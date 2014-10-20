Flickr uygulaması iPad için de yayımlandı





Uzun süredir sadece iPhone eksenli bir uygulama ile App Store'da bulunan Flickr, artık uygulamasını iPad için de optimize etti.





Sadece iOS 8 yüklü iPad'lerde çalışan uygulama iPhone versiyonuna göre daha büyük bir çalışma alanı sunarken, fotoğrafların daha kolay organize edilmesini sağlıyor. Ayrıca tüm fotoğraf kütüphanesine de erişim sağlanmış.





Uygulama gelişmiş arama özelliği, filtreler, düzenleme araçları gibi pek çok fonksiyonu da tabletinize getiriyor. Ayrıca Flickr ücretsiz olarak bulut depolama alanı da sunuyor.











