Ford Avrupa Başkanı Armstrong: Gelecekte Türkiye'deki fabrikalara daha fazla görev vereceğiz

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Avrupa operasyonlarını yeniden yapılandıran Ford, SUV ve türevlerine ağırlık vermenin yanı sıra ürün gamını da büyük oranda elektriklendiriyor. Ford Avrupa Başkanı Steve Armstrong, şirketin yeniden yapılanma süreciyle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Armstrong, açıklamasında Türkiye’deki üretimin geleceğine ve Ford için önemine de değindi.

Almanya'da 5 bin kişi işten çıkarılacak

Yapılan açıklamaya göre, Ford’un Avrupa’daki revizyon çalışmaları sonrası Almanya’daki operasyonları büyük oranda azalacak. Şirketin binek araçlarının üretildiği Cologne ve Saarlouis fabrikaları eski önemini yitirecek. Kompakt crossover olarak yeniden hayata döndürülen Ford Puma, Almanya’daki fabrikalar yerine Romanya’daki Craiova fabrikasında üretim bandına çıkacak. Ayrıca, Ford bu yıl Almanya'da 5 bin çalışanının işine son verecek.

Gelecekte Türkiye'deki fabrikalara daha fazla görev verilecek

Ford Avrupa Başkanı Armstrong’un Türkiye’deki üretime yönelik açıklamaları ise olumlu yönde. Kocaeli’deki fabrikalarda kar marjı yüksek Transit modellerinin önemli bir miktarını ürettiklerini belirten Armstrong, 2023 yılında Volkswagen ile ortak ticari araç üretimine başladıklarında bu fabrikalara daha fazla görev verileceğini dile getirdi. Gölcük’te üretilen Transit’in parçalarının yarısının Türkiye’den temin edildiğini ve bu oranın artacağını da sözlerine ekledi. İngiltere'de üretilen dizel motorun üretim yerini de değiştireceklerini belirten Armstrong, üretimin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği hakkında şimdilik bir bilgi vermedi.

Ford’un geçtiğimiz haftalarda duyurusunu yaptığı 16 elektrikli modelin 5 tanesi Türkiye’de üretilecek: Tourneo Custom Plug-in Hybrid, Transit Custom Plug-in Hybrid, Transit EcoBlue Hybrid, Transit Custom EcoBlue Hybrid ve Tourneo Custom EcoBlue Hybrid. Bu araçlar, Türkiye’de üretilen ilk plug-in hibrit modeller olmanın yanı sıra Türkiye’de üretilen ilk hibrit ticari araçlar olacak.

https://europe.autonews.com/automakers/fords-overhaul-europe-diminishes-german-operations