Spotify platformu Xbox One’a geliyor

Xbox One konsolunun rakibi PS4’e karşı önemli bir eksikliği olarak görülen Spotify desteği nihayet ufukta göründü. Hali hazırda test sürecinde olduğu ifade edilen Spotify yakın zamanda kullanıcılar ile buluşacak.

Eksik kapanıyor

Microsoft’un haftalık Xbox gündem yayınında Xbox Live yöneticisi Major Nelson’un yeni kontrolcüler ve oyunlar hakkında bilgi verirken ortaya çıkan bir görüntü dikkatlerden kaçmadı. Konsolun duvar kağıdını ayarlarken Xbox One Guide menüsünün alt kısmında Spotify uygulaması net bir şekilde görülüyordu.

Ayrıca Bkz.

"Oyun endüstrisi 100 milyar doları geride bırakacak, aslan payı mobilin"

Nelson’un zaten bir süredir Spotify uygulamasını test ettiği konuşuluyordu. Ortaya çıkan son bilgiler de bunu doğruluyor. Spotify uygulaması evrensel olmadığı için şu an sadece Windows 10 ile uyumlu. Bu bakımdan ya evrensel bir yapıya bürünecek ya da Xbox One için ayrı bir uygulama geliştirilecek. Halen test sürecinde olduğu için şimdilik kesin çıkış tarihi konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

Konsolların sadece oyun yerine kullanıcıların günlük hayatındaki çoklu ortam ihtiyacını karşılayacak şekilde geliştirilmesi son dönemde oldukça üzerinde durulan bir konu. Bu bakımdan masaüstü veya mobil platformlarda ilgi gören bu tarz uygulamalar konsollara da taşınıyor. Hatta bir konsolda olup diğerinde olmadığı zaman tercih sebebi bile olabiliyor. Spotify bunlardan birisi.