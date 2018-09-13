Üç arka kameralı LG V40 ThinQ'nun lansman tarihi açıklandı

LG, önümüzdeki ayın başlarında tanıtılacak yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Güney Koreli şirket LG V40 ThinQ isimli cihazın Ekim ayında lanse edileceğini doğruladı. Yeni akıllı telefonla ilgili çok fazla bilgi yok ancak kamera yetenekleri ile ön plana çıkacak bir cihaz olması bekleniyor.

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LG V40 ThinQ ile ilgili yayınlanan raporların büyük bir kısmı güçlü kamera özelliklerine işaret ettiği için tanıtım etkinliği için gönderilen davetiyede de buna odaklanılması pek sürpriz olmadı. Haberler doğruysa telefon üçü arkada, ikisi de önde olmak üzere toplam beş kameraya sahip olacak.

Beş kameralı bir telefon olacak

LG'nin yeni telefonunun üç arka kameraya sahip ilk cihaz olