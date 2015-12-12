Flipboard ile Messenger artık daha iyi anlaşıyor

Kişilere mobil cihazları üzerinde dergi tarzında haber okuma imkanı sağlayan ve dünya çapında popüler oranda kullanılan Flipboard, iOS ve Android tarafına sağladığı güncelleme ile artık başlıkta da belirttiğimiz üzere Facebook Messenger ile daha iyi anlaşıyor.

Sosyal medyanın dev ismi Facebook'un anlık mesajlaşma uygulaması Messenger ile olan bağını kuvvetlendirmek adına hem iOS hem de Android uygulamasını güncelleyen Flipboard, bu sayede bünyesinde yer alan haber içeriklerinin Messenger üzerinden daha önce hiç olmadığı kadar kolay şekilde paylaşılabilmesine imkan tanıyor ve eskiye oranla daha zengin içeriksel önizlemeler sunuluyor.

Flipboard'un hem iOS hem de Android sürümündeki paylaşma menüleri ile seçilen Messenger arkadaşlarına içerikler hızlı bir şekilde atılabiliyor ve kişiler bu içeriklere direkt olarak basarak olabilecek en iyi mobil okuma deneyimlerinden birisine ulaşabiliyor. Yüklü değilse yüklenmesi konusunda bildirim sunan Flipboard, ayrıca içerik paylaşma sırasında özel mesajlar ile özelleştirme de sağlayabiliyor.

Konu hakkında hazırlanan sayfaya ve Flipboard'un iOS ile Android sürümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

https://about.flipboard.com/inside-flipboard/flipboard-and-facebook-messenger-look-better-together/