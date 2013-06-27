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Flipboard, Windows Phone için hazırlanıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Flipboard, Windows Phone için hazırlanıyor

Android ve iOS platformunun en popüler haber okuma uygulamalarından olan Flipboard, nihayet Windows Phone için de yola çıkmak üzere.

Flipboard'dan yapılan duyuruda, Windows 8 sürümü için çalışmaların devam ettiği, bunun yanında aynı dönemde Windows Phone 8 için de uygulamanın yayınlanacağı açıklandı.

Firma uygulaması için kesin bir tarih vermedi. Ancak Windows 8 uygulamasının yıl sonuna doğru indirmeye sunulacağı bilindiği için, Windows Phone 8 sürümünün de aynı dönemde yayınlanacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Flipboard-in-the-works-for-Windows-Phone_id44610 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Okisht 6 yıl en beğenilen
buyursun gelsin

Windows Phone'un kareli yapısına güzel uyum sağlayacağını düşünüyorum ben.
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Guest-B61CB1CD0 6 yıl
Gelsin bekleriz...
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Okisht 6 yıl
buyursun gelsin

Windows Phone'un kareli yapısına güzel uyum sağlayacağını düşünüyorum ben.
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