Ford Galaxy ve S-Max'e yeni dizel seçenekler eklendi

Mondeo'nun 2019'da makyajlanacağını duyuran Ford, MPV ikilisi S-Max ve Galaxy'ye yeni dizel motor seçenekleri ekleneceğinin haberini verdi. Ford'un 2.0 litrelik EcoBlue dizel ünitesi zaten iki modelde de kullanılmaktaydı fakat güç çıkışı değerleri artık daha fazla. Tek turbo ile 120 bg'den başlayıp 150 bg ve 190 bg'e ulaşan motor, çift turbo desteğiyle bu değeri 240 bg'e taşıyor.



Hem önden, hem de dört tekerlekten çekişli olarak alınabilen S-Max ve Galaxy ikilisinde, 6 ileri manuel veya 8 ileri tam otomatik şanzıman seçenekleri kullanıma sunulacak. 8 ileri tam otomatik şanzıman, düşük yakıt tüketimi ve pürüzsüz çalışma için yeniden kalibre edildi.

Tek yenilik motorda değil!

Ford, yalnızca kaputun altıyla ilgilenmedi. S-Max ve Galaxy, artık dur/kalk özelliği bulunan adaptif hız sabitleyiciyle de alınabilecek ancak bu donanım eklentisi sadece 8 ileri otomatik vites seçeneği ile geliyor.

18 metreye kadar algılama kapasitesi bulunan kör nokta uyarı sistemi, uzun far asistanı gibi donanımlar da artık bu modellerde yer almakta. Çift turbo destekli EcoBlue motor ile aktif gürültü sönümleme özelliğini standart olarak sunan Ford, lüks odaklı Vignale paketini ise sadece S-Max ile kombinledi.



Güncellenen S-Max ve Galaxy, Avrupa siparişlerini almaya başladı. Ford'un ikiliye yaptığı dokunuşların bir benzerini önümüzdeki aylarda Mondeo'da da görebiliriz.

Ülkemizdeki güncel S-Max ve Galaxy Fiyatları

2018 Ford S-Max 1.5 Style başlangıç fiyatı 254.500 TL ve otomatik versiyonu olan 2018 Ford S-Max 2.0 TDCi Titanium Powershift fiyatı ise 401.500 TL.

2018 Ford Galaxy 1.5 Style başlangıç fiyatı 264.500 TL ve otomatik versiyonu olan 2018 Ford Galaxy 2.0 TDCi Titanium Powershift fiyatı ise 421.500 TL.

https://www.motor1.com/news/265861/2018-ford-s-max-galaxy/