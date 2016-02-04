Fitbit'ten bu kez akıllı bileklik





Geçen ay Blaze adındaki ürünü ile akıllı saat segmentine adımını adan giyilebilir cihaz pazarının lider firması Fitbit, henüz bir ay olmadan benzer bir ürün daha piyasaya sürüyor. Fitbit Alta fitness bilekliği, akıllı saat olarak da kullanılabiliyor.





İnce bir OLED ekrana sahip olan Fitbit Alta, dokunuşlarla kontrol ediliyor. Atılan adım, gidilen mesafe, yakılan kalori ve hareketlilik süreleri gibi değerleri ölçebilen bileklik, hareketsiz kaldığı zamanlarda kullanıcıyı uyarıyor, hedefler yakalandığı zaman da tebrik ediyor. Tüm istatistikler uyumlu uygulaması üzerinden kullanıcıya sunuluyor. Uygulama otomatik olarak kullanıcısının verilerini takip edebiliyor.









Fitness takibi yanında kullanıcılar gelen arama, SMS ve ajanda uyarılarını bildirim olarak ekranda görebiliyor. Çeşitli saat temaları yansıtabilen ekran, dikey veya yatay kullanılabiliyor. Tek şarj ile 5-7 gün arasında kullanılabilen bileklik, uyku düzenini takip edebiliyor ve titreşimle alarm bildirimi yapabiliyor. Farklı renkte kayışlara sahip olan Fitbit Alta, 130$ fiyat etiketi ile ön siparişe başlamış durumda.

https://www.fitbit.com/alta#features