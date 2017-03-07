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Fitbit Alta bilekliği nabız ölçer ile yenilendi

Giyilebilir cihaz pazarının lider ismi Fitbit, nabız ölçer özelliğini serilerine entegre etmeye devam ediyor. Şimdi sırada firmanın beğenilen fitness bilekliği Alta var.
2 yıl
2,4b
1
3
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süre önce pazardaki önemli rakibi Pebble’ı satın alarak entegrasyon sağlayan Fitbit, yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor. Firmanın beğenilen fitness bilekliklerinden Alta, nabız ölçer özelliği ile yenilendi.

Önemli yenilik

Alta HR adındaki yeni bileklik önceki versiyon gibi kullanıcının fitness hareketlerini ve uyku düzenini takip ediyor, OLED ekranında bunlarla ilgili çeşitli bilgiler veriyor. Otomatik olarak kullanıcının yaptığı aktiviteyi algılıyor ve buna göre takip yapıyor. Önemli fark ise nabız ölçer özelliğinde.

Bilekliğin alt kısmına entegre edilen nabız ölçer sensör, gerçek zamanlı olarak nabız ölçümü yapıyor ve ekranda bilgiler veriyor. Ayrıca kalori yakımı ile ilgili daha hassas sonuçlar elde edilebiliyor. Firma ince bir yapıya sensörü yerleştirebilmek için yeni ve özel bir yonga geliştirdiklerini belirtiyor. 7 güne kadar kullanım süresi sunan Fitbit Alta HR modeli 150$ fiyat etiketi ile satılacak.

Ayrıca Bkz. "USB’den bulaşan zararlı yazılımlara karşı kendiniz tedbir alabilirsiniz"

Fitbit önceki modelleri için de önemli bir güncelleme hazırlamış. Güncelleme Alta HR, Blaze ile Charge 2 modellerini kapsıyor ve uyku düzenine yönelik yenilikler içeriyor. Sleep Stages adındaki özellik uyku düzeninizi takip ediyor ve rahat bir uyku uyumanızı engelleyen unsurları tespit ederek düzenlemenizde yardımcı oluyor.

Zip haricindeki tüm Fitbit cihazları için de bir güncelleme olacak. Sleep Insights ise uyku verilerinizi rejim ve fitness verileri ile birleştirerek hedef odaklı tavsiyelerde bulunuyor. Tüm bu özellikler mobil uygulamaya da sağlanacak. 

 

https://www.engadget.com/2017/03/06/fitbit-alta-hr/#/ Yorum Yaz
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Fenomenon 2 yıl en beğenilen
İyiki Xiaomi var
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sis651 2 yıl
Pebble, Fitbit'in önemli bir rakibi değildi ki hiç! :D Biri akıllı saat diğeri spor saati. Fitbit'in burada rakibi Garmin oluyor, saatlerine akıllı özellikler ekleyebilmek için Pebble'ı satın alıp saatlerini akıllandırıp uygulama platformu hazırlatacak Fitbit. Bu bileklikleri de hala o kadar pahalı satıyorlar ki... Tabi bir de çıkacak akıllı saatlerinin fiyatlarını görünce bunlar bedava gelecek muhtemelen.
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axaxa 2 yıl
Bilekliğe o para
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Fenomenon 2 yıl en beğenilen
İyiki Xiaomi var
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