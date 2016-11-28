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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Finlandiya'dan elektrikli araçlara büyük teşvik

Finlandiya hükümeti 2030 yılına kadar 250.000 adet elektrikli aracın yollarda olması için satışlarda indirim olarak kullanılmak üzere 100.000 Euro'luk bir fon oluşturacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Finlandiya'dan elektrikli araçlara büyük teşvik
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Geçtiğimiz günlerde en kısa zamanda ülkedeki kömür santrallerinin faaliyetlerine son vereceğini açıklayan Finlandiya, ülkedeki elektrikli otomobil sayısında ciddi bir artış yapmayı planladığını da duyurdu.

Komşusu olan ve ülkedeki 100.000’e yakın elektrikli araç ile dünyada kişi başına düşen elektrikli araç alanında lider olan Norveç’le aynı geleceği paylaşmak isteyen Finlandiya'da halk şu an sadece 2000 adet elektrikli araca sahip. Yetkililer 2030 yılına gelindiğinde yollarda 250.000 elektrikli araç beklentisi içinde olduklarını duyurdu. Finlandiya hükümeti almış olduğu bu kararla karbondioksit salınımı oranını 2005’e kıyasla %39 daha azaltmayı ve  şu anda 11 milyon tonluk bir gaz salınımı ile toplam karbondioksitin %40’ını oluşturan taşımacılık sektöründeki bu miktarı 6 milyon tona düşürmeyi hedefliyor.

Hükümet bütün bu planlarına karşılık amacına ulaşacak çalışmaları henüz tamamen belirlemiş değil. Yapılacak işlerden ilki olarak her elektrikli araç satımında 4000 Euro indirim yapılması için kullanılacak 100.000 Euro’luk  bir fon oluşturmak gösteriliyor. Tabi bu fon 250.000 aracın tamamına kapsamıyor ancak hedefin %10’u için yeterli, böylelikle bireyler ile elektrikli otomobil firmalarına buluşma fırsatı tanınmış olacak.

Finlandiya'dan elektrikli araçlara büyük teşvik

Pazar kızışabilir!

Tesla’nın 2014 yılında girdiği ancak bugüne kadar sadece birkaç yüz araç satışı ve Helsinki'de bir mağaza ile birkaç şarj istasyonu kurduğu pazarda devlet yerel üreticileri de destekliyor. Yerli bir firma olan Toroidion isimli şirket geçen yıl ülke içindeki ilk elektrikli otomobilini tanıtmıştı. (Yukardaki görselde yer alan mavi renkli araç)


