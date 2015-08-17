Firefox'un gizli gezinme özelliği artık bilgilerinizi daha sıkı saklayacak

Bugün kullandığımız bir çok tarayıcı "Gizli" bir mod veya gezinme özelliği barındırıyor. Bu özellikler ise genellikle kullanıcının web alışkanlıklarının öğrenilmemesi için çerezleri ve önbellek dosyalarını kaydetmez. Ancak bu özellik yine de girdiğimiz sitelerin bizi takip etmesinin önüne geçmiyor.

Firefox'un henüz deneysel aşamadaki yeni özelliği ise bu durumu da engellemeyi amaçlıyor. Şimdilik geliştirici sürümü için yayınlanan özellik eski gizli gezinme özelliğinin yanı sıra sosyal ağların ve analiz araçlarının bizi takip etmek için gönderdiği istekleri de geri çeviriyor. Bu özellik bazı siteler için problem yaratabilirken Firefox yine de varsayılan olarak açık bir şekilde korumayı çalıştırıyor. Ancak problem yaşanan durumlarda müdahale edilebilmesi için kullanıcıya bir kontrol paneli ayrılmış.

Firefox'un bu adımı ilerleyen dönemlerde diğer tarayıcılardan da benzer hamleler gelmesine sebep olabilir. Ancak gün geçtikçe yaygınlaşan tarayıcı eklentisi kullanımı ve reklam amaçlı yüklenen toolbarlar gizlilik konusunu bir miktar baltalıyor. Yeni gizli gezinme özelliğine sahip Firefox geliştirici sürümünü buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

https://blog.mozilla.org/futurereleases/2015/08/14/new-experimental-private-browsing-and-add-ons-features-ready-for-pre-beta-testing-in-firefox/