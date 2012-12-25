Foldify ile kağıt katlama hobinizi iPad'de canlandırın

İşaretli yerlerden kağıtlarımızı keserek katladığımız ve farklı şekiller ortaya çıkardığımız kağıt katlama hobisi, yıllardır özellikle çocuk yaştakilerin vazgeçemediği bir alışkanlık olmuştur.





Foldify, iPad ile uyumlu uygulamasını, kağıt katlama hobisinden vazgeçemeyen kullanıcıların beğenisine sundu. Foldify ile 10 farklı tasarım arasından istediğinizi seçerek, 3 boyutlu olarak katlayabiliyorsunuz. İsterseniz modelinizi renklendirip farklı dekorasyonlar katarak, uygulamanın dünyadaki kullanıcıları bağladığı kataloğuna ekleyebiliyorsunuz. Böylece geniş bir katalogdan istediğinizi seçerek katlayabiliyorsunuz. Bunun yanında tasarımları katlamaya hazır biçimde baskısını alabilip gerçek hayatta eğlenceye devam edebilirsiniz.





Oldukça basit dinamikler sunan uygulama ilerleyen dönemlerde yeni tasarımlar da ekleyecek. Uygulama iPad 2 ve üzeri modeller için 1.99$ fiyatıyla satışta.











