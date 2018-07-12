Honor 10 satışları dünya genelinde 3 milyonu geçti

Huawei’nin alt markası Honor, dünya genelinde 3 milyon adet Honor 10 sattığını duyurdu. Açıklamayı şirketin Avrupa kolu resmi Twitter hesabı aracılığı ile yaptı. Honor bu kilometre taşına ulaşmasına katkıda bulunan her Honor 10 alıcısına teşekkür etti.

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Honor piyasaya sürülmesinin ardından sadece bir ay içerisinde Çin'de 1 milyondan fazla Honor 10 satmayı başardı. Akıllı telefon OnePlus 6, Asus Zenfone 5Z ve aynı fiyat aralığındaki diğer cihazlarla sıkı bir rekabete girdi ancak tüketicilerin ilgisini çekmeyi de başardı.

GPU Turbo özelliği de kazanacak

Honor 10 kısa süre önce Parti Modu, parmak izi ve kamera geliştirmelerini de içeren bir güncelleme aldı. Ayrıca yakında grafik performansını %60'a kadar artıran GPU Turbo özelliğine sahip olacak.

Honor 10 5.84 inç ekran, yapay zeka destekli çift arka kamera, güçlü Huawei Kirin 970 yonga seti, yüz tanıma ile kilit açma ve daha birçok özellik sunuyor. Akıllı telefonun gelecek yıllarda daha da yüksek satış rakamlarına ulaşması bekleniyor.

https://twitter.com/HonorEU/status/1017038598300979201