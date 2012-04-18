Flashback zararlısı Mac sistemlerinde düşüşte, ancak yeni bir tehlike ortaya çıktı

Haber Editörü
Geçtiğimiz hafta yaklaşık 600 000 Mac bilgisayarının Flashback adlı bir zararlı yazılımın etkisi altında olduğunun ortaya çıkmasından sonra Apple kısa süre içerisinde temizleme aracı yayınlamıştı.
Symantec firmasının analizine göre 9 Nisan tarihinde 600 000 olarak ölçülen yazılım bulaşmış bilgisayar sayısı 16 Nisan'da 140 000'e geriledi ve dün bu sayının 99 binin altına inmiş olması öngörülüyor. Zararlı yazılım haberlerine hemen tepki veren kullanıcıların temizleme aracını kullandığı görülüyor. Ancak önemli bir kısmın ise henüz bu olaydan haberinin olmadığı ortaya çıkıyor.
Henüz ortaya çıkan diğer gelişme ise Sophos güvenlik firmasının dikkat çektiği Sabpab adlı truva atı. Sabpab truva atı OS X işletim sistemindeki aynı Java eklenti açığını kullanarak bilgisayarlara bulaşmaya çalışıyor. Yazılımın bulaştığı web sitelerindeki Java eklentilerine izin verildiğinde Sabpab da davet edilmiş oluyor.
Açık kapı bırakmaya çalışan Sabpab, uzak sunucularla HTTP yoluyla iletişime geçerek gerekli komutları alıyor ve fotoğrafları çalma, dosya indirme, yükleme, komut çalıştırma gibi işlemler yapabiliyor.
Mac kullanıcılarının yazılımdan korunmak için Flashback zararlısına yönelik olarak yayınlanan güncelleme ve temizlik araçlarını kurması şart. Bunun dışında ekstra bir yazılım gerekmiyor. Flashback zararlısı için yayınlanmış araçlar bu yazılıma karşı da etkili.
Flashback zararlısı ilk ortaya çıktığında Apple'ın yayınladığı güncellemenin sadece en çok bilinen varyantlarına karşı etkili olduğu ortaya çıkınca ayrı bir temizlik aracı daha yayınlanmıştı. Kaspersky tarafından yayınlanan aracın da kullanıcıların ayarlarını sildiği ortaya çıkınca yayından kaldırılmıştı.
http://www.macworld.co.uk/mac/news/?newsid=3351108 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mac OS X versiyonları arasında en sağlamı 10.4'tü. Windows desteğiyle gelen 10.5'ten itibaren bozulmaya başladı. Donanım olarak ise Intel işlemcilere geçişle başladı bu süreç. Ancak temeli, batma tehlikesi geçirmesine kadar uzanıyor tabi bunun...
Tiger kullandınız mı bilmiyorum yorum yazmışsınız ama stabil olmasının yanında seyrekti de ayrıca. Belki bugün son haliyle kullandığımız mac sistemlerindeki bir çok vazgeçemediğimiz program Tigerda bulunmuyordu, bulunuyorsa da bu haliyle değildi.En nihayetinde Tiger zamanında popüler olsaydı bir şekilde açık bulunup yine zararlı yazılımlar yazılırdı. Ben anlamıyorum Windows desteğinin gelmesi nasıl bir eksi olabilir ki? Olmasaydı, aa neden yok diye atıp tutulurdu yine. Ayrıca iPhone ve iPad e önem verecek tabi, bilmem farkında mısınız ama artık bilgisayar da olmayacak, çünkü tablet sektörü hızla yetişiyor ve bayrağı bilgisayarlardan alacak gibi duruyor. Ve şu da var ki Apple eğer gerek yazılım gerek donanım olarak mac leri geliştirmeseydi düşündüğünüz gibi, bugün ne iPhone ne iPad ne de iPod Touch bugünkü halini alabilirdi. Değişim kozmetik olarak olmayabilir ama temelde birçok yeni özellik ve donanıma destek veriyor.
Çok haklısın. Bırak onlar devam etsin bilysoftlari ile. Buldular bir leke elmanın üzerinde konuşup duruyorlar ki zaten başka bildikleri yada yaptıkları bir şey yok. Ama anlamadıkları o leke silindi geçti ama kendi sistemlerinin işi tamamen çürük ve kurtlu. Dışını makyajlayıp duruyor bily amca ama kimse içine bakmıyor. Çünkü anlamıyorlar anlayamıyorlar. Yazık.....
Ahh ah konu Apple olunca bazılarının okuması pardon anlaması kalmıyor.
Metne bak, iyi bak, ne yazıyor "... Apple'ın yayınladığı güncellemenin sadece en çok bilinen varyantlarına karşı etkili olduğu ortaya çıkınca ..."
Apple yapa çıkarınca kral oluyor, açığı bırakan sanki Microsoft.
Hmm, metne iyi baktım ancak olay bu metinle sınırlı değil sadece... Kaspersky ve F-secure soruna çözümden çok sorun getiriyor. Bu malware'in ve varyantlarının temizlenmesi için çıkartmış oldukları araç bekli sistemi temizliyor ancak sistem kütüphanesinde etkilenmemiş olan dosyaların da haklarını değiştiriyor ya da gereksiz yere siliyor. Bu araç düzgün olarak işlevini yerine getirse bile halen sistem tekrardan Flachback ya da varyantlarına karşı korumasız durumda. Bu noktada Kaspersky'nin yetkisi ve yapabilecekleri bitiyor. Sadece Apple ve Oracle'ın açığı yamama ve Java'yı güncelleme imkanı var. Buda zaten 12 nisan günü yapıldı. Ben tekrar soryorum, Kaspersky ve F-secure gerçekten ne yapmaya çalışıyor. Kaspersky'nin flashback check için yapmış olduğu site'den bir SS, footer'daki nota dikkatinizi çekerim.
Son cümlenize bir anlam veremedim, ben Apple yamadı kraldır, MS 40 sene yama çıkaramaz demedim. Sadece Kaspersky gidirilmiş olan sorunun üstüne gidiyor dedim.