ediyor.
Xiaomi, %1'lik düşüşle 21.8 milyon a satış rakamına ulaşarak %16'lık pazar payıyla üçüncü sırada yer aldı. Motorola, %5'lik bir düşüşle 7.7 milyon adet satış rakamına ulaşmasına rağmen dördüncü sırada kaldı. HONOR ise %4'lük artışla 3.8 milyon adet satış rakamına ulaşarak Avrupa'nın en büyük beş akıllı telefon üreticisi arasına girdi.
2025’te Avrupa’da en çok satan telefonlar
- Samsung Galaxy A56 5G
- iPhone 16
- Samsung Galaxy A16
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 16 Pro Max
- Samsung Galaxy A36 5G
- iPhone 16e
- iPhone 17 Pro
- iPhone 16 Pro
- Samsung Galaxy S25 Ultra