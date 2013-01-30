Fiziksel klavyeden vazgeçemeyenlere: BlackBerry Q10

Thorsten Heins önderliğinde BlackBerry 10 ile yeni bir çağ başlatan eski adıyla Research in Motion, yeni adıyla BlackBerry; bugün düzenlediği özel BB10 etkinliğinde, Z10'la birlikte BB10 ailesinin ikinci üyesi olan Q10'u tanıttı.
Günümüz dev dokunmatik ekrana sahip olan akıllı telefonlarla geçiyor. BlackBerry de, geç de olsa dokunmatik hareketler üzerine kurulu yepyeni bir BlackBerry deneyimi sunan BB10 işletim sistemiyle bu alanda elini güçlendirmiş durumda. Fakat çoğunluğunu BB kullanıcılarının oluşturduğu fiziksel klavyeye alışan bir kullanıcı kitlesinin varlığı da göz ardı edilemez. BlackBerry'de bu noktadan hareketle BB10 ile fiziksel klavyeyi bir araya getirerek, geçmiş ile geleceği, geleneksel ile moderni buluşturan Q10'u geliştirmiş.
Q10, alıştığımız BlackBerry cihazlarının tasarım çizgilerine sahip ikonik bir cihaz olarak dikkat çekiyor. Ön tarafı kenardan kenara cam ile kaplı olan ve paslanmaz çelik çerçevesi bulunan Q10, üzerinde geleneksel BlackBerry QWERTY klavyeye ev sahipliği yapıyor. Diğer taraftan Q10, 3.1 inçlik AMOLED, inç başına 330 adet piksele sahip (720x720) dokunmatik ekranı ile BB10'dan tam verimle yararlanıyor.
Donanım tarafında ise Z10 gibi Qualcomm'un 4.nesil Snapdragon platformu olan S4'den güç alan Q10, yongaseti üzerinde 28nm üretim süreci ile geliştirilen çift çekirdekli, 1.5GHz frekansında çalışan Krait merkezi işlem birimine ve Adreno 225 grafik yongasına sahip olup, 2GB'lık sistem belleği ile başta BB10'un gerçek çoklu görev yapabilme yeteneklerine cevap vermeyi başarıyor. Telefonun diğer özellikleri ise şimdilik belirsizliğini korumakta.
Özellikle tasarımı ve BB10 desteği ile birçok akıllı telefon kullanıcısını etkileyeceğini tereddütsüzce söyleyebileceğimiz BlackBerry Q10, Z10'dan farklı olarak tüketicilerle hemen değil, ancak Nisan 2013'de buluşacak.
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Bir çoğunuz gibi bende birçok telefon kullanma şansım oldu. Blackberry Q10 ile ilgili olumsuz yorumlara kısmen katılsam da, kısmen de Q10 bana göre bugüne kadar yapılmış en iyi BB. Neden mi?
1- İşçilik kalitesi diğer BB lerden fersah fersah önde
2- İşletim sistemi version 10 ile artık turkcell ya da servis sağlayıcınızdan blackberry paketi almanız gerekmeyecek. Dilerseniz internet bile paketi almayıp sadece wireless ile kullanabilirsiniz. Çünkü artık active sync /push teknolojisi ile çalışıyor.
3- Pil ömrü, oldukça cüretkar olmuş. Açıkcası beni tatmin etti.
4- Dayanıklılık, inanılmaz dayanıklı. Birçok kez yere düştü ne çizik ne darbe.
5- Office uygulamaları
6- Güvenlik
Gelelim eksi taraflarına;
1- Fiyatı oldukça yüksek katılıyorum.
2- Yeni bir işletim sistemi olması nedeniyle biraz karmaşa (alışınca sorun tam tersi mükemmel rahat)
3- Navigasyon ve kısa yol tuşları kalkmış , Bu ilk bakışta geleneksel çizgisinin çok dışına çıkarmış cihazı ama dediğim gibi alışınca da çok avantajlı. (Mekanik parçalar kalmamış)
4- Yazılım marketi oldukça zayıf. Belki de en eks yönü bu. Ama unutulmamalı ki bu bir iş cihazı. Multimedia cihaz isteyenlerin kesinlikle tercihi olmamalı. Ama banka yazılımları, sosyal medyalar ve media donanımları oldukça yeterli
5- Fiyatının çabuk düşmesi, sürekli telefon değiştiren zarar eder. Ben 1700 tl ye aldım ama biliyorum ki 1-2 ay içinde 1400 TL ye düşer.
Uzun lafın kısası ben şu an hem q10 hem iphone 5 kullanıyorum ve ikisinden de çok memnunum ve mutluyum. BB hep elimde. iPhone ise bir ihtiyaacım olduğunda.
Alırken ne mi yapmalısınız?
1- Ne sıklıkla mail alıyor ve yazıyorsunuz? Çok ise Q10
2- Multimeda, oyun, uygulamalar çok yüklüyor ve kullanıyormusunuz? iPhone
3- Pil ömrü ne kadar önemli? Önemli ise Q10
4- Ücretsiz bol yazılım olsun derseniz , Android
5- Aldığım cihaz değer kaybetmesin derseniz, iphone (mücevher gibi)
6- İmage ise kesinlikle Q10. Ayrı bir kimliği var bence.
Puan mı vereyim!
iPhone 5 : 7 (Pil ömrü ve sorulmadan 3 puan sildim) :)
BB Q10 : 8 (Uygulamaların az olması ve fiyatının yüksek olması 2 puan sildi
Android : Marka farketmez 5 (Nedeni yazmak dahi istemem ama kısaca bir adamın 10 karısı olması gibi. Bir yazılımın farklı markalarda ki birleşmesi.
iPhone ve Blackberry kendi yazılımını sadece kendi cihazında kullanıyor.
Androidler ise her markada var. Bu da değer kaybediyor bir de yazılım standartını alt üst ediyor. Çok fazla yazılımı varmış...Doğru..Ama ne kadar stabil.
Telefon meraklıları q10 alın mutlu olursunuz inanın.
Sevgiler
Blackberry.
şu anda üzerinde 10.1.0.238 sürümü var dün bunu yükledim. şimdi ise apar topar 10.1.0.270 sürümü geldi umarım bununla düzelir. yoksa hüsran :(
edit: Fiyata değinmiyorum bile.
Kardes pısman olan yok yabancı formlarda tekrar kurulum yap restore bende Z10 dan ona gecmeyı dusunuyordum
Bide blackberry yazabilseydin keske
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