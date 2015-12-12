Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Flipboard ile Messenger artık daha iyi anlaşıyor

Mobil uygulama listelerinin her zaman üst sıralarında yer alan Flipboard, hem iOS hem de Android tarafında aldığı yeni güncellemesiyle Facebook Messenger bağlarını güçlendiriyor.
3 yıl
3b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Flipboard ile Messenger artık daha iyi anlaşıyor

Kişilere mobil cihazları üzerinde dergi tarzında haber okuma imkanı sağlayan ve dünya çapında popüler oranda kullanılan Flipboard, iOS ve Android tarafına sağladığı güncelleme ile artık başlıkta da belirttiğimiz üzere Facebook Messenger ile daha iyi anlaşıyor.
Sosyal medyanın dev ismi Facebook'un anlık mesajlaşma uygulaması Messenger ile olan bağını kuvvetlendirmek adına hem iOS hem de Android uygulamasını güncelleyen Flipboard, bu sayede bünyesinde yer alan haber içeriklerinin Messenger üzerinden daha önce hiç olmadığı kadar kolay şekilde paylaşılabilmesine imkan tanıyor ve eskiye oranla daha zengin içeriksel önizlemeler sunuluyor.
Flipboard'un hem iOS hem de Android sürümündeki paylaşma menüleri ile seçilen Messenger arkadaşlarına içerikler hızlı bir şekilde atılabiliyor ve kişiler bu içeriklere direkt olarak basarak olabilecek en iyi mobil okuma deneyimlerinden birisine ulaşabiliyor. Yüklü değilse yüklenmesi konusunda bildirim sunan Flipboard, ayrıca içerik paylaşma sırasında özel mesajlar ile özelleştirme de sağlayabiliyor.
Konu hakkında hazırlanan sayfaya ve Flipboard'un iOS ile Android sürümlerine buradan ulaşabilirsiniz. 
Flipboard ile Messenger artık daha iyi anlaşıyor
 
 

https://about.flipboard.com/inside-flipboard/flipboard-and-facebook-messenger-look-better-together/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Mobilite: iPhone 6s pilli kılıfı, Snapdragon 820, LG G5 ve dahası... 3 yıl Age of Empires World Domination'ı inceledik: "Age of" günlerine dönüş 3 yıl Elon Musk'tan yapay zekanın kontrolü için dev yatırım 3 yıl Huawei Honor 7 Enhanced Edition duyuruldu 3 yıl Microsoft'un görsel tanıma teknolojileri rakip tanımıyor 3 yıl Güçlü siyah beyaz fotoğraf editörü: Camera Noir 3 yıl iPhone için yeni 3D fotoğraf uygulaması: Slide 3 yıl Erzurum'daki ilk çağrı merkezi 10 yaşında özel video 3 yıl Google Fotoğraflara'da "paylaşılan albümler" dönemi 3 yıl YoCam ile sudan korkmadan "vlog" kaydı 3 yıl Samsung'dan yeni patent 3 yıl Nikon D5 ortaya çıktı 3 yıl Synology'den performans odaklı DiskStation DS216 NAS cihazı 3 yıl ZOTAC ZBOX ailesi Skylake işlemciler ile güncelleniyor 3 yıl Bethesda, mobile ağırlık vermek için Kanada'da stüdyo açıyor 3 yıl Spigen'in Samsung Note 5 ve S6 Edge Plus'a özel kılıfları inceleme videosu 3 yıl Samsung Galaxy S7'nin kasası sızdırıldı 3 yıl HP'den Windows 10 mobil tarafında Falcon atağı 3 yıl Pepper rootlar bu kez de Fransa'da tren istasyonlarında çalışmaya başladı 3 yıl EVGA'dan maliyet odaklı 700B güç kaynağı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Flipboard ile Messenger artık daha iyi anlaşıyor Sonraki Uçaklarda Hoverboard taşınmasını güvenlik gerekçesiyle yasaklandı 3 yıl Apple TV'nin uygulama marketi büyüyor 3 yıl Google'dan iOS uygulamasına dikkat çekici özellikler 3 yıl Xiaomi dizüstü modeli ile ilgili iddialar artıyor 3 yıl iOS için Twitter'a önemli destek 3 yıl Microsoft, OneDrive kararı için geri adım attı 3 yıl AMD AM4 soketi için Mart ayı işaret ediliyor 3 yıl Huawei Mate 8 ile hiç kaybolmayacaksınız 3 yıl 2si1 "Gangsta" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Samsung Galaxy S7 serisi 4 farklı modele sahip olacak 3 yıl Google'ın güneş panellerinin verimliliğini ölçen projesi genişletiliyor 3 yıl Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, iPhone kılıflarını satışa sundu 3 yıl Sanal gerçeklik bu sefer sizi Kuzey Kore'ye davet ediyor 3 yıl X-Men: Apocalypse'in ilk fragmanı yayınlandı 3 yıl En hızlı web tarayıcı hangisi? 3 yıl Size kodlama öğretecek çok özel 8 web sitesi 3 yıl Galaxy S7 Plus'a ait olduğu iddia edilen render videosu sızdırıldı 3 yıl Bundle yılın en popüler haber kaynaklarını açıkladı 3 yıl Apple özelleştirilmiş grafik birimi geliştirmek istiyor 3 yıl AMD Freesync teknolojisi artık HDMI kablolarda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim