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Firefox'un gizli gezinme özelliği artık bilgilerinizi daha sıkı saklayacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Tarayıcılar
Oğuz Avcı
Editör
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Firefox'un gizli gezinme özelliği artık bilgilerinizi daha sıkı saklayacak
 
Bugün kullandığımız bir çok tarayıcı "Gizli" bir mod veya gezinme özelliği barındırıyor. Bu özellikler ise genellikle kullanıcının web alışkanlıklarının öğrenilmemesi için çerezleri ve önbellek dosyalarını kaydetmez. Ancak bu özellik yine de girdiğimiz sitelerin bizi takip etmesinin önüne geçmiyor. 
Firefox'un henüz deneysel aşamadaki yeni özelliği ise bu durumu da engellemeyi amaçlıyor. Şimdilik geliştirici sürümü için yayınlanan özellik eski gizli gezinme özelliğinin yanı sıra sosyal ağların ve analiz araçlarının bizi takip etmek için gönderdiği istekleri de geri çeviriyor. Bu özellik bazı siteler için problem yaratabilirken Firefox yine de varsayılan olarak açık bir şekilde korumayı çalıştırıyor. Ancak problem yaşanan durumlarda müdahale edilebilmesi için kullanıcıya bir kontrol paneli ayrılmış.
Firefox'un bu adımı ilerleyen dönemlerde diğer tarayıcılardan da benzer hamleler gelmesine sebep olabilir. Ancak gün geçtikçe yaygınlaşan tarayıcı eklentisi kullanımı ve reklam amaçlı yüklenen toolbarlar gizlilik konusunu bir miktar baltalıyor. Yeni gizli gezinme özelliğine sahip Firefox geliştirici sürümünü buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
Firefox'un gizli gezinme özelliği artık bilgilerinizi daha sıkı saklayacak
 

https://blog.mozilla.org/futurereleases/2015/08/14/new-experimental-private-browsing-and-add-ons-features-ready-for-pre-beta-testing-in-firefox/ Yorum Yaz
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zehirlimadde 4 yıl
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Nu.D.38 4 yıl
firefox ile chrome' u gizlilikte kıyaslayanlar olmuş birde
Firefox güvenlik ve gizlilikte diğer tarayıcılardan çok üstündür.chrome ve güvenlik çok zıt şeyler bunlar.
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zehirlimadde 4 yıl
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arifakinti 4 yıl
Chrome da devam.
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Batuist 4 yıl
Hangi gizlilik yaa... açın google'ı yerinizi santiminize kadar size söylüyor. Yaptığınız bütün gezinmeler servis sağlayıcının veritabanında bulunuyor. aksi bir durumda 10dk'da polis kapınıza dayanır.
yok bunun haricinde polisi kapınıza dayatacak kadar birşey yapmıyorsanız da gizliliğin o kadar önemi yok demektir. o zaman paranoyak leveline atlamış olursunuz.
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karayulun 4 yıl Batuist
Öncelikle Türkçe'ye özen göstermelisin. Türkçe'de 'level' ve 'paranoyak' diye bir sözcük yoktur.
Türkçe karşılıkları var (seviye ve akıl hastası).
Davanın kapağına değil, içeriğine bakmalısın. Bağlantı sömürüsü, kayıt defterine lüzumsuz girdi, işletim yazılımına gizli dosyalar saklama vs vs. Dünya halklarının kişisel verilerini toplayarak insanlar üzerinden ciddi haksız kazançlar alıyorlar. İnsanların mahremiyeti ve şerefleri ile oynuyorlar. Tüm bunları izlemekle yetinmek ne kadar doğru? Bir şey yapamayız demek ile bir yere varılamaz. Elbette bir şeyler yapılabilir. şeytanoğullarına karşı açılmış bir davadır bu. Tekelleşme, sömürü demektir. Kemal Sunal'ın dediği gibi, 'yontulmamış kazık vaziyeti' dir google chrome. Konumları biliyorlar vs diyerek milletin bir şey saklamaya çalıştığını ima ediyorsun. Böyle bir durum yok. İnsanlar sadece hakettiğini, hakkını arıyor. Bir şeylerin olması gerektiği günlerdeki gibi yaşamak istiyor. İblislerin önünde diz çökmek isteyen çökebilir. Biz vampirlere diz çökmek için doğmadık.
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DH Misafiri 4 yıl
Firefox gizlilikten bir numara. Bence artık chromedan bir kaç gömlek ustun hale geldi.
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metinolmetin 4 yıl
Güzel bir gelişme.. bu sayede reklam şirketleri biz Mozilla Firefox kullanıcılarının verilerine erişmesi mümkün olamayacağından kendilerinin bizi arayabilmeleri için CALL CENTER numaralarımızdan bizlere ulaşabilirler. :)
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Arranger. 4 yıl
Güzel proje.
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Virinom 4 yıl
Chrome kullanıcıları için de Ghostery adlı eklentiyi önerebilirim.
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BekirTemel 4 yıl
Bravo firefox,Chrome ile yarışmak için böyle hamleler gerekli.
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kadirirdem 4 yıl
chrome a da biran önce gelir inşallah...
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