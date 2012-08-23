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Flickr Android uygulaması, iyileştirilmiş arayüz ile güncellendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternetin en büyük fotoğraf depolama platformlarından birisi olan Flickr, uzun süredir mobil platformlarda da boy gösteriyor. Flickr, Android kullanıcılarına hitap eden uygulamasını güncelledi.

Flickr 1.5 sürümü, fotoğraflar ve menüler arasında kaydırarak geçiş yapılmasını sağlayan Windows Phone tarzında bir tecrübe sunuyor. Aynı stil, fotoğrafları ilgilerine göre gruplayan Keşfet sekmesine de eklenmiş.

Yeni sekme çubuğunda bireysel bildirimlerin listelenmesi, profil, fotoğraf, yükleme ve Keşfet sekmeleri, sürükle-bırak yoluyla güncelleme, HTML içeriğin yorum ve fotoğraf bilgilerinde görüntülendiği geliştirilmiş arama fonksiyonu, fotoğraf yüklerken ekrana gelen menüye kamera seçeneğinin de eklenmesi, meta verisi düzenleyebilme, yeni filtreler; güncellemede sunulan yenilikler arasında.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yahoo.mobile.client.android.flickr


http://thenextweb.com/apps/2012/08/22/flickr-overhauls-android-app-include-new-tabbar-pull-refresh-allows-users-edit-metadata/?awesm=tnw.to_n3Dm&utm_campaign=social%20media&utm_medium=Spreadus&utm_source=Twitter Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Amedra 7 yıl
Flickr'da pek faaliyette degilim ama bu aralar ihtiyacım varmis gibi hissediyorum niyeyse. Arkadaşın hesabını gördükten sonra canım çekmedi degil şimdi indirdim biraz biraz telefondan kurcaliyorum eve varınca bilgisayardan tam ayarlarını yapalım bakalım.
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