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Honor 10 satışları dünya genelinde 3 milyonu geçti

Honor 10'un satış grafiği Huawei’nin yüzünü güldürüyor. Şirket bugüne kadar dünya genelinde 3 milyondan fazla Honor 10 sattığını açıklayarak müşterilerine teşekkür etti.
10 ay
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18
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei’nin alt markası Honor, dünya genelinde 3 milyon adet Honor 10 sattığını duyurdu. Açıklamayı şirketin Avrupa kolu resmi Twitter hesabı aracılığı ile yaptı. Honor bu kilometre taşına ulaşmasına katkıda bulunan her Honor 10 alıcısına teşekkür etti.
Ayrıca Bkz. "Honor 10 Türkiye fiyatı açıklandı"
Honor piyasaya sürülmesinin ardından sadece bir ay içerisinde Çin'de 1 milyondan fazla Honor 10 satmayı başardı. Akıllı telefon OnePlus 6, Asus Zenfone 5Z ve aynı fiyat aralığındaki diğer cihazlarla sıkı bir rekabete girdi ancak tüketicilerin ilgisini çekmeyi de başardı.

GPU Turbo özelliği de kazanacak

Honor 10 kısa süre önce Parti Modu, parmak izi ve kamera geliştirmelerini de içeren bir güncelleme aldı. Ayrıca yakında grafik performansını %60'a kadar artıran GPU Turbo özelliğine sahip olacak.
Honor 10 5.84 inç ekran, yapay zeka destekli çift arka kamera, güçlü Huawei Kirin 970 yonga seti, yüz tanıma ile kilit açma ve daha birçok özellik sunuyor. Akıllı telefonun gelecek yıllarda daha da yüksek satış rakamlarına ulaşması bekleniyor.

https://twitter.com/HonorEU/status/1017038598300979201 Yorum Yaz
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Esteban C 10 ay en beğenilen olağan_şüpheli
olağan_şüpheli
apple ve samsung un bayrak gemileri 5bin tl üstü olmuş. Artık alınamayacak konuma geldiler . insanlar daha uygun olan çin telfonlarına yönelecektir. zaten güzel işte çıkartıyorlar.

Umarım öyle olur ve Meizu Xiaomi ve Huawei nin satışları artar
olağan_şüpheliapple ve samsung un bayrak gemileri 5bin tl üstü olmuş. Artık alınamayacak konuma geldiler . insanlar daha uygun olan çin telfo...
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GuardianN- 9 ay
telefon mükemmel görünüyor. iphone u satıp alasım var
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cnr-bjk 10 ay
az önce hepsiburadadan alışveriş kredisi ile satın aldığım ürün. 250 tl de çat indirim oldu tertemiz. f/p olarak zaten baya başarılı. sabırsızlıkla bekliyoruz
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astegon 10 ay cnr-bjk
250 TL toplam kredi miktarından düşüp mü taksitlendirildi ?
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SkeletorQ 10 ay cnr-bjk
300 daha verip leica lensli oisli en azından kaliteli p20 almadığın için üzülmüyorsundur umarım
P20nin kırpılmış versiyonu dendi 300tl fark var sadece kesinlikle alınmaz
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Esteban C 10 ay
Ülkemizde de Samsung ve Apple dışında bir markanın böyle satış rakamlarını görür müyüz ?

Benim pek umudum yok

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olağan_şüpheli 10 ay Esteban C
apple ve samsung un bayrak gemileri 5bin tl üstü olmuş. Artık alınamayacak konuma geldiler . insanlar daha uygun olan çin telfonlarına yönelecektir. zaten güzel işte çıkartıyorlar.
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K_Spartakus 10 ay Esteban C
Xiaomi Türkiye'de satış mağazalarını açtıkça bilinirliği de artar satışı da artar rekor da kırar.
İnsanlar ayfon 8 ve X'in en yüksek fiyatını baz almaya başlar artık, çünkü bu paraya vosvos alırım diyenler artacak.
Tabii sadece xiaomiyle sınırlı kalmamalı ve diğer Çin markaları da uygun fiyatlarla yüksek kaliteli telefon satılabileceğini de göstermeliler vatandaşa.
Ben 10 küsür (windows mobile) senelik eski bir HTC kullanıcısı olarak xiaomi ye geçiş yaptım. Belki yarın başka bir Çin markasıda kullanıyor olabilirim. Marka umurumda değil artık.
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akıllı telefon, satış ve
7 etiket daha cep telefonu honor 10 global 3 milyon Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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