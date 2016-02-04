Fitness takibine farklı bir yaklaşım: Human





Genelde fitness takip uygulamaları, cihazın çeşitli sensörlerini kullanarak atılan adım, gidilen mesafe, yakılan kalori gibi değerlerini ölçer. Human adındaki uygulama ise fitness aktivitelerinizin zamanını ölçerek, arkadaşlarınız ile karşılaştırmanızı sağlıyor. iOS tarafının beğenilen fitness ölçüm uygulaması, şimdi Android'e geldi.





Human uygulaması, Google Fit platformuna bağlanarak yürüyüş, koşu ve bisiklet sürme aktivitelerine ne kadar zaman ayırdığınızı ölçüyor. Yani Human uygulaması için Google Fit kullanıyor olmanız gerekiyor. Harita üzerinde ne kadar zamanda nerede aktivite gerçekleştirdiğinizi gösterebilen uygulama, daha sonra günlük bazda şehrinizdeki veya yakınlarınızdaki insanlarla karşılaştırma yapıyor. iOS tarafında ise uygulama standart fitness takip işlemleri yaparak zamanınızı ölçüyor.









Fitness takibine farklı bir yaklaşım sergileyen uygulama, daha çok dışarıda ne kadar spor yaptığınızı ölçmeye çalışıyor. Human uygulaması ücretsiz.



