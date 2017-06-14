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Firefox 54 yayınlandı: Şimdiye kadarki en iyi sürüm!

Mozilla çoklu işlem desteği gibi büyük performans iyileştirmeleriyle gelen Firefox 54'ü yayınladı. Tarayıcı artık Electrolysis (E10S) projesiyle çok daha akıcı çalışıyor.
1 yıl
6,1b
1
52
Tarayıcılar
Onur Seven
Haber Editörü
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Mozilla, tüm kullanıcılara çoklu işlem desteği getiren Firefox 54'ü yayınladı. Şirket, kullanıcıların tarayıcı performansında kayda değer bir iyileştirme göreceklerini iddia ederek övünmeye başladı bile. Kullanıcılar tarayıcı satırına about:support yazarak çoklu işlem desteği etkin olup olmadığını kontrol edebilirler.
Eğer "Çok işlemli pencereler" bölümü "Eklentiler tarafından devre dışı bırakıldı" şeklinde görünüyorsa about:addons komutuyla uyumlu olmayan eklentilerin olup olmadığını kontrol edin. Bunları kaldırıp tarayıcıyı yeniden başlatmak çoklu işlem desteğini etkinleştirecektir.
Firefox artık yükü birkaç bağımsız sürece böldüğünden, çok fazla kaynak tüketen içeriklerin açık olduğu sekmelerde herhangi bir yavaşlama veya zorlanma olmayacak. Ayrıca hız ve bellek kullanımı arasında da mükemmel bir denge sağlanmış durumda.
Yeni sürümle birlikte Firefox, performansı artırmak için tüm açık sekmelerdeki içeriği dört ayrı sürece bölebiliyor. Bu da bir sekmede açık olan ağır ve karmaşık web sayfasının diğer sekmeleri etkilemeyeceği anlamına geliyor. Yani artık herhangi bir yanıt vermeme durumunda tüm tarayıcı yerine sadece etkilenen sekme çökecek.
Yeni Firefox, sekmeleri ayrı işlemlere ayırarak, bilgisayarınızdaki donanımı daha iyi kullanmak üzere tasarlanmış. Böylece web sayfalarını daha az bekleme süresiyle ekrana getirebiliyor. Performans iyileştirmelerinin de kayda değer olduğunu belirtelim. Daha hızlı çalışmanın ve daha az çökmenin yanı sıra, Electrolysis (E10S) projesi web deneyimini daha akıcı hale getirmiş durumda.
Ayrıca Bkz. "Samsung'un reklam bombardımanı Galaxy S8 sahiplerini kızdırdı"
Firefox 54'ün Windows, Mac ve Linux sürümlerini buraya tıklayarak indirebileceğiniz gibi tarayıcınızı "Firefox hakkında" bölümünden otomatik olarak yeni sürüme yükseltebilirsiniz. Android kullanıcıları da Google Play Store üzerinden yeni sürümü indirebilir veya yüklü uygulamalarını güncelleyerek Firefox 54'e geçiş yapabilirler.

https://blog.mozilla.org/blog/2017/06/13/faster-better-firefox/ Yorum Yaz
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Espa 1 yıl en beğenilen
Opera gibisi yok maalesef..
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XuQa 1 yıl
operayı deneyin bir dost tavsiyesi
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MRYGZ 1 yıl
Vivaldi'yi deneyin.
1 Yanıt Yanıtla +4
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1 Avatar
DH Misafiri 1 yıl
bunu chrome da istiyoruz.
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DH Misafiri 1 yıl
Makale için teşekkürler.
Lakin başlıkta ufak eksiklik/hata var:)
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Celonfix 1 yıl
Operada opera ne operaymış. Firefox açık kaynaklı, linuxta en çok kullanılan güvenilir,hızlı,az ram yiyen bir tarayıcı. Tor browser neden chromium projesi üzerine değilde firefox üzerine kuruldu bir düşünün bunu.
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Virinom 1 yıl sadistica
2017 yılındayız Flash mı kaldı?
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sadistica 1 yıl Virinom
Virinom
2017 yılındayız Flash mı kaldı?

adobe flash player kullanıyorum halen

en kötü performans firefoxta; örneğin bilgisayarda 16GB ram var sanki 500MB ram var gibi performans veriyor
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MRYGZ 1 yıl
Vivaldi'yi deneyin.
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Türkçesever 1 yıl MRYGZ
MRYGZ
Vivaldi'yi deneyin.

Bu arada Opera kullananları uyarayım konusu açılmışken. Opera, Çinlilere satıldı bildiğim kadarıyla. Artık Opera'nın güvenli bir tarayıcı olduğunu düşünmüyorum.
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ahmstg 1 yıl
Mac üzerinde tasarımı iyileştirmeden default browser yapmayı düşünmüyorum
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peske 1 yıl
Çok iyi bir sürüm olmuş oldukça hızlanmıs , uzun zamandır yandex browser kullanıyordum firefox'u tekrar denemeye karar verdim.
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Parola_18 1 yıl
firefox çok hızlı olmuş harika
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blueeyes638 1 yıl
9 yildir firefox kullaniyorum gercekten en iyi surumlerinden oldu bu surum
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buffon42 1 yıl
Firefox çöküyor diyenlere bakmayın. Hemen hemen 8 senelik dizüstü bilgisayarıma windows 10 kurduktan sonra firefox kurdum. 10 aya yakındır firefox kullanıyorum. Sadece 2 defa çökmüş onu da çökme raporlarından bakınca gördüm. Gayet kullanışlı ve chrome'da olmayan özellikleri var.
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Türkçesever 1 yıl buffon42
buffon42
Firefox çöküyor diyenlere bakmayın. Hemen hemen 8 senelik dizüstü bilgisayarıma windows 10 kurduktan sonra firefox kurdum. 10 aya yakındır firefox kullanıyorum. Sadece 2 defa çökmüş onu da çökme raporlarından bakınca gördüm. Gayet kullanışlı ve chrome'da olmayan özellikleri var.

Ben dizüstünde çöktüğünü söylemedim, mobilde çöktüğünü söyledim. Bilgisayarda Mozilla Firefox kullanıyorum ama mobil tarafında kötü. Mozilla Firefox'u açık kaynak, özgür yazılım olduğu için sevebilirsiniz, gizliliğe önem verdiği için sevebilirsiniz ama tarayıcı mobil tarafında aşırı yavaş. Forumdayken bile çöküyor mobilde.
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