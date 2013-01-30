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Fiziksel klavyeden vazgeçemeyenlere: BlackBerry Q10

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Thorsten Heins önderliğinde BlackBerry 10 ile yeni bir çağ başlatan eski adıyla Research in Motion, yeni adıyla BlackBerry; bugün düzenlediği özel BB10 etkinliğinde, Z10'la birlikte BB10 ailesinin ikinci üyesi olan Q10'u tanıttı.

Fiziksel klavyeden vazgeçemeyenlere: BlackBerry Q10

Günümüz dev dokunmatik ekrana sahip olan akıllı telefonlarla geçiyor. BlackBerry de, geç de olsa dokunmatik hareketler üzerine kurulu yepyeni bir BlackBerry deneyimi sunan BB10 işletim sistemiyle bu alanda elini güçlendirmiş durumda. Fakat çoğunluğunu BB kullanıcılarının oluşturduğu fiziksel klavyeye alışan bir kullanıcı kitlesinin varlığı da göz ardı edilemez. BlackBerry'de bu noktadan hareketle BB10 ile fiziksel klavyeyi bir araya getirerek, geçmiş ile geleceği, geleneksel ile moderni buluşturan Q10'u geliştirmiş.

Q10, alıştığımız BlackBerry cihazlarının tasarım çizgilerine sahip ikonik bir cihaz olarak dikkat çekiyor. Ön tarafı kenardan kenara cam ile kaplı olan ve paslanmaz çelik çerçevesi bulunan Q10, üzerinde geleneksel BlackBerry QWERTY klavyeye ev sahipliği yapıyor. Diğer taraftan Q10, 3.1 inçlik AMOLED, inç başına 330 adet piksele sahip (720x720) dokunmatik ekranı ile BB10'dan tam verimle yararlanıyor.

Fiziksel klavyeden vazgeçemeyenlere: BlackBerry Q10

Donanım tarafında ise Z10 gibi Qualcomm'un 4.nesil Snapdragon platformu olan S4'den güç alan Q10, yongaseti üzerinde 28nm üretim süreci ile geliştirilen çift çekirdekli, 1.5GHz frekansında çalışan Krait merkezi işlem birimine ve Adreno 225 grafik yongasına sahip olup, 2GB'lık sistem belleği ile başta BB10'un gerçek çoklu görev yapabilme yeteneklerine cevap vermeyi başarıyor. Telefonun diğer özellikleri ise şimdilik belirsizliğini korumakta.

Özellikle tasarımı ve BB10 desteği ile birçok akıllı telefon kullanıcısını etkileyeceğini tereddütsüzce söyleyebileceğimiz BlackBerry Q10, Z10'dan farklı olarak tüketicilerle hemen değil, ancak Nisan 2013'de buluşacak.




