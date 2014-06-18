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Fleksy, Samsung Gear 2 için Messenger uygulamasını kullanıma sundu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fleksy, Samsung Gear 2 için Messenger uygulamasını kullanıma sundu
iOS ve Android platformlarında yer alan alternatif klavye uygulaması Fleksy, Samsung'un akıllı saati Gear 2 için geliştirdiği yeni Messenger uygulamasını yayınladı.
Özellikle gelişmiş tahmin yeteneğiyle dikkat çeken Fleksy Keyboard, basit kaydırma hareketleriyle rahatlıkla kontrol edilebiliyor ve ufak ekranlı Samsung Gear 2 üzerinde de bu deneyimini devam ettiriyor. Yayınlanan mesajlaşma uygulamasıyla kişilerin SMS temelli sohbet sürecini kolaylaştıran Fleksy, akıllı telefonlar ile senkronize şekilde de çalışma gösterebiliyor.
Samsung App Store üzerinden ücretsiz olarak elde edilebilen Fleksy Messenger uygulaması hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://fleksy.com/fleksy-releases-messenger-app-for-samsung-gear-2/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mehmedaltair 5 yıl
uygulama arayüzü o küçük ekran için aşırı verimli olmuş yapanlara helal olsun
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