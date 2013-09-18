Flipboard 85 milyon kullanıcı sayısına ulaştı





Magazin tadında haber okuma uygulamaları arasında en popüler olanlarından Flipboard, kullanıcı sayısını giderek artırıyor. Girişim tarafından verilen bilgilere göre Flipboard uygulaması 85 milyon kullanıcı sayısına ulaşmış durumda.





2.0 sürümü ile uygulamaya gelen magazin oluşturma özelliği şu ana kadar 1 milyon kişi tarafından kullanılırken, yaklaşık 3 milyon magazin ekosistemin beğenisine sunulmuş durumda. Girişim New York Times ile de içerik ortaklığına gitti.





Ayrıca web üzerinden bu magazinlere erişebilme imkanı kullanıcı sayısına olumlu katkı yaptı. Geçen yıl bu dönemde Flipboard kullanıcı sayısı 20 milyon civarında idi.

http://tabtimes.com/news/media/2013/09/12/flipboard-85-million-users-and-counting