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Ford Avrupa Başkanı Armstrong: Gelecekte Türkiye'deki fabrikalara daha fazla görev vereceğiz

Ford Avrupa Başkanı Steve Armstrong, şirketin Avrupa'daki yeniden yapılanma süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Armstrong, Türkiye'deki üretimin geleceğine ve Ford için önemine de değindi.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Ford Avrupa Başkanı Armstrong: Gelecekte Türkiye'deki fabrikalara daha fazla görev vereceğiz
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Avrupa operasyonlarını yeniden yapılandıran Ford, SUV ve türevlerine ağırlık vermenin yanı sıra ürün gamını da büyük oranda elektriklendiriyor. Ford Avrupa Başkanı Steve Armstrong, şirketin yeniden yapılanma süreciyle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Armstrong, açıklamasında Türkiye’deki üretimin geleceğine ve Ford için önemine de değindi.

Almanya'da 5 bin kişi işten çıkarılacak 

Yapılan açıklamaya göre, Ford’un Avrupa’daki revizyon çalışmaları sonrası Almanya’daki operasyonları büyük oranda azalacak. Şirketin binek araçlarının üretildiği Cologne ve Saarlouis fabrikaları eski önemini yitirecek. Kompakt crossover olarak yeniden hayata döndürülen Ford Puma, Almanya’daki fabrikalar yerine Romanya’daki Craiova fabrikasında üretim bandına çıkacak. Ayrıca, Ford bu yıl Almanya'da 5 bin çalışanının işine son verecek.

Gelecekte Türkiye'deki fabrikalara daha fazla görev verilecek 

Ford Avrupa Başkanı Armstrong’un Türkiye’deki üretime yönelik açıklamaları ise olumlu yönde. Kocaeli’deki fabrikalarda kar marjı yüksek Transit modellerinin önemli bir miktarını ürettiklerini belirten Armstrong, 2023 yılında Volkswagen ile ortak ticari araç üretimine başladıklarında bu fabrikalara daha fazla görev verileceğini dile getirdi. Gölcük’te üretilen Transit’in parçalarının yarısının Türkiye’den temin edildiğini ve bu oranın artacağını da sözlerine ekledi. İngiltere'de üretilen dizel motorun üretim yerini de değiştireceklerini belirten Armstrong, üretimin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği hakkında şimdilik bir bilgi vermedi.

Ford’un geçtiğimiz haftalarda duyurusunu yaptığı 16 elektrikli modelin 5 tanesi Türkiye’de üretilecek: Tourneo Custom Plug-in Hybrid, Transit Custom Plug-in Hybrid, Transit EcoBlue Hybrid, Transit Custom EcoBlue Hybrid ve Tourneo Custom EcoBlue Hybrid. Bu araçlar, Türkiye’de üretilen ilk plug-in hibrit modeller olmanın yanı sıra Türkiye’de üretilen ilk hibrit ticari araçlar olacak.


https://europe.autonews.com/automakers/fords-overhaul-europe-diminishes-german-operations Yorum Yaz
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gcb1903 1 ay en beğenilen
Honda Türkiye'deki fabrikasını kapatır.
DH yorumcusu "demokratik olmayan, özgürlük olmayan, siyasi diktatörlük olan ülkede kim yatırım yapmak ister ki" der.
Ford Almanya'daki üretimini azaltıp Türkiye'de üretimi çeşitlendirir ve artırır.
DH yorumcusu "Almanya'da 3000 avro Türkiye'de 500 avro, bedava işgücü" der.
Bakın her fikre, düşünceye kabulüm. Lakin tutarsızlık ve yalana tahammülüm yok.
Honda Türkiye'deki fabrikasını kapatır.DH yorumcusu "demokratik olmayan, özgürlük olmayan, siyasi diktatörlük olan ülkede kim yatırım yapmak ister ki" der....
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1 Yanıt Yanıtla +31
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Ayyıldız Türk 1 ay
Alırsan ford olursun lord
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Virtual Reality 1 ay
Emrin? Montajcı. Yaparım.
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parker48 1 ay
Ticari üreteceklerine biraz da binek üretsinler.
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Musty3535123 1 ay
ford honda vs bu markaların hiç biri üretim yerinde duygusal düşünmez. sonuç olarak kar marjına bakar. honda AB ile anlaşma yaptı, vergi avantajı sağladı. avrupadan üretimi kesip direk japonyadan yollayacak araçlarını. bizdeki durumlar alakası yok yani.
ford da vw ile anlaştı, fabrikalarında ortak üreticekler kimi araçlarını. Şansımıza bizdeki fabrika ya ek olarak vw üretimi çıktı.
ha ekonomi kötü, iyi yönetilmiyoruz, o ayrı.
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The.Mafia 1 ay
Helal olsun ford sana Honda gibi marka fabrika kapatıyor Türkiye’de ford yatırım yapıyor
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MOVISTAR 1 ay
Colognede staj için uğraşıyorum sürekli işçi çıkıyormuş şansıma bak. Duanıza ihtiyacım var dh halkı
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gcb1903 1 ay en beğenilen
Honda Türkiye'deki fabrikasını kapatır.
DH yorumcusu "demokratik olmayan, özgürlük olmayan, siyasi diktatörlük olan ülkede kim yatırım yapmak ister ki" der.
Ford Almanya'daki üretimini azaltıp Türkiye'de üretimi çeşitlendirir ve artırır.
DH yorumcusu "Almanya'da 3000 avro Türkiye'de 500 avro, bedava işgücü" der.
Bakın her fikre, düşünceye kabulüm. Lakin tutarsızlık ve yalana tahammülüm yok.
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bluedevil866 1 ay
Alamanya da adama toplamda 3000 eurodan maas vermek zorunda baslangic maasi olarak. Turkiye de ise 500 euro max.
Almanya'da 10 isci calistiracagina, Turkiye de 60 isci calisitrabilecek.
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cokbaska 1 ay
Adam haklı bu gidişle 100 dolara işçi bedava işgücü demek
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deoks 1 ay
Aya yolculuktan nerelere düşmüşsün be armstrong
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Ayyıldız Türk 1 ay
Alırsan ford olursun lord
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