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jakops. 6 yıl en beğenilen
İçimde, çok derinlerde küçücük bir yere sahip olan fiziksel klavyeli telefon sevgisini canlandırdı :)
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milfhunter 6 yıl
ne garip yorumlar var arkadaş hayretle okuyorum yani.yok hem klavyeli hem dokunmatik mi olurmuşmuş yok 9900'ün sadece büyümüş haliymiş falan .. ya arkadaş iphone son 3 telefonunda ne gibi fiziksel özellikler yaptıda bb'yi bu yönde eleştiriyosunuz.4 ile 4s arasında ne fark var fiziki açıdan ? çok beklenen 5'te ne fark oldu ? yapmayın biraz mantıklı düşünün.ikisi farklı kategorilerin cihazları.100 kişiye sorsan dokunamatikte mi yoksa klavyede mi daha rahat yazarsın diye 99'u klavye der.adamlar genel açıdan telefonun özünden vazgeçmiyolar bi çizgisi var bb'nin.tamam market açısından bi iphone olamaz hakkını yemiyoruz ama baktığın zamanda elinde iphone olanında sürekli şarz makinasına bağlı yaşantısı olduğunu unutmayalım.e-mail,push mail vb.basit uygulamalarda bb ile yarışamıyor iphone.şöyle telefonu eline aldığında "klas" bi görüntü beklersin dimi resmen böyle ağır bi duruşu olsun onu en iyi görebilceğin telefon blackberrydir hele ki bu son Q10 çok baba duruyo bu telefon baksanıza ..
ne garip yorumlar var arkadaş hayretle okuyorum yani.yok hem klavyeli hem dokunmatik mi olurmuşmuş yok 9900'ün sadece büyümüş haliymiş falan .. ya arkadaş ipho...
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DH Misafiri 6 yıl
Dostlar herkese selam,
Bir çoğunuz gibi bende birçok telefon kullanma şansım oldu. Blackberry Q10 ile ilgili olumsuz yorumlara kısmen katılsam da, kısmen de Q10 bana göre bugüne kadar yapılmış en iyi BB. Neden mi?
1- İşçilik kalitesi diğer BB lerden fersah fersah önde
2- İşletim sistemi version 10 ile artık turkcell ya da servis sağlayıcınızdan blackberry paketi almanız gerekmeyecek. Dilerseniz internet bile paketi almayıp sadece wireless ile kullanabilirsiniz. Çünkü artık active sync /push teknolojisi ile çalışıyor.
3- Pil ömrü, oldukça cüretkar olmuş. Açıkcası beni tatmin etti.
4- Dayanıklılık, inanılmaz dayanıklı. Birçok kez yere düştü ne çizik ne darbe.
5- Office uygulamaları
6- Güvenlik
Gelelim eksi taraflarına;
1- Fiyatı oldukça yüksek katılıyorum.
2- Yeni bir işletim sistemi olması nedeniyle biraz karmaşa (alışınca sorun tam tersi mükemmel rahat)
3- Navigasyon ve kısa yol tuşları kalkmış , Bu ilk bakışta geleneksel çizgisinin çok dışına çıkarmış cihazı ama dediğim gibi alışınca da çok avantajlı. (Mekanik parçalar kalmamış)
4- Yazılım marketi oldukça zayıf. Belki de en eks yönü bu. Ama unutulmamalı ki bu bir iş cihazı. Multimedia cihaz isteyenlerin kesinlikle tercihi olmamalı. Ama banka yazılımları, sosyal medyalar ve media donanımları oldukça yeterli
5- Fiyatının çabuk düşmesi, sürekli telefon değiştiren zarar eder. Ben 1700 tl ye aldım ama biliyorum ki 1-2 ay içinde 1400 TL ye düşer.
Uzun lafın kısası ben şu an hem q10 hem iphone 5 kullanıyorum ve ikisinden de çok memnunum ve mutluyum. BB hep elimde. iPhone ise bir ihtiyaacım olduğunda.
Alırken ne mi yapmalısınız?
1- Ne sıklıkla mail alıyor ve yazıyorsunuz? Çok ise Q10
2- Multimeda, oyun, uygulamalar çok yüklüyor ve kullanıyormusunuz? iPhone
3- Pil ömrü ne kadar önemli? Önemli ise Q10
4- Ücretsiz bol yazılım olsun derseniz , Android
5- Aldığım cihaz değer kaybetmesin derseniz, iphone (mücevher gibi)
6- İmage ise kesinlikle Q10. Ayrı bir kimliği var bence.
Puan mı vereyim!
iPhone 5 : 7 (Pil ömrü ve sorulmadan 3 puan sildim) :)
BB Q10 : 8 (Uygulamaların az olması ve fiyatının yüksek olması 2 puan sildi
Android : Marka farketmez 5 (Nedeni yazmak dahi istemem ama kısaca bir adamın 10 karısı olması gibi. Bir yazılımın farklı markalarda ki birleşmesi.
iPhone ve Blackberry kendi yazılımını sadece kendi cihazında kullanıyor.
Androidler ise her markada var. Bu da değer kaybediyor bir de yazılım standartını alt üst ediyor. Çok fazla yazılımı varmış...Doğru..Ama ne kadar stabil.
Telefon meraklıları q10 alın mutlu olursunuz inanın.
Sevgiler
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ahmckr 6 yıl
Cihaz guzel gorunuyor. Eski Bb9900 yeni iPhone5 kullanicisiyim. İPhone bana her istedigimden fazlasini veriyor ama yinede blackberry'i ozluyorum bazen, gecersem pisman olurum aslinda. Q10 tasarim olarak daha oncede begendigim bir telefondu ama 1999 lira fiyat cok sacma, o fiyatlara alinabilecek telefonlari dusununce.
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Dölleme Uzmanı 6 yıl
kullanırken siyahçilek yine yapmış diyeceksin
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Math. 6 yıl Dölleme Uzmanı
Dölleme Uzmanı
kullanırken siyahçilek yine yapmış diyeceksin


Blackberry.
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DH Misafiri 6 yıl
Selamlar dün elime geçen Q10 cihazım maalesef yazılım sorunuyla karşı karşıya BB9981imi sattığıma pişmanım :( cihaz açılıyor batarya full bir uygulamaya giriyorum şarj %10 un altında deyip direk kapanıyor :(
şu anda üzerinde 10.1.0.238 sürümü var dün bunu yükledim. şimdi ise apar topar 10.1.0.270 sürümü geldi umarım bununla düzelir. yoksa hüsran :(
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UçanAtPegasus 6 yıl
Genel olarak beğenilmediğini anlıyorum ama ilk baştaki çekiciliği de yabana atılmıcak gibiydi. Yazık oldu.
edit: Fiyata değinmiyorum bile.
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sindirgi 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Selamlar dün elime geçen Q10 cihazım maalesef yazılım sorunuyla karşı karşıya BB9981imi sattığıma pişmanım :( cihaz açılıyor batarya full bir uygulamaya giriyorum şarj %10 un altında deyip direk kapanıyor :(
şu anda üzerinde 10.1.0.238 sürümü var dün bunu yükledim. şimdi ise apar topar 10.1.0.270 sürümü geldi umarım bununla düzelir. yoksa hüsran :(

Kardes pısman olan yok yabancı formlarda tekrar kurulum yap restore bende Z10 dan ona gecmeyı dusunuyordum
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MustfEge.T 6 yıl
bb almayi bi ara dusundum ama facebook sayfasinda okudugum yorumlar netteki yorumlar servisin ve cihazlarin kalitesinin(malzeme) acisindan cok berbat oldugunu soyluyordu bnde vazgecmistm simdi nokia lumia alicamm bu arada fiyati 2 milyar olucakmis
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cedric... 6 yıl
1999 tlden ön sipariş alıyolar bide bu neyin kafası .. yada neyin kafasızlığı... 9800 ve 9900 ellerinde patladı daha akıllanmadılar tuttular z10 çıkardılar 1800 tl etiket çaktılar oda ellerinde patladı bari bu Q10 BB nin batışı olsunda kurtulalım göz göre görede bu kadar salak yerine koymasınlar adamı bu telefon 1999 tl etmeyeceği her hal ve hareketinden belli bbm dışında bir marifetide yok onuda 300 liralık 8520 bile alasını yapıyo.
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DH Misafiri 6 yıl
blackberry üç kagıtçı,telefonum dona dona bir hal oldu,vurup yere kırmadıysanız sabırı ögretti size demekdir.ilginç olan bir senede anca öğrendik telefonu kullanmasını menüsünü kısa yollarını.adamlar şimdide menü yü degişibler.halbuki 9900 ın ram ini yükseltseydin alırdım hiç düşünmeden,klavyene ve bbm ne kadar kazık olsada,.yeni bir telefon yapmışsın arkasında duracagını hiç sanmıyorum,bir kere kazıklandık sana,bir daha yemez,bu arada mail telefonu ya ne yaptıysam mail özelliğini kullanamamışdım,kimde blackberry varsa hiç biride kullanmıyordu,güncellemeyi altı ayda bir veriyordu..bbm özelliği güzel aslında whatsapp daha kaliteli ama bbm ile ortak çalışan programlar var,zaten alanda bunun için alıyor,manitalar düşüyor anlayacagınız tabi yabancı dilin varsa,bizim kızlar slm almaz erkek bol memeleketde ne yapsınlar
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DH Misafiri 6 yıl
Klavyeli kullanmak gerçekten farklı bir boyut.. BB bu işi iyi yapıyor.. Kendi yolundan sapmıyor.. Tek eksisi işletim sistemi ve mağaza.. İphone 5 şuan için benim gözümde sınıfta kaldı 4s den farkı ne? BB Q10 fiyatı biraz düşmesini bekliyorum alacağım..
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3D'ne BANDIM 6 yıl
Güzel bir tasarımı var.
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KaiKiseN 6 yıl
Bu aralar değiştireceğim telefonu ,iphone 5 düşünüyordum ama bir süre 9780 kullandım ki rahatlığına hayran kalmıştım kafam karıştı ancak fiyatı sanmıyorum düşük olsun.Bu fiyatı da hakeder mi ? Sonradan pişman olmak ,beklemek lazım biraz piyasaya girdikten sonra...
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dockhanger 6 yıl
elit işi gücü uyglamayla olmayacak adamın telefonudur balckbery bu telefona çöp diyen gitsin uygulamaları bol oyunlu telefon kullansın cocuklara göre telefon değildir blacbery
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yaki83 6 yıl dockhanger
dockhanger
elit işi gücü uyglamayla olmayacak adamın telefonudur balckbery bu telefona çöp diyen gitsin uygulamaları bol oyunlu telefon kullansın cocuklara göre telefon değildir blacbery

Bide blackberry yazabilseydin keske
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V4LKyR 6 yıl
BlackBerry nedir ya :)
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Bisesbimby 6 yıl
O beyaz şeritler sanki olmamış.
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