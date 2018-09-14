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Ford Galaxy ve S-Max'e yeni dizel seçenekler eklendi

Son zamanlarda Ford'un Avrupa operasyonu ile ilgili birçok söylenti vardı. Ford, MPV ikilisi S-Max ve Galaxy'ye yeni dizel motor seçenekleri ekledi. Çift turbo desteği ile maksimum güç 240 bg!
8 ay
2,9b
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19
Otomobil Teknolojileri
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
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Mondeo'nun 2019'da makyajlanacağını duyuran Ford, MPV ikilisi S-Max ve Galaxy'ye yeni dizel motor seçenekleri ekleneceğinin haberini verdi. Ford'un 2.0 litrelik EcoBlue dizel ünitesi zaten iki modelde de kullanılmaktaydı fakat güç çıkışı değerleri artık daha fazla. Tek turbo ile 120 bg'den başlayıp 150 bg ve 190 bg'e ulaşan motor, çift turbo desteğiyle bu değeri 240 bg'e taşıyor.

Hem önden, hem de dört tekerlekten çekişli olarak alınabilen S-Max ve Galaxy ikilisinde, 6 ileri manuel veya 8 ileri tam otomatik şanzıman seçenekleri kullanıma sunulacak. 8 ileri tam otomatik şanzıman, düşük yakıt tüketimi ve pürüzsüz çalışma için yeniden kalibre edildi.

Tek yenilik motorda değil!

Ford, yalnızca kaputun altıyla ilgilenmedi. S-Max ve Galaxy, artık dur/kalk özelliği bulunan adaptif hız sabitleyiciyle de alınabilecek ancak bu donanım eklentisi sadece 8 ileri otomatik vites seçeneği ile geliyor.
18 metreye kadar algılama kapasitesi bulunan kör nokta uyarı sistemi, uzun far asistanı gibi donanımlar da artık bu modellerde yer almakta. Çift turbo destekli EcoBlue motor ile aktif gürültü sönümleme özelliğini standart olarak sunan Ford, lüks odaklı Vignale paketini ise sadece S-Max ile kombinledi.

Güncellenen S-Max ve Galaxy, Avrupa siparişlerini almaya başladı. Ford'un ikiliye yaptığı dokunuşların bir benzerini önümüzdeki aylarda Mondeo'da da görebiliriz. 

Ülkemizdeki güncel S-Max ve Galaxy Fiyatları  

2018 Ford S-Max 1.5 Style başlangıç fiyatı 254.500 TL ve otomatik versiyonu olan 2018 Ford S-Max 2.0 TDCi Titanium Powershift fiyatı ise 401.500 TL.
2018 Ford Galaxy 1.5 Style başlangıç fiyatı 264.500 TL ve otomatik versiyonu olan 2018 Ford Galaxy 2.0 TDCi Titanium Powershift fiyatı ise 421.500 TL. 

https://www.motor1.com/news/265861/2018-ford-s-max-galaxy/ Yorum Yaz
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sniper23 8 ay en beğenilen
Yeni ve Güçlü Türkiye'yi ilgilendirmeyen bir haber.
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ceo-tr 8 ay
400 bin ne ya. pesomu? yenmi? TL olmamalı. 400 bin buna vereceğime bulgaristandan, yunanistandan hem ev alırım, hem vatandaşlığı. bg plakayla vergisiz miss.
şimdi vatan haini derler. ben vatanseverim. ülkemi ve yurttaşlarımı seviyorum. ben 15 ay askerliğimide yaptım. maaşımı almadan peşin peşin 22 senedir vergimi de veriyorum. 1996 dan beri sigortalıyım.
tamam ülkemi seviyorum ama sevgide tek taraflı olmamalı. insan sevdiğini öper ama bu tecavüze giriyor. suç oluyor.
400 bin ne ya. pesomu? yenmi? TL olmamalı. 400 bin buna vereceğime bulgaristandan, yunanistandan hem ev alırım, hem vatandaşlığı. bg plakayla vergisiz miss.
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nikony 8 ay
2018 Ford S-Max 2.0 TDCi Titanium Powershift fiyatı ise 401.500 TL.

Bu paraya mercedes s serisi alınırdı bir zamanlar.
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ouzqan 8 ay
400 bin nedir ya arkadaş
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ladomfc61 8 ay
Ulan o paranin sayisal birimine abd de (400.000dolar) hem 2katli müstakil ev hem temiz bi audi q7 hemde 2 tane 2012 mustang alion
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Hemican 8 ay ladomfc61
Ulan o paranin sayisal birimine Korede (400.000 Kore Wonu) Anca 65 ekran tv ve ps4 alion.
Sonuc: Paranin sayisal birimi degil degeri onemli olan.
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ZETEC SE 8 ay
Hani banttan iniyordu mondeo ve mpvler.
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zotacing 8 ay ZETEC SE
Ford yalanladı o haberi.
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zeytinkoy 8 ay
Ford'un yeni 8 ileri tork konvertörlü otomatik şanzımanı
.
Ford çift kavramayı yavaş yavaş bırakıyor. Bence doğru bir karar.
Yeni Focus'ta da hem benzinli hem dizelde bu 8 ileri otomatik olacak.
Gerçi bu saatten sonta TR'de bu tip yeniliklerin bir anlamı yok artık.
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ceo-tr 8 ay
400 bin ne ya. pesomu? yenmi? TL olmamalı. 400 bin buna vereceğime bulgaristandan, yunanistandan hem ev alırım, hem vatandaşlığı. bg plakayla vergisiz miss.
şimdi vatan haini derler. ben vatanseverim. ülkemi ve yurttaşlarımı seviyorum. ben 15 ay askerliğimide yaptım. maaşımı almadan peşin peşin 22 senedir vergimi de veriyorum. 1996 dan beri sigortalıyım.
tamam ülkemi seviyorum ama sevgide tek taraflı olmamalı. insan sevdiğini öper ama bu tecavüze giriyor. suç oluyor.
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sniper23 8 ay en beğenilen
Yeni ve Güçlü Türkiye'yi ilgilendirmeyen bir haber.
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