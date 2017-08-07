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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Spotify platformu Xbox One’a geliyor

Xbox One kullanıcılarının uzun süredir bekleyiş içerisinde oldukları Spotify uygulaması yakın zamanda hasreti sona erdirebilir. Uygulamanın test aşamasında olduğu ifade ediliyor.
1 yıl
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xbox One konsolunun rakibi PS4’e karşı önemli bir eksikliği olarak görülen Spotify desteği nihayet ufukta göründü. Hali hazırda test sürecinde olduğu ifade edilen Spotify yakın zamanda kullanıcılar ile buluşacak.

Eksik kapanıyor

Microsoft’un haftalık Xbox gündem yayınında Xbox Live yöneticisi Major Nelson’un yeni kontrolcüler ve oyunlar hakkında bilgi verirken ortaya çıkan bir görüntü dikkatlerden kaçmadı. Konsolun duvar kağıdını ayarlarken Xbox One Guide menüsünün alt kısmında Spotify uygulaması net bir şekilde görülüyordu.

Ayrıca Bkz. "Oyun endüstrisi 100 milyar doları geride bırakacak, aslan payı mobilin"

Nelson’un zaten bir süredir Spotify uygulamasını test ettiği konuşuluyordu. Ortaya çıkan son bilgiler de bunu doğruluyor. Spotify uygulaması evrensel olmadığı için şu an sadece Windows 10 ile uyumlu. Bu bakımdan ya evrensel bir yapıya bürünecek ya da Xbox One için ayrı bir uygulama geliştirilecek. Halen test sürecinde olduğu için şimdilik kesin çıkış tarihi konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

Konsolların sadece oyun yerine kullanıcıların günlük hayatındaki çoklu ortam ihtiyacını karşılayacak şekilde geliştirilmesi son dönemde oldukça üzerinde durulan bir konu. Bu bakımdan masaüstü veya mobil platformlarda ilgi gören bu tarz uygulamalar konsollara da taşınıyor. Hatta bir konsolda olup diğerinde olmadığı zaman tercih sebebi bile olabiliyor. Spotify bunlardan birisi. 

 

https://www.slashgear.com/microsoft-confirms-spotify-coming-to-xbox-one-06494178/ Yorum Yaz
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rynell 1 yıl
Hele şükür...Geç bile kaldılar aslında.
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Dalette 1 yıl
geç bile kaldı..!
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Çok mu gerekli bu şimdi.
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aycibin 1 yıl Hendrik Johannes Cruijff
Orijinalden alıntı: N3DV3D11
Çok mu gerekli bu şimdi.

tabiki.öncelikile akıllı tv olmayan tv'lerde konsol sayesinde akıllı tv gibi spotify dinleme imkanı sunuyor.varsa müziği home theater'dan dinleme keyfi var.bunun yanında ps'e geleli kaç yıl oldu.rakip olarak çok geç kalmışlardı bile.
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