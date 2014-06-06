Flickr artık Google ve Facebook girişlerini kabul etmeyecek





Sosyal ağ hesaplarıyla sitelere kullanıcı girişi yapılması yaygın olarak kullanılıyor ve basit olması nedeniyle kullanıcılar tarafından da sıkça tercih ediliyor. Sosyal ağların ziyaretçi çekme potansiyeli de böylece artmış oluyor.





Ancak Yahoo bünyesinde yer alan Flickr, tam tersi bir yönde ilerliyor. Yahoo'dan yapılan açıklamada Flickr sitesine Facebook ve Google hesapları ile 30 Haziran'dan itibaren giriş yapılamayacağı belirtildi.





Kullanıcılar bu tarihten itibaren Yahoo hesaplarını kullanmak zorunda kalacak. Olmayanlar ise yeni bir Yahoo hesabı edinecek. Yahoo'nun bu kararla kullanıcı sayısını artırmayı istediği belirtiliyor.

https://accounts-flickr.yahoo.com/account/update/email