Tesla'nın araç teslim etmeleri için çalışanlarına baskı yaptığı iddia ediliyor

Teknoloji Editörü
ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, son zamanlardaki Model 3 satışlarından oldukça memnun ve şirket üretime hız kesmeden devam ediyor. Ancak gelen bilgilere göre, araç teslimatlarında problem yaşamaya başlayan Tesla, çalışanlarına teslimat yapmaları konusunda baskı uyguluyor.
3 saate varan yolculuklar yapıyorlar
Business Insider'ın haberine göre Tesla'nın Kıdemli Başkan Yardımcısı Sanjay Shah'ın, çalışanlarına gönderdiği mektupta şu ifadeler yer alıyor: "Önümüzdeki 15 gün içinde 30 binden fazla araba teslim etmemiz gerekiyor, bu nedenle Tesla'nın yeterince araba üretmesi gerekiyor, ancak müşterilere ulaştırmakta sorunlar var." Şirket sözcüsü ise konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Tesla çalışanlarının, otomobil teslimatı konusunda serbest olduklarını ve bir baskı uygulanmadığını belirtti.
Geçtiğimiz dönemde de şirket kurucusu Elon Musk, Tesla'nın üretim cehenneminden, lojistik cehennemine döndüğünü açıklayarak, bu sorunların sinyalini vermişti. Gelen haberlere göre Tesla çalışanları araç teslimi için bazen 3 saate varan yolculuklar yapıyor ve Uber kullanarak evlerine dönüyorlar. Bu örnek bir kez daha otomobil pazarındaki zorlukları gözler önüne seriyor. Zira ne kadar iyi bir araç geliştirirseniz geliştirin, önünüze farklı zorluklar çıkabiliyor.
https://www.businessinsider.de/tesla-sucht-per-e-mail-freiwillige-mitarbeiter-die-beim-ausliefern-von-30000-autos-helfen-sollen-2019-3 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hep diyorum adam fabrikasını buraya kurduğunda sen ona vergi avantajı sağlamayacaksan neden gelsin ? Adama dersin ilk 5 yıl ben senden vergi almıyorum kaç kişi o fabrikadan ekmek yer ayrıca bunun yedek parçası var servisi var bakın 1 araba kaç kişiye ekmek kapısı oluyor.
Ama nerde hergün zam yada yeni vergi haberi.
twitter.com/...
Şu RT'yi görünce ne üzülmüştüm. Model Y siparişini Tesla aracından yapmışlar.
Ah ulan şu lanet olası vergi sistemi.
Neydi motto'muz: Coğrafya kaderdir...
Koca koca firmalar ya hallederiz kafasıyla iş yapıyolarsa vay hallerine
(yasal izin çıkmadan polisten kaça kaça gitsin geceleri işte :D, polis mi gördü yolu değiştirsin.. :D bu kısımlar şaka canım :D)