Flickr Android uygulaması, iyileştirilmiş arayüz ile güncellendi

İnternetin en büyük fotoğraf depolama platformlarından birisi olan Flickr, uzun süredir mobil platformlarda da boy gösteriyor. Flickr, Android kullanıcılarına hitap eden uygulamasını güncelledi.





Flickr 1.5 sürümü, fotoğraflar ve menüler arasında kaydırarak geçiş yapılmasını sağlayan Windows Phone tarzında bir tecrübe sunuyor. Aynı stil, fotoğrafları ilgilerine göre gruplayan Keşfet sekmesine de eklenmiş.





Yeni sekme çubuğunda bireysel bildirimlerin listelenmesi, profil, fotoğraf, yükleme ve Keşfet sekmeleri, sürükle-bırak yoluyla güncelleme, HTML içeriğin yorum ve fotoğraf bilgilerinde görüntülendiği geliştirilmiş arama fonksiyonu, fotoğraf yüklerken ekrana gelen menüye kamera seçeneğinin de eklenmesi, meta verisi düzenleyebilme, yeni filtreler; güncellemede sunulan yenilikler arasında.





https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yahoo.mobile.client.android.flickr



