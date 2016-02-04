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Fitbit'ten bu kez akıllı bileklik

Giyilebilir cihaz pazarının lideri Fitbit, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Firma son olarak, fitness takibi ve akıllı saat özelliklerini bir araya getiren Alta bilekliğini duyurdu.
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Fitbit'ten bu kez akıllı bileklik


Geçen ay Blaze adındaki ürünü ile akıllı saat segmentine adımını adan giyilebilir cihaz pazarının lider firması Fitbit, henüz bir ay olmadan benzer bir ürün daha piyasaya sürüyor. Fitbit Alta fitness bilekliği, akıllı saat olarak da kullanılabiliyor. 

İnce bir OLED ekrana sahip olan Fitbit Alta, dokunuşlarla kontrol ediliyor. Atılan adım, gidilen mesafe, yakılan kalori ve hareketlilik süreleri gibi değerleri ölçebilen bileklik, hareketsiz kaldığı zamanlarda kullanıcıyı uyarıyor, hedefler yakalandığı zaman da tebrik ediyor. Tüm istatistikler uyumlu uygulaması üzerinden kullanıcıya sunuluyor. Uygulama otomatik olarak kullanıcısının verilerini takip edebiliyor. 


Fitness takibi yanında kullanıcılar gelen arama, SMS ve ajanda uyarılarını bildirim olarak ekranda görebiliyor. Çeşitli saat temaları yansıtabilen ekran, dikey veya yatay kullanılabiliyor. Tek şarj ile 5-7 gün arasında kullanılabilen bileklik, uyku düzenini takip edebiliyor ve titreşimle alarm bildirimi yapabiliyor. Farklı renkte kayışlara sahip olan Fitbit Alta, 130$ fiyat etiketi ile ön siparişe başlamış durumda. 

https://www.fitbit.com/alta#features Yorum Yaz
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anldrms34 3 yıl
mi band ı yucelten bir model olmus
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interwap 3 yıl
Ekranı olmayan mi band ve 1s modeli 10-25 dolar.
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