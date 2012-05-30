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Flipboard uygulaması beta sürecinde Apk dosyası olarak indirmeye sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,4b
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk olarak Samsung'un Galaxy S3 modelinde görülen Flipboard uygulaması, magazin tarzında haber beslemeleri alanında Pulse ve Google Currents gibi rakipleri karşısında oldukça iddialı fonksiyonlara sahip. iOS üzerinde bir süredir popüler olan uygulama gelen bilgilere göre artık diğer Android cihazları için de beta sürecine sunulacak.

Belirlediğiniz haber kaynaklarından en güncel beslemeleri sunan uygulama parmağınızı aşağı-yukarı sürükleyerek haberler arasında geçiş yapmanızı, sola sürükleyerek ana ekrana dönmenizi sağlayacak yeniliklerle donatılmış. Tasarım açısından rakiplerine oranla daha etkileyici olduğunu belirtelim.

Haber beslemelerinin yanında Facebook ve Twitter entegrasyonu ile güncellemeleri de yine magazin tadında sizlere sunuyor. 

Beta sürümünün Play mağazasına ne zaman çıkacağı belli değil. Ancak ekip sabırsız takipçiler için Apk dosyasını çoktan yayınlamış durumda.

https://downloads.flipboard.com/android-beta/0a319c667/Flipboard-1.8.4-63-beta-release.apk

http://www.engadget.com/2012/05/30/flipboard-beta-coming-to-all-android-devices-soon-fragmentation/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
E_Aydin35 7 yıl
Güzel bir uygulama özellikle benim gibi magazini ve o tür haberleri sık sık takip eden biri için, eğer bir gün s3 sahibi olursam ki zor zevkle kullanırım :))
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Bamya Avcisi 7 yıl
Fazla Apple fanboyu basmamış konuyu.Güzel,yavaş yavaş akıllanıyorlar:=)
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Farwynd 7 yıl
FERFEROS
Bu tarz haberler geç gelmeye başladı. 10 gündür kullanıyorum neredeyse ben.

Daha indirdiğin şeyin ne olduğunu bilmiyorsun. İndirdiğin şey Samsung Galaxy SIII'ün Romundan sızan Flipboard apksiydi.
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FERFEROS 7 yıl
Pyloge

FERFEROS

Bu tarz haberler geç gelmeye başladı. 10 gündür kullanıyorum neredeyse ben.


Daha indirdiğin şeyin ne olduğunu bilmiyorsun. İndirdiğin şey Samsung Galaxy SIII'ün Romundan sızan Flipboard apksiydi.


Arasında bir fark var göremiyorum ben.Versiyonu bile aynı.

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FERFEROS 7 yıl
Bu tarz haberler geç gelmeye başladı. 10 gündür kullanıyorum neredeyse ben.
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dark-knight 7 yıl
evet flipboard da ayağa düşecek yakında
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Erasmus78 7 yıl
Aslında yanlış söyledim. Sadece RSS beslemesi de değil. Tüm sosyal medya üyeliklerini bir arada toplayıp gelişmeleri takip edebileceğin sosyal ağ uygulaması da diyebiliriz.
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Erasmus78 7 yıl
Public_Enemy
ben tam ne işe yaradığını anlamış değilim

Bildiğin RSS besleme uygulaması. Ancak haberleri dergi formatında son derece göze hoş gelecek şekilde veriyor. Okuyasın geliyor yani. Kesinlikle uygulama tarihinin en iyi uygulamalarından biri..
Android'e bu kadar geç çıkması gerçekten şaşırtıcı.
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TikaMasala 7 yıl
İos uygulamasi daha yeni mi geliyor dandroide :)
İpad 3 de bunu kullandiktan sonra dusuk cozunurluklu androidde yuzune bile bakmazdim. Dag kadar fark var.
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Public_Enemy 7 yıl
ben tam ne işe yaradığını anlamış değilim
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Hobar 7 yıl
10 numara uygulamaymış
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