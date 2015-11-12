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Firefox’a özel yeni Yahoo arama deneyimi

İnternet sektöründe yıllardı var olmaya devam eden büyük isimlerden Yahoo, popüler internet tarayıcılarından Firefox kullanıcılarına özel yeni bir arama deneyimi hazırladı.
3 yıl
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Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Firefox’a özel yeni Yahoo arama deneyimi
Arama motoru sektörünün sayılı büyük isimlerinden Yahoo, şimdilik sadece Amerika’da yaşayan Firefox kullanıcılarına özel yeni bir arama sürecini devreye soktu.

Sadece Firefox internet tarayıcısını kullanan kişiler için hazırlanan yeni arama deneyimi, eskiye oranla daha görsel ve bilgilendirici bir sürecin kapılarını aralıyor. Yahoo.com içerisinde yapılan ünlü kişi ya da film aramalarında artık sayfanın üst tarafı büyük boyutlu fotoğraf ve videolara ayrılıyor. Şerit şeklinde tasarlanan bu bölüm ile ana arama sayfasından ayrılmadan da farklı içerikler arasında gezilebiliyor.

Firefox’a özel yeni arama ayrıca yine arama içeriğine bağlı olarak kullanıcıların karşısına hızlı içerikler çıkartabiliyor. Bunlar arasında fimler için IMDB bilgileri, müzikler için iTunes satın alma, film biletleri için Fadango bağlantısı, mekanlar hakkında Yelp yorumları, fotoğraf tarafında hesabınız varsa Flickr görselleri ve sporcular için Yahoo Sports detayları gibi hızlı etkileşimler yer alıyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bugünden itibaren Amerika’da yaşan Firefox (Mac, Linux ve Windows) kullanıcılarına dağıtılmaya başlanan yeni Yahoo arama deneyiminin, kısa süre içerisinde dünya geneline yayılması bekleniyor.


http://www.engadget.com/2015/11/12/yahoo-firefox-image-video-banner/ Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 3 yıl
aradığınızı bulamadıktan sonra gerisi hikaye :)
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