Firefox'un gizli gezinme özelliği artık bilgilerinizi daha sıkı saklayacak

Bugün kullandığımız bir çok tarayıcı "Gizli" bir mod veya gezinme özelliği barındırıyor. Bu özellikler ise genellikle kullanıcının web alışkanlıklarının öğrenilmemesi için çerezleri ve önbellek dosyalarını kaydetmez. Ancak bu özellik yine de girdiğimiz sitelerin bizi takip etmesinin önüne geçmiyor.
Firefox'un henüz deneysel aşamadaki yeni özelliği ise bu durumu da engellemeyi amaçlıyor. Şimdilik geliştirici sürümü için yayınlanan özellik eski gizli gezinme özelliğinin yanı sıra sosyal ağların ve analiz araçlarının bizi takip etmek için gönderdiği istekleri de geri çeviriyor. Bu özellik bazı siteler için problem yaratabilirken Firefox yine de varsayılan olarak açık bir şekilde korumayı çalıştırıyor. Ancak problem yaşanan durumlarda müdahale edilebilmesi için kullanıcıya bir kontrol paneli ayrılmış.
Firefox'un bu adımı ilerleyen dönemlerde diğer tarayıcılardan da benzer hamleler gelmesine sebep olabilir. Ancak gün geçtikçe yaygınlaşan tarayıcı eklentisi kullanımı ve reklam amaçlı yüklenen toolbarlar gizlilik konusunu bir miktar baltalıyor. Yeni gizli gezinme özelliğine sahip Firefox geliştirici sürümünü buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
https://blog.mozilla.org/futurereleases/2015/08/14/new-experimental-private-browsing-and-add-ons-features-ready-for-pre-beta-testing-in-firefox/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yok bunun haricinde polisi kapınıza dayatacak kadar birşey yapmıyorsanız da gizliliğin o kadar önemi yok demektir. o zaman paranoyak leveline atlamış olursunuz.
Türkçe karşılıkları var (seviye ve akıl hastası).
Davanın kapağına değil, içeriğine bakmalısın. Bağlantı sömürüsü, kayıt defterine lüzumsuz girdi, işletim yazılımına gizli dosyalar saklama vs vs. Dünya halklarının kişisel verilerini toplayarak insanlar üzerinden ciddi haksız kazançlar alıyorlar. İnsanların mahremiyeti ve şerefleri ile oynuyorlar. Tüm bunları izlemekle yetinmek ne kadar doğru? Bir şey yapamayız demek ile bir yere varılamaz. Elbette bir şeyler yapılabilir. şeytanoğullarına karşı açılmış bir davadır bu. Tekelleşme, sömürü demektir. Kemal Sunal'ın dediği gibi, 'yontulmamış kazık vaziyeti' dir google chrome. Konumları biliyorlar vs diyerek milletin bir şey saklamaya çalıştığını ima ediyorsun. Böyle bir durum yok. İnsanlar sadece hakettiğini, hakkını arıyor. Bir şeylerin olması gerektiği günlerdeki gibi yaşamak istiyor. İblislerin önünde diz çökmek isteyen çökebilir. Biz vampirlere diz çökmek için doğmadık.