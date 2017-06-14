Firefox 54 yayınlandı: Şimdiye kadarki en iyi sürüm!

Mozilla, tüm kullanıcılara çoklu işlem desteği getiren Firefox 54'ü yayınladı. Şirket, kullanıcıların tarayıcı performansında kayda değer bir iyileştirme göreceklerini iddia ederek övünmeye başladı bile. Kullanıcılar tarayıcı satırına about:support yazarak çoklu işlem desteği etkin olup olmadığını kontrol edebilirler.

Eğer "Çok işlemli pencereler" bölümü "Eklentiler tarafından devre dışı bırakıldı" şeklinde görünüyorsa about:addons komutuyla uyumlu olmayan eklentilerin olup olmadığını kontrol edin. Bunları kaldırıp tarayıcıyı yeniden başlatmak çoklu işlem desteğini etkinleştirecektir.

Firefox artık yükü birkaç bağımsız sürece böldüğünden, çok fazla kaynak tüketen içeriklerin açık olduğu sekmelerde herhangi bir yavaşlama veya zorlanma olmayacak. Ayrıca hız ve bellek kullanımı arasında da mükemmel bir denge sağlanmış durumda.

Yeni sürümle birlikte Firefox, performansı artırmak için tüm açık sekmelerdeki içeriği dört ayrı sürece bölebiliyor. Bu da bir sekmede açık olan ağır ve karmaşık web sayfasının diğer sekmeleri etkilemeyeceği anlamına geliyor. Yani artık herhangi bir yanıt vermeme durumunda tüm tarayıcı yerine sadece etkilenen sekme çökecek.

Yeni Firefox, sekmeleri ayrı işlemlere ayırarak, bilgisayarınızdaki donanımı daha iyi kullanmak üzere tasarlanmış. Böylece web sayfalarını daha az bekleme süresiyle ekrana getirebiliyor. Performans iyileştirmelerinin de kayda değer olduğunu belirtelim. Daha hızlı çalışmanın ve daha az çökmenin yanı sıra, Electrolysis (E10S) projesi web deneyimini daha akıcı hale getirmiş durumda.

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Windows, Mac ve Linux sürümlerini Android kullanıcıları da Google Play Store Firefox 54'ünsürümlerini buraya tıklayarak indirebileceğiniz gibi tarayıcınızı "Firefox hakkında" bölümünden otomatik olarak yeni sürüme yükseltebilirsiniz.kullanıcıları da Google Play Store üzerinden yeni sürümü indirebilir veya yüklü uygulamalarını güncelleyerek Firefox 54'e geçiş yapabilirler.

https://blog.mozilla.org/blog/2017/06/13/faster-better-firefox/