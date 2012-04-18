Flashback zararlısı Mac sistemlerinde düşüşte, ancak yeni bir tehlike ortaya çıktı

Geçtiğimiz hafta yaklaşık 600 000 Mac bilgisayarının Flashback adlı bir zararlı yazılımın etkisi altında olduğunun ortaya çıkmasından sonra Apple kısa süre içerisinde temizleme aracı yayınlamıştı.





Symantec firmasının analizine göre 9 Nisan tarihinde 600 000 olarak ölçülen yazılım bulaşmış bilgisayar sayısı 16 Nisan'da 140 000'e geriledi ve dün bu sayının 99 binin altına inmiş olması öngörülüyor. Zararlı yazılım haberlerine hemen tepki veren kullanıcıların temizleme aracını kullandığı görülüyor. Ancak önemli bir kısmın ise henüz bu olaydan haberinin olmadığı ortaya çıkıyor.





Henüz ortaya çıkan diğer gelişme ise Sophos güvenlik firmasının dikkat çektiği Sabpab adlı truva atı. Sabpab truva atı OS X işletim sistemindeki aynı Java eklenti açığını kullanarak bilgisayarlara bulaşmaya çalışıyor. Yazılımın bulaştığı web sitelerindeki Java eklentilerine izin verildiğinde Sabpab da davet edilmiş oluyor.





Açık kapı bırakmaya çalışan Sabpab, uzak sunucularla HTTP yoluyla iletişime geçerek gerekli komutları alıyor ve fotoğrafları çalma, dosya indirme, yükleme, komut çalıştırma gibi işlemler yapabiliyor.





Mac kullanıcılarının yazılımdan korunmak için Flashback zararlısına yönelik olarak yayınlanan güncelleme ve temizlik araçlarını kurması şart. Bunun dışında ekstra bir yazılım gerekmiyor. Flashback zararlısı için yayınlanmış araçlar bu yazılıma karşı da etkili.





Flashback zararlısı ilk ortaya çıktığında Apple'ın yayınladığı güncellemenin sadece en çok bilinen varyantlarına karşı etkili olduğu ortaya çıkınca ayrı bir temizlik aracı daha yayınlanmıştı. Kaspersky tarafından yayınlanan aracın da kullanıcıların ayarlarını sildiği ortaya çıkınca yayından kaldırılmıştı.