Finlandiya toplu taşımada sürücüsüz minibüsleri kullanmaya başlıyor

Daha önce nüfus ve trafik bakımından uygun olan kasabalarda EZ10 kod adlı sürücüsüz minibüsü deneyen Finlandiya, testlerin başarılıyla sonuçlanmasıyla toplu taşıma aracını bu kez Helsinki'de hizmete geçirmeye hazırlanıyor. Saatte 10 kilometre hız yapabildiği için kısa mesafelerde, iki metro ya da otobüs durağı arasında çalışacak araçta 6 kişi ayakta olmak üzere toplam 12 yolcu seyahat edebiliyor.

Gerek yasalar gerek prosedür açısından sürücüsüz araçlar için diğer ülkelere nazaran oldukça elverişli imkanlara sahip Finlandiya üretici firmalar için de büyük önem taşıyor. Daha önce benzer bir uygulamayla Japonya’daki bazı alışveriş merkezlerinde bina içi ulaşımda EZ10 kullanılmaya başlanmıştı. Son olarak Dubai ise geçtiğimiz nisan ayında imzalanan anlaşmayla sürücüsüz minibüslerin belirli bölgelerde test edileceğini duyurdu.

Helsinki sokaklarında eylül ayında son bulacağı ifade edilen deneme sürüşlerinden elde edilecek veriler ışığında daha büyük ve uzun mesafe gidebilen gelişmiş otonom araçlara geçiş yapılacağı, ilerleyen dönemlerde ülke genelindeki akıllı araçların sayısının hızla arttırılacağı belirtiliyor. Dilerseniz EZ10'un tanıtım videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.