https://electrek.co/2016/11/25/finland-electric-vehicles/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
comarsavar 3 yıl en beğenilen
Suudi Arabistan'a selamlar adamsın Elon Musk.
İngiltere'deki krallığa bok atıp beni eleştirenler önce din kardeşlerinin krallıklarına baksın onlarınkinin yanında İngilizlerin krallığı gölgede kalıyor zira Queen Elizabeth'in altın klozete sıçmadığını biliyoruz. Antalya G20 zirvesinde Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un sıçması için özel altın klozetlerin getirtildiğini, özel ekibinin ve yemeklerinin getirtilerek koskoca otelin kapatıldığını da hepimiz biliyoruz.
Londra'da Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan plakalı ve altın kaplamalı ultra-lux arabaları ben görüyorum beyler siz değil ve bu insan artıklarının altlarındaki en kötü araba da Ferrari'den başlıyor.
Ortadoğu'da insanlık kan ağlarken kendileri burada görgüsüz ve utanmaz bir şekilde ultra-lux yaşamlar sürüyorlar. Londra'nın en saygın ve zengin bölgelerinden biri olan Knightsbridge'de oturuyorlar ve en pahalı alışveriş merkezi Harrods'tan çıkmıyorlar. Öte yandan White Chapel adlı Central London'ın az dışında kalan fakir bir müslüman bölgesi var ki Ramallah'tan farksız...
İngilizlerin ülkesinde parayı basıp aldıkları vatandaşlıklarıyla İngilizlerden bile iyi yaşıyorlar ama neyse ki bira falan içmiyorlar çünkü müslümanlar çünkü günah, haram...
Suudi Arabistan'a selamlar adamsın Elon Musk.İngiltere'deki krallığa bok atıp beni eleştirenler önce din kardeşlerinin krallıklarına baksın onlarınkinin ...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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CoreXXX 3 yıl
100 bin Euro ne . yanlış yazılmıştır bence 100 milyon eurodur
1 Yanıt Yanıtla +9
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Ömürcan 3 yıl
Bizde dolar ile ugrasalim. Canım ülkem <3
Yanıtla +7
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yusuf_um 3 yıl
Ülkemde yerli olarak, vatandaşın ulaşabileceği fiyata elektrikli bir araba üretilmesini dört gözle bekliyorum. Tabi devletin desteği olmadan bu çok zor. İyi kötü bir yerlerden başlamak gerek. Bari bu teknolojiyi kaçırmasak...
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12 Angry Men 3 yıl
Bizde elektrikli arabalar için ötv indirimi yapacaklarına, zam getiriyorlar.
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comarsavar 3 yıl en beğenilen
Suudi Arabistan'a selamlar adamsın Elon Musk.
İngiltere'deki krallığa bok atıp beni eleştirenler önce din kardeşlerinin krallıklarına baksın onlarınkinin yanında İngilizlerin krallığı gölgede kalıyor zira Queen Elizabeth'in altın klozete sıçmadığını biliyoruz. Antalya G20 zirvesinde Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un sıçması için özel altın klozetlerin getirtildiğini, özel ekibinin ve yemeklerinin getirtilerek koskoca otelin kapatıldığını da hepimiz biliyoruz.
Londra'da Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan plakalı ve altın kaplamalı ultra-lux arabaları ben görüyorum beyler siz değil ve bu insan artıklarının altlarındaki en kötü araba da Ferrari'den başlıyor.
Ortadoğu'da insanlık kan ağlarken kendileri burada görgüsüz ve utanmaz bir şekilde ultra-lux yaşamlar sürüyorlar. Londra'nın en saygın ve zengin bölgelerinden biri olan Knightsbridge'de oturuyorlar ve en pahalı alışveriş merkezi Harrods'tan çıkmıyorlar. Öte yandan White Chapel adlı Central London'ın az dışında kalan fakir bir müslüman bölgesi var ki Ramallah'tan farksız...
İngilizlerin ülkesinde parayı basıp aldıkları vatandaşlıklarıyla İngilizlerden bile iyi yaşıyorlar ama neyse ki bira falan içmiyorlar çünkü müslümanlar çünkü günah, haram...
1 Yanıt Yanıtla +18
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mokinto 3 yıl comarsavar
comarsavar

Suudi Arabistan'a selamlar adamsın Elon Musk.

İngiltere'deki krallığa bok atıp beni eleştirenler önce din kardeşlerinin krallıklarına baksın onlarınkinin yanında İngilizlerin krallığı gölgede kalıyor zira Queen Elizabeth'in altın klozete sıçmadığını biliyoruz. Antalya G20 zirvesinde Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un sıçması için özel altın klozetlerin getirtildiğini, özel ekibinin ve yemeklerinin getirtilerek koskoca otelin kapatıldığını da hepimiz biliyoruz.

Londra'da Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan plakalı ve altın kaplamalı ultra-lux arabaları ben görüyorum beyler siz değil ve bu insan artıklarının altlarındaki en kötü araba da Ferrari'den başlıyor.
Ortadoğu'da insanlık kan ağlarken kendileri burada görgüsüz ve utanmaz bir şekilde ultra-lux yaşamlar sürüyorlar. Londra'nın en saygın ve zengin bölgelerinden biri olan Knightsbridge'de oturuyorlar ve en pahalı alışveriş merkezi Harrods'tan çıkmıyorlar. Öte yandan White Chapel adlı Central London'ın az dışında kalan fakir bir müslüman bölgesi var ki Ramallah'tan farksız...
İngilizlerin ülkesinde parayı basıp aldıkları vatandaşlıklarıyla İngilizlerden bile iyi yaşıyorlar ama neyse ki bira falan içmiyorlar çünkü müslümanlar çünkü günah, haram...

Kapitalizmin dini ırkı olmaz diyelim.
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CoreXXX 3 yıl
100 bin Euro ne . yanlış yazılmıştır bence 100 milyon eurodur
1 Yanıt Yanıtla +9
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serafon 3 yıl CoreXXX
CoreXXX

100 bin Euro ne . yanlış yazılmıştır bence 100 milyon eurodur

piyango ile birine bedava araba verecekler herhalde teşvik olarak
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atilasat 3 yıl
100 bin euro komik bir rakam
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dalavere34 3 yıl
Batarya sorunu çözülsün zaten herkes elektirkli alır.Ama ilk önce bataryaların 20 yıl ömre sahip olması gerekiyor. Ayrıca araç menzillerinin 1000 km olması gerekiyor.

200-300 km araçla şehir dışı yol alamazsın.
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Ömürcan 3 yıl
Bizde dolar ile ugrasalim. Canım ülkem <3
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