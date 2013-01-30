Fiziksel klavyeden vazgeçemeyenlere: BlackBerry Q10

Thorsten Heins önderliğinde BlackBerry 10 ile yeni bir çağ başlatan eski adıyla Research in Motion, yeni adıyla BlackBerry; bugün düzenlediği özel BB10 etkinliğinde, Z10'la birlikte BB10 ailesinin ikinci üyesi olan Q10'u tanıttı.

Günümüz dev dokunmatik ekrana sahip olan akıllı telefonlarla geçiyor. BlackBerry de, geç de olsa dokunmatik hareketler üzerine kurulu yepyeni bir BlackBerry deneyimi sunan BB10 işletim sistemiyle bu alanda elini güçlendirmiş durumda. Fakat çoğunluğunu BB kullanıcılarının oluşturduğu fiziksel klavyeye alışan bir kullanıcı kitlesinin varlığı da göz ardı edilemez. BlackBerry'de bu noktadan hareketle BB10 ile fiziksel klavyeyi bir araya getirerek, geçmiş ile geleceği, geleneksel ile moderni buluşturan Q10'u geliştirmiş.

Q10, alıştığımız BlackBerry cihazlarının tasarım çizgilerine sahip ikonik bir cihaz olarak dikkat çekiyor. Ön tarafı kenardan kenara cam ile kaplı olan ve paslanmaz çelik çerçevesi bulunan Q10, üzerinde geleneksel BlackBerry QWERTY klavyeye ev sahipliği yapıyor. Diğer taraftan Q10, 3.1 inçlik AMOLED, inç başına 330 adet piksele sahip (720x720) dokunmatik ekranı ile BB10'dan tam verimle yararlanıyor.

Donanım tarafında ise Z10 gibi Qualcomm'un 4.nesil Snapdragon platformu olan S4'den güç alan Q10, yongaseti üzerinde 28nm üretim süreci ile geliştirilen çift çekirdekli, 1.5GHz frekansında çalışan Krait merkezi işlem birimine ve Adreno 225 grafik yongasına sahip olup, 2GB'lık sistem belleği ile başta BB10'un gerçek çoklu görev yapabilme yeteneklerine cevap vermeyi başarıyor. Telefonun diğer özellikleri ise şimdilik belirsizliğini korumakta.

Özellikle tasarımı ve BB10 desteği ile birçok akıllı telefon kullanıcısını etkileyeceğini tereddütsüzce söyleyebileceğimiz BlackBerry Q10, Z10'dan farklı olarak tüketicilerle hemen değil, ancak Nisan 2013'de buluşacak.