Flipboard ikinci yılını kutluyor

Haber beslemelerini magazin tarzında sunarak popüler uygulamalar arasında yerini alan Flipboard, ikinci yılını 20 milyon kullanıcıyla kutluyor.





iOS ve Android sürümleri, 7 sosyal ağ desteği, 8 dilde destek, önemli yayıncılarla ortaklık gibi önemli yeniliklere imza atan uygulama, 2 yılını bir bilgi grafiği halinde yayınladı.





Flipboard 20 milyon kullanıcıyla saniyede bir kullanıcı kazanmış oldu. Bir kullanıcı bir ayda ortalama 86 dakikasını uygulamaya harcıyor. Ayda 3 milyar haber okunurken, günlük 1.5 milyon kullanıcı uygulamayı ziyaret ediyor.





En çok haberi okunan yayıncı The Telegraph. Cover Stories en çok okunan bölüm. Haberler, Teknoloji, Yaşam, Fotoğraflar, Tasarım ve İş Dünyası en çok takip edilen kategoriler. ABD, İngiltere, Çin, Japonya ve Kanada en çok ziyaretin yapıldığı ülkeler. Kullanıcı başına en çok zaman Brezilya'da harcanırken, en çok makale Meksika'da okunuyor.





Gün içinde saat 10-11 arası en çok uygulama ziyaret edilirken, Pazar günü en çok tabletlerden, Perşembe günü en çok telefonlardan uygulamaya giriliyor. Kaliforniya'da merkezi bulunan girişimin çalışan sayısı ise 57.





Haber beslemelerinin farklı tasarımlar eşliğinde takip edilmesi son dönemlerde oldukça ilgi görmeye başladı ve Pulse, Google Currents gibi uygulamalar bu alanda popüler uygulamalardan bazıları.



