Fleksy, Samsung Gear 2 için Messenger uygulamasını kullanıma sundu

iOS ve Android platformlarında yer alan alternatif klavye uygulaması Fleksy, Samsung'un akıllı saati Gear 2 için geliştirdiği yeni Messenger uygulamasını yayınladı.

Özellikle gelişmiş tahmin yeteneğiyle dikkat çeken Fleksy Keyboard, basit kaydırma hareketleriyle rahatlıkla kontrol edilebiliyor ve ufak ekranlı Samsung Gear 2 üzerinde de bu deneyimini devam ettiriyor. Yayınlanan mesajlaşma uygulamasıyla kişilerin SMS temelli sohbet sürecini kolaylaştıran Fleksy, akıllı telefonlar ile senkronize şekilde de çalışma gösterebiliyor.

Samsung App Store üzerinden ücretsiz olarak elde edilebilen Fleksy Messenger uygulaması hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://fleksy.com/fleksy-releases-messenger-app-for-samsung-gear-2/