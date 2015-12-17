Firefox'un Android sürümü, ses oynatım bildirimi kazandı





Birden çok sekmeyle uğraşan kullanıcılar için bir anda çalmaya başlayan sesli bir içeriğin hangi sekmede olduğunu bulabilmek zor olabiliyor. Son dönemde masaüstü veya mobil pek çok tarayıcı sesli oynatım bildirimini kullanıcılarına sunmaya başladı. Firefox'un Android tarayıcısı da bu hizmete geçiş yapıyor.





Yeni güncelleme ile Firefox tarayıcısı artık hangi sekmede sesli bir içerik oynatıldığını kullanıcısına iletecek. Ayrıca okuma listesinde kullanıcılar makaleleri okundu olarak işaretleyebilecek. Yine Talkback sesli okuma servisinde bazı iyileştirmeler ve üst menü çubuğunda tasarım iyileştirmeleri yer alıyor. Firefox v43 olarak başlayan güncelleme kısa süre içerisinde tüm bölgelere ulaşmış olacak.











