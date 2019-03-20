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Tesla'nın araç teslim etmeleri için çalışanlarına baskı yaptığı iddia ediliyor

Tesla, özellikle Model 3'ün satışlarından oldukça memnun ve üretime hızla devam ediyor. Araçların teslimatında sorun yaşayan şirketin çalışanlarından teslimat yapmalarını istediği iddia ediliyor.
2 ay
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, son zamanlardaki Model 3 satışlarından oldukça memnun ve şirket üretime hız kesmeden devam ediyor. Ancak gelen bilgilere göre, araç teslimatlarında problem yaşamaya başlayan Tesla, çalışanlarına teslimat yapmaları konusunda baskı uyguluyor.

3 saate varan yolculuklar yapıyorlar

Business Insider'ın haberine göre Tesla'nın Kıdemli Başkan Yardımcısı Sanjay Shah'ın, çalışanlarına gönderdiği mektupta şu ifadeler yer alıyor: "Önümüzdeki 15 gün içinde 30 binden fazla araba teslim etmemiz gerekiyor, bu nedenle Tesla'nın yeterince araba üretmesi gerekiyor, ancak müşterilere ulaştırmakta sorunlar var." Şirket sözcüsü ise konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Tesla çalışanlarının, otomobil teslimatı konusunda serbest olduklarını ve bir baskı uygulanmadığını belirtti.
Geçtiğimiz dönemde de şirket kurucusu Elon Musk, Tesla'nın üretim cehenneminden, lojistik cehennemine döndüğünü açıklayarak, bu sorunların sinyalini vermişti. Gelen haberlere göre Tesla çalışanları araç teslimi için bazen 3 saate varan yolculuklar yapıyor ve Uber kullanarak evlerine dönüyorlar. Bu örnek bir kez daha otomobil pazarındaki zorlukları gözler önüne seriyor. Zira ne kadar iyi bir araç geliştirirseniz geliştirin, önünüze farklı zorluklar çıkabiliyor.

https://www.businessinsider.de/tesla-sucht-per-e-mail-freiwillige-mitarbeiter-die-beim-ausliefern-von-30000-autos-helfen-sollen-2019-3 Yorum Yaz
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alemburda34 2 ay
Ne olurdu şöyle bir arabam olaydı.
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Hep diyorum adam fabrikasını buraya kurduğunda sen ona vergi avantajı sağlamayacaksan neden gelsin ? Adama dersin ilk 5 yıl ben senden vergi almıyorum kaç kişi o fabrikadan ekmek yer ayrıca bunun yedek parçası var servisi var bakın 1 araba kaç kişiye ekmek kapısı oluyor.
Ama nerde hergün zam yada yeni vergi haberi.
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Rocqo 2 ay
bunda habere konu olacak ne var anlamadım. bu adamlar çalışan değil mi para almıyorlar mı yaptıkları iş için. sıkıntı çekiyorlarsa bırakırlar. bu teslaya nerden vuracaklarını şaşırdılar otu b.ku haber oluyor
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astegon 2 ay
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twitter.com/...
Şu RT'yi görünce ne üzülmüştüm. Model Y siparişini Tesla aracından yapmışlar.
Ah ulan şu lanet olası vergi sistemi.
Neydi motto'muz: Coğrafya kaderdir...

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DH Misafiri 2 ay
Bu habere bakarak karbon bazlı otomobillere devam diyenler kanser ilacı çok pahalı hasta en iyisi ölsün demiş gibi oluyor karbon bazlı araçlar piyasadan kalkmak zorun da çünkü elektirikli araç her sene daha temiz olurken karbon salan araç tersine her sene daha çok kirlilik üretiyor.
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Holy-Ghost 2 ay
Lojistik ve Depo Yönetimi ne için var?
Koca koca firmalar ya hallederiz kafasıyla iş yapıyolarsa vay hallerine
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fuckulteli 2 ay
Bu günler de geçecek, fabrikadan çıkıp sahibinin evine gidecek. Yasal izinler ve son testlerde hızla bitirilirse çözüm yakın aslında. Gece 2'de yola çıksın sabah 5-6 gibi sahibinin evinde olsun.
(yasal izin çıkmadan polisten kaça kaça gitsin geceleri işte :D, polis mi gördü yolu değiştirsin.. :D bu kısımlar şaka canım :D)
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deoks 2 ay
Millet boşuna çinde üretim yapmıyor.
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orktas 2 ay
Zaten 3 saatten daha fazla yolculuğa şarjı yetmez.
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Max_Kolesne 2 ay orktas
Araclarin cogunun 330 mil / 528 km menzili var. Saatte 120 km hizla bile gitse, ki cogu yerde bu eyalet hiz sinirlarinin ustundedir, aracin menzili yaklasik 4.5 saatlik kesintisiz bir surus saglayabiliyor. Dolayisiyla dediginizin bir dayanagi yok. En dusuk menzilli modeli bile 230 mil menzilli, yine 3 saatten fazla gidebiliyor.
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shifisitert 2 ay
buraya getırın bız yetıstırelım zaten asgarı ucret cınden bıle az hatta fabrıka buraya acılmalıydı ucuz işçi bol surıyelılerde geldı
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tavernac1 2 ay
Bu araca sahip olamadan gençliğim gidiyor ya ona yanarım!
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tesla, elon musk ve
5 etiket daha model 3 teslimat Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Uğur Seven
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