Firefox Test Pilot eklentisi geri dönüyor

Günümüzde pek çok yazılım geliştirici, ürünlerinde yeni özellikleri kullanıma sunmadan önce geniş çaplı testlerini yapabilmek amacıyla beta sürümlerini yayınlıyor. Böylece beta kullanıcıları yenilikleri ilk elden tecrübe etme fırsatına sahip oluyor.

Firefox tarayıcısının geliştiricisi Mozilla, uzun süredir beta sürümleri ile yeni özellikleri test ediyordu ancak orijinal tarayıcıyı kullananlara ulaşmak biraz zor oluyordu. Şimdi, Test Pilot eklentisi ile bu kullanıcılar da yeni özellikleri deneyebilecek.

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Test Pilot ilk olarak 2009 yılında, kullanıcıların tarayıcı ile olan etkileşimlerini görmek amacıyla kullanıma sunulmuştu. Yeni sürüm ise artık deneysel özelliklerin orijinal tarayıcıya sunulması görevini üstlenecek. Test Pilot, hali hazırda 3 yeni özellik ile geliyor.

Bunlardan ilki Activity Stream. Bu özellik, ana ekranı en çok ziyaret ettiğiniz ve sık kullanılanlara eklediğiniz web sitelerinden en güncel haberlerin görebileceğiniz bir hale getiriyor. Tab Center, tüm açık sekmeleri sol kısımda ön izleme olarak karşınıza getiriyor. Universal Search ise adres çubuğuna yazmaya başladığınızda, alışkanlıklarınıza göre çeşitli site önerileri sunuyor.

Test Pilot eklentisi Windows, OS X ve Linux platformları ile uyumlu. Kullanıcılar, Firefox tarayıcılarına yine Firefox hesabı ile giriş yaptıktan sonra, Test Pilot eklentisini indirerek kullanmaya başlayabiliyor.

Firefox tarayıcısını buradan indirebilirsiniz