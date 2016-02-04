Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fitness takibine farklı bir yaklaşım: Human

Eğer bir günde ne kadar süreyi fitness aktivitelerine ayırdığınızı merak ediyorsanız, Human adındaki uygulama harita üzerinde gösterim yaparak bunu size söyleyebiliyor.
3 yıl
5,6b
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fitness takibine farklı bir yaklaşım: Human


Genelde fitness takip uygulamaları, cihazın çeşitli sensörlerini kullanarak atılan adım, gidilen mesafe, yakılan kalori gibi değerlerini ölçer. Human adındaki uygulama ise fitness aktivitelerinizin zamanını ölçerek, arkadaşlarınız ile karşılaştırmanızı sağlıyor. iOS tarafının beğenilen fitness ölçüm uygulaması, şimdi Android'e geldi.

Human uygulaması, Google Fit platformuna bağlanarak yürüyüş, koşu ve bisiklet sürme aktivitelerine ne kadar zaman ayırdığınızı ölçüyor. Yani Human uygulaması için Google Fit kullanıyor olmanız gerekiyor. Harita üzerinde ne kadar zamanda nerede aktivite gerçekleştirdiğinizi gösterebilen uygulama, daha sonra günlük bazda şehrinizdeki veya yakınlarınızdaki insanlarla karşılaştırma yapıyor. iOS tarafında ise uygulama standart fitness takip işlemleri yaparak zamanınızı ölçüyor. 


Fitness takibine farklı bir yaklaşım sergileyen uygulama, daha çok dışarıda ne kadar spor yaptığınızı ölçmeye çalışıyor. Human uygulaması ücretsiz. 


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Felçli hastaların yürümesini sağlayan robotik iskelet 3 yıl BSC Ekibi Gaming İstanbul'da Fuar Süresince Canlı Yayında 3 yıl Elon Musk, Model X'i eleştiren müşterisinin siparişini iptal etti 3 yıl Steven Spielberg sanal gerçekliğe özel bir film hazırlıyor 3 yıl Nintendo'nun ilk mobil oyunu mart ayında geliyor 3 yıl Hızlı ve Öfkeli'nin 3 Yeni Filmi Yolda 3 yıl ABD Ulusal Güvenlik Ajansı bilgi toplama ve siber savunma ekiplerini birleştiriyor 3 yıl Google aldatıcı indirme butonları konusunda web kullanıcılarını uyaracak 3 yıl Facebook'ta Herkesle Aranızda 3.57 Kişi Var 3 yıl OCZ Trion 150 SSD serisi satışa çıkıyor 3 yıl LG G5, 21 Şubat'ta geliyor 3 yıl Huawei yıla 12 milyon akıllı telefon satışı ile başladı 3 yıl Instagram ilk orijinal dizisini yayınladı 3 yıl HTC kötü gidişatı durdurma yolunda 3 yıl Youtube 360 derece canlı yayınlar için hazırlık yapıyor 3 yıl Microsoft, HoloLens ve spor müsabakalarını bir araya getiren reklam filmini yayınladı 3 yıl NASA, hacklendikleri yönündeki iddiaları yanıtladı 3 yıl Samsung'un güvenli TIR konsepti Arjantin'de test edilecek 3 yıl Microsoft Band 2'nin pil performansı artırıldı 3 yıl Google'ın otonom sürüş sistemi yağmurlu yol testlerine hazır 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Fitness takibine farklı bir yaklaşım: Human Sonraki Lumia 850'den görseller gelmeye devam ediyor 3 yıl Ucuz USB Type-C kablosu, cihazlara büyük zarar verebiliyor 3 yıl Gram Games'in yeni oyunu Merged, 5 günde 1 milyon kez indirildi 3 yıl Batman v Superman: Dawn of Justice filminin bütçesi belli oldu 3 yıl Turing Phone, Sailfish platformuna yöneliyor 3 yıl Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge hakkında her şey 3 yıl OS X tarafının beğenilen mail istemcisi Airmail iOS'ta 3 yıl Seagate, ürünlerindeki yüksek hata oranları nedeniyle dava edildi 3 yıl AMD'nin 32 çekirdekli Zeppelin işlemcisi detaylanıyor 3 yıl MacGyver ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor 3 yıl AppStore’da büyük açık: jailbreak olmadan ücretli uygulamaları indirebilirsiniz 3 yıl Tesla Model 3’ün ilk görselleri Mart Ayı’nda geliyor 3 yıl Skoda resmi VisionS konsept çizimlerini yayınladı 3 yıl Apple yeni bir harekete duyarlı kontrol patenti aldı 3 yıl Nintendo, Amiibo'lar ile kasasını dolduruyor 3 yıl Twitter'da popüler haberler kullanıcı girişi yapılmadan da görüntülenebilecek 3 yıl Yahoo 1.700 kişiyi işten çıkarıp 5 ofisini kapatıyor 3 yıl 2017 Audi S3 önü kamuflajlı olarak görüntülendi 3 yıl BTK’dan adil kullanım kotasına ilişkin düzenleme çalışması Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim