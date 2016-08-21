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Finlandiya toplu taşımada sürücüsüz minibüsleri kullanmaya başlıyor

Bir süredir insan yoğunluğunun az olduğu bölgelerde Easymile isimli sürücüsüz minibüsü test eden Finlandiya, çalışmaların tamamlanmasıyla toplu taşıma aracını Helsinki sokaklarına çıkarıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Daha önce nüfus ve trafik bakımından uygun olan kasabalarda EZ10 kod adlı sürücüsüz minibüsü deneyen Finlandiya, testlerin başarılıyla sonuçlanmasıyla toplu taşıma aracını bu kez Helsinki'de hizmete geçirmeye hazırlanıyor. Saatte 10 kilometre hız yapabildiği için kısa mesafelerde, iki metro ya da otobüs durağı arasında çalışacak araçta 6 kişi ayakta olmak üzere toplam 12 yolcu seyahat edebiliyor.
Gerek yasalar gerek prosedür açısından sürücüsüz araçlar için diğer ülkelere nazaran oldukça elverişli imkanlara sahip Finlandiya üretici firmalar için de büyük önem taşıyor. Daha önce benzer bir uygulamayla Japonya’daki bazı alışveriş merkezlerinde bina içi ulaşımda EZ10 kullanılmaya başlanmıştı. Son olarak Dubai ise geçtiğimiz nisan ayında imzalanan anlaşmayla sürücüsüz minibüslerin belirli bölgelerde test edileceğini duyurdu.
Helsinki sokaklarında eylül ayında son bulacağı ifade edilen deneme sürüşlerinden elde edilecek veriler ışığında daha büyük ve uzun mesafe gidebilen gelişmiş otonom araçlara geçiş yapılacağı, ilerleyen dönemlerde ülke genelindeki akıllı araçların sayısının hızla arttırılacağı belirtiliyor. Dilerseniz EZ10'un tanıtım videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

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12 Angry Men 3 yıl en beğenilen
Yaşanacak en güzel ülkelerden biri.
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DH Misafiri 3 yıl
finlandiya dan selamlar.. normal böle ıcatlar olması cunku ulke nufusu cok az ve otobüs vb. taşıma araçları bomboş hep.. evım helsınkı ye yakın bı yerde olmasına ragmen cok tenha ülke. finlandiya
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saslove1984 3 yıl
bizde olsa çalarlar bunu kesin :)
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Pi 3 yıl
Adamlar nelerle ugrasiyor bizim mevzulara bak bir de. Sen tut onca cografyadan bu ülkede dog iyi mi
Hay bahtimizi
Eskiden derdim en azindan bir afganistan irakta falan dogmadik buna sukur. Simdi bakiyorum pek bir farkimiz kalmadi onlardan
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fuujitsu 3 yıl
Herhalde milleti bezdirip bisiklete felan yönlendirmek için yapılmış bu, 10 km ne oğlum?
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S_O_S 3 yıl fuujitsu
fuujitsu

Herhalde milleti bezdirip bisiklete felan yönlendirmek için yapılmış bu, 10 km ne oğlum?


adamlar resmi olarak toplu taşımacılık yapan ilk otonom aracı üretmişler, bugün 10 km hız yapar yarın 20 km. sen yarın da 20 km ne dersin ve yerinde saymaya devam edersin.
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BekirTemel 3 yıl
Vay be
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Manchester United 3 yıl
Vay arkadaş adamlar yapıyorlar.
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Captain_Ivy 3 yıl
Başarılı. O ülke için az bile..
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LORDTEK 3 yıl
Japonya'da Odaiba bölgesinde yıllardır var zaten. Ne sürücü ne de sürücü bölümü yok.
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Kefelon 3 yıl
Telefon üzerinden nerede olduğunu da takip edebiliyorsan çok güzel bir taşıt bence.Hemen dibimde olan durağa inip yarım saat otobüs bekliyorum. Her seferinde farklı saatte geliyor. Bazen dolu oluyor almıyor falan. Bu otonom otobüslerden olursa zaten içerisi doluysa gözükmez bile. Bana geleceği saati de gösterip aşağıda bekleyeceğime evimde rahat rahat hazırlanmamı sağlayabilir.
Yalnız çok yanlış zamanda doğmuşuz. Tüm yeni teknolojilerin (VR, Otonom sürüş vb.) doğuş yaptığı bir dönemdeyiz ve bu teknolojiler nihai mükemmel halini alıp her yerde kullanılana kadar büyük ihtimalle bu dünyadan göçmüş olacağız.
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Guhong01 3 yıl
Türkiye'de olsa çalıp parçalarını satarlar bunların
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Hobar 3 yıl
Kendi giden araçları 2020 den itibaren göreceğiz gibi görünüyor. Sandığımızdan daha çabuk gelecekler. Özellikle şu an genç yaşta olup mesleği şöforlük olanların işi zor.
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HABERİN ETİKETLERİ
sürücüsüz otomobil, ez10 ve
6 etiket daha easymile sürücüsüz minibüs finlandiya Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Cihan Pehlivan
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