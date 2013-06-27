Flipboard, Windows Phone için hazırlanıyor





Android ve iOS platformunun en popüler haber okuma uygulamalarından olan Flipboard, nihayet Windows Phone için de yola çıkmak üzere.





Flipboard'dan yapılan duyuruda, Windows 8 sürümü için çalışmaların devam ettiği, bunun yanında aynı dönemde Windows Phone 8 için de uygulamanın yayınlanacağı açıklandı.





Firma uygulaması için kesin bir tarih vermedi. Ancak Windows 8 uygulamasının yıl sonuna doğru indirmeye sunulacağı bilindiği için, Windows Phone 8 sürümünün de aynı dönemde yayınlanacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Flipboard-in-the-works-for-Windows-Phone_id44610