Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Foldify ile kağıt katlama hobinizi iPad'de canlandırın

6 yıl
721
1
2
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İşaretli yerlerden kağıtlarımızı keserek katladığımız ve farklı şekiller ortaya çıkardığımız kağıt katlama hobisi, yıllardır özellikle çocuk yaştakilerin vazgeçemediği bir alışkanlık olmuştur.

Foldify, iPad ile uyumlu uygulamasını, kağıt katlama hobisinden vazgeçemeyen kullanıcıların beğenisine sundu. Foldify ile 10 farklı tasarım arasından istediğinizi seçerek, 3 boyutlu olarak katlayabiliyorsunuz. İsterseniz modelinizi renklendirip farklı dekorasyonlar katarak, uygulamanın dünyadaki kullanıcıları bağladığı kataloğuna ekleyebiliyorsunuz. Böylece geniş bir katalogdan istediğinizi seçerek katlayabiliyorsunuz. Bunun yanında tasarımları katlamaya hazır biçimde baskısını alabilip gerçek hayatta eğlenceye devam edebilirsiniz.

Oldukça basit dinamikler sunan uygulama ilerleyen dönemlerde yeni tasarımlar da ekleyecek. Uygulama iPad 2 ve üzeri modeller için 1.99$ fiyatıyla satışta.

Foldify ile kağıt katlama hobinizi iPad'de canlandırın
Tam Boyutta Gör



Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Smile75 6 yıl
Foldify'in ne olduğunu çözememiştim, üşenip araştırmada yapmadım. Burayı okuyunca baya gözüme girdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stansflower 6 yıl
Paylaşım için teşekkürler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Avermedia Live Gamer HD "Oyunlara kayıtsız kalmayın!" video inceleme 6 yıl Uygulama Haber 35. Bölüm ile mobil cihazlarınızı gıdası olmaya devam ediyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim