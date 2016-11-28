Finlandiya'dan elektrikli araçlara büyük teşvik

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Geçtiğimiz günlerde en kısa zamanda ülkedeki kömür santrallerinin faaliyetlerine son vereceğini açıklayan Finlandiya, ülkedeki elektrikli otomobil sayısında ciddi bir artış yapmayı planladığını da duyurdu.

Komşusu olan ve ülkedeki 100.000’e yakın elektrikli araç ile dünyada kişi başına düşen elektrikli araç alanında lider olan Norveç’le aynı geleceği paylaşmak isteyen Finlandiya'da halk şu an sadece 2000 adet elektrikli araca sahip. Yetkililer 2030 yılına gelindiğinde yollarda 250.000 elektrikli araç beklentisi içinde olduklarını duyurdu. Finlandiya hükümeti almış olduğu bu kararla karbondioksit salınımı oranını 2005’e kıyasla %39 daha azaltmayı ve şu anda 11 milyon tonluk bir gaz salınımı ile toplam karbondioksitin %40’ını oluşturan taşımacılık sektöründeki bu miktarı 6 milyon tona düşürmeyi hedefliyor.

Hükümet bütün bu planlarına karşılık amacına ulaşacak çalışmaları henüz tamamen belirlemiş değil. Yapılacak işlerden ilki olarak her elektrikli araç satımında 4000 Euro indirim yapılması için kullanılacak 100.000 Euro’luk bir fon oluşturmak gösteriliyor. Tabi bu fon 250.000 aracın tamamına kapsamıyor ancak hedefin %10’u için yeterli, böylelikle bireyler ile elektrikli otomobil firmalarına buluşma fırsatı tanınmış olacak.

Pazar kızışabilir!

Tesla’nın 2014 yılında girdiği ancak bugüne kadar sadece birkaç yüz araç satışı ve Helsinki'de bir mağaza ile birkaç şarj istasyonu kurduğu pazarda devlet yerel üreticileri de destekliyor. Yerli bir firma olan Toroidion isimli şirket geçen yıl ülke içindeki ilk elektrikli otomobilini tanıtmıştı. (Yukardaki görselde yer alan mavi renkli araç)

https://electrek.co/2016/11/25/finland-electric-vehicles/