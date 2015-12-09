Flickr'dan "Gear VR" uygulaması

Yahoo'nun sahibi olduğu dünyanın en popüler fotoğraf ağlarından Flickr, Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile Oculus VR ortaklığında geliştirilen sanal gerçeklik başlığı Gear VR uyumlu fotoğraf uygulamasını kullanıcıların beğenisine sundu.

Tüm detaylarına burada yer verdiğimiz Samsung Gear VR, bildiğiniz üzere ekran olarak Samsung'un akıllı telefonlarını kullanıyor ve bu sayede 599 TL gibi bir fiyat etiketiyle elde edilebiliyor. Flickr'ın "Flickr VR" isimli yeni uygulaması ise bu popüler sanal gerçeklik başlığına 360 derecelik fotoğraflar getiriyor.

Bu açıdan bir ilke imza atmayan Flickr, temel olarak bünyesine yüklenen on binlerce 360 derecelik fotoğrafın Gear VR ile görüntülenmesine aracılık ediyor. Kişiler 360 derecelik bu fotoğraflar ile çekimin yapıldığı noktaya sanal bir tur kazanıyor ve popüler platforma göre bu deneyim "daha başlangıç" olarak nitelendiriliyor.

Flickr'ın konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşarak 360 derecelik fotoğrafları Gear VR olmadan da fare hareketleriyle deneyimleyebilirsiniz.

http://blog.flickr.net/en/2015/12/09/new-flickr-app-offers-360-photo-experience-via-samsung-gear-vr-powered-by-oculus/