Fogo projesi ile el feneri, GPS, şarj istasyonu ve aktivite takibi biraraya geliyor





Kickstarter tarzındaki topluluk bağış platformları ile tüketinin ihtiyacı olan pek çok özelliği biraraya getiren aygıtlar görmeye başladı. Firmaların satış sunmaya çekineceği türden icatlar bağış platformlarında risksiz bir şekilde hem tüketicinin nabzını tutuyor hem de gerçekleşme imkanı buluyor.

Bunlardan birisi olan Fogo el feneri projesi, bir el fenerinden ziyade dış mekan sporlarını ve macerayı seven herkes için sayısız özelliği ve desteği biraraya toplamış durumda.

Fogo projesi macera tutkunlarının yarı yolda kalmamasını ve aktivitelerini de takip etmesini amaçlıyor. Bir GPS modülüne sahip olan fener, LCD ekranında konum değerlerini gösterebiliyor. Ayrıca hareket akselerometre ve odometre sensörleri ile adım takibi, kalori harcaması, pedal çevirme sayısı şeklinde algılamalar da yapabiliyor.

6800mAh gücünde bir bataryaya sahip olan fener 1000 lümen parlaklık yayıyor ve aynı zamanda USB üzerinden mobil cihazlarınızı şarj etme imkanı veriyor. Bluetooth ile akıllı telefonlarınıza bağlanarak pek çok ilgi noktasını 128MB dahili belleğine aktarıyor ve LCD ekran üzerinden o güzergaha yönelebiliyorsunuz.

Bunun yanında el feneri SmartCap adında bir genişleme yuvasına da sahip. Bu yuvaya daha sonra geliştirilecek modüller takarak fonksiyonelliği artırabiliyorsunuz. Şu anda Digital Walkie-Talkie adındaki modül ile üzerindeki mikrofon ve hoparlörü kullanarak sesli iletişim kurabiliyor ayrıca mesaj alıp gönderebiliyorsunuz. Fogo projesi en az 175$ bağış karşılığında Kasım ayında dağıtıma başlayacak.









https://www.kickstarter.com/projects/246632126/fogo-adventure-gadget-gps-flashlight-walkie-talkie