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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Üç arka kameralı LG V40 ThinQ'nun lansman tarihi açıklandı

Güney Koreli teknoloji devi LG, üçü arkada, ikisi de önde olmak üzere toplam beş kamera ile gelecek yeni telefonunun ne zaman tanıtılacağını duyurdu. İşte LG V40 ThinQ ile ilgili son detaylar...
8 ay
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4
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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LG, önümüzdeki ayın başlarında tanıtılacak yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Güney Koreli şirket LG V40 ThinQ isimli cihazın Ekim ayında lanse edileceğini doğruladı. Yeni akıllı telefonla ilgili çok fazla bilgi yok ancak kamera yetenekleri ile ön plana çıkacak bir cihaz olması bekleniyor.
Ayrıca Bkz. "iPhone Xs'nin kamera yeteneklerini gösteren video yayınlandı"
LG V40 ThinQ ile ilgili yayınlanan raporların büyük bir kısmı güçlü kamera özelliklerine işaret ettiği için tanıtım etkinliği için gönderilen davetiyede de buna odaklanılması pek sürpriz olmadı. Haberler doğruysa telefon üçü arkada, ikisi de önde olmak üzere toplam beş kameraya sahip olacak.

Beş kameralı bir telefon olacak

LG'nin yeni telefonunun üç arka kameraya sahip ilk cihaz olmayacağını belirtmek gerekir. Bildiğiniz üzere bu yılın başlarında piyasaya sürülen Huawei P20 Pro üçlü kamera sistemi ile gelen ilk telefon olmuştu.
Bununla birlikte çok sayıda üretici çift ön kameralı telefon çıkarmaya başladı. LG V40 ThinQ'nun her ikisini de bir araya getiren ilk telefon olacağı tahmin ediliyor. LG, 4 Ekim tarihinde Güney Kore'de düzenleyeceği etkinlikte yeni akıllı telefonunu resmen tanıtacak. Yani cihazla tanışabilmemiz için önümüzde bir aydan daha kısa bir süre var.

https://www.youtube.com/watch?v=a7PSsb0Plms Yorum Yaz
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Bloodin 8 ay en beğenilen
Nokia'nın da 5 kameralısı geliyor (Nokia 9?), korkuyorum ki şuna doğru son hız gidiyoruz:
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sistemli adam 8 ay
lg nin bu işi bırakması için ne olması gerekiyor ?
tv, panel hatta beyaz eşya işinde bile başarılı ama bu konuda iyi değil.
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Tommy Shelby 8 ay
Kim çıkardı bu akımı
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ouzqan 8 ay
Her moda da olduğu gibi bu kamera modasının da sonu yakındır ama daha sonraki gelecek modadan daha da korkar olduk.
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Bloodin 8 ay en beğenilen
Nokia'nın da 5 kameralısı geliyor (Nokia 9?), korkuyorum ki şuna doğru son hız gidiyoruz:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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