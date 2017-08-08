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Firefox tarayıcısı sanal gerçeklik özelliğine kavuştu

Mozilla vakfının açık kaynak internet tarayıcısı Firefox, 55 numaralı sürümünde sanal gerçeklik içeriklerini desteklemeye başladı. Ayrıca ekran yakalama aracı de eklendi.
1 yıl
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2
Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Tarayıcı pazarında eski ihtişamında olmasa da önemli yeniliklere imza atan Firefox, bunları kullanıcılara sunmaya devam ediyor. Bir süre önce sanal gerçeklik desteğini beta sürümlere entegre eden vakıf şimdi nihai sürümü indirmeye sundu.

Firefox tarayıcısı sanal gerçeklik özelliğine kavuştu

Sanal gerçeklik odaklı

55 numaralı sürümünde Firefox artık sanal gerçeklik içeriklerini yerleşik olarak desteklemeye başladı. Pazarda Google Chrome ve Microsoft Edge tarayıcıları uzun süredir sanal gerçeklik desteği sunuyordu. Firefox da onların arasına katılmış oldu.

Firefox yeni sürümünde, tarayıcıların sanal gerçeklik tecrübelerini çalıştırabilmesi için geliştirilen WebVR standardı temel alınmış. HTC Vive veya Oculus Rift sahibi olan kullanıcılar akıcı bir şekilde tarayıcı üzerinde VR içeriklerini deneyimleyebilecek. Ayrıca Servo adındaki Mozilla destekli tarayıcıda da VR özelliği kısıtlı olarak mevcut.

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Şimdilik yeni sürümün bazı eksiklikleri var zira Google Chrome tarayıcısında Cardboard ve Daydream gibi mobil sanal gerçeklik içerikleri de destekleniyor. Bu bakımdan henüz Firefox’un önünde gitmesi gereken bir yol var.

Firefox 55 sürümünde sanal gerçeklik haricinde ekran görüntüsü alma aracı da yer alıyor. Adres çubuğunun sağ kısmına yerleşen makas işaretine tıkladığınızda açık sayfanın istediğiniz kısmının görüntüsünü alabiliyorsunuz. Tarayıcı bu görüntüyü bulut üzerinden panoya kopyalıyor ve manuel zaman girilmezse 14 gün saklayabiliyor. Firefox 55 indirmeye sunulmuş durumda.

İndirme sayfası


 

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Türkçesever 1 yıl
Linux kullanıyorum ve genelde tarayıcı olarak Mozilla Firefox kullanıyorum. Bazı web sayfalarında donuyor ve bir süre sonra hata raporu veriyor. Onun dışında kullanılabilir bence.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Omisis046 1 yıl Türkçesever
KALEMLİK100
Linux kullanıyorum ve genelde tarayıcı olarak Mozilla Firefox kullanıyorum. Bazı web sayfalarında donuyor ve bir süre sonra hata raporu veriyor. Onun dışında kullanılabilir bence.


Nightly 64 bit kullanıyorum. Her gün güncelliyor ve şu anda mükemmel.
Tek eksisi uyumlu bir adblock yazılımı bulamamış olmam.
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