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Flipboard 56 milyon kullanıcıyı geride bıraktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Flipboard 56 milyon kullanıcıyı geride bıraktı

Magazin tadında haber ve sosyal ağ güncellemelerini okuyabildiğiniz uygulamaların en popülerlerinden olan Flipboard, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor. 

Geliştiricisi Mike McCue tarafından yapılan açıklamaya göre, rekor bir hızda kullanıcı sayısını artıran Flipboard, an itibariyle 56 milyon barajını geride bıraktı. Uygulama bunun yanında ortaklarının sayısını da artırdı. 

Ayrıca yeni bir tasarım ve kullanıcının kendi magazinini oluşturma imkanı gibi yeniliklerle iOS kullanıcılarına sunulan Flipboard 2.0 sürümü de kısa bir süre sonra Android kullanıcıları için de yayınlanacak. McCue, Android platformunun çok hızlı artan kullanıcı sayısının dikkat çekici olduğunu ve en kısa sürede yeni sürümü yayınlayacaklarını belirtti. Uygulama ilk olarak iOS platformu için yayınlanmış, sonrasında da Galaxy S3 ile birlikte Android dünyasına giriş yapmıştı.

http://www.phonearena.com/news/Flipboard-announces-56M-users-and-version-2.0-coming-to-Android-very-soon_id42457 Yorum Yaz
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