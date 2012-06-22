Flipboard, Android üzerinde resmi olarak yayınlandı

Android platformu üzerinde bir süredir beta sürecinde olan popüler besleme okuma uygulaması Flipboard, nihayet final sürümü ile Play mağazası üzerinde yerini aldı.





Daha önce belirttiğimiz gibi Google+ sosyal ağında paylaşılan makaleler artık Flipboard üzerinden takip edilebilecek. Ayrıca YouTube video beslemeleri de final sürümüne eklenen diğer bir yenilik.





Bu sürümle Flipboard; Almanya, Güney Kore, İtalya, İspanya ve Hollanda için dil desteğine yer vermeye başlayacak. Daha önce Japonya, Fransa, Çin, ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya için bu destek veriliyordu.





Tam ekrana geçiş ve haberleri istediğiniz servisler üzerinden paylaşabilme de final sürümündeki diğer yenilikler. Aynı yenilikler iOS sürümü üzerinde de bir güncelleme ile yayınlanmış durumda.





Flipboard, Play mağazası yanında Amazon Appstore, Nook Store ve Samsung Apps üzerinde de yayınlanmış durumda.





Firma henüz Android tabletler için bir sürüm planlamadıklarını ve bunun için acele etmeyeceklerini açıkladı.





Android için Flipboard henüz tüm ülkelerde yayınlanmadı ancak kısa bir süre sonra bekleyiş sona erecektir.