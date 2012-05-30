Flipboard uygulaması beta sürecinde Apk dosyası olarak indirmeye sunuldu

İlk olarak Samsung'un Galaxy S3 modelinde görülen Flipboard uygulaması, magazin tarzında haber beslemeleri alanında Pulse ve Google Currents gibi rakipleri karşısında oldukça iddialı fonksiyonlara sahip. iOS üzerinde bir süredir popüler olan uygulama gelen bilgilere göre artık diğer Android cihazları için de beta sürecine sunulacak.





Belirlediğiniz haber kaynaklarından en güncel beslemeleri sunan uygulama parmağınızı aşağı-yukarı sürükleyerek haberler arasında geçiş yapmanızı, sola sürükleyerek ana ekrana dönmenizi sağlayacak yeniliklerle donatılmış. Tasarım açısından rakiplerine oranla daha etkileyici olduğunu belirtelim.





Haber beslemelerinin yanında Facebook ve Twitter entegrasyonu ile güncellemeleri de yine magazin tadında sizlere sunuyor.





Beta sürümünün Play mağazasına ne zaman çıkacağı belli değil. Ancak ekip sabırsız takipçiler için Apk dosyasını çoktan yayınlamış durumda.





https://downloads.flipboard.com/android-beta/0a319c667/Flipboard-1.8.4-63-beta-release.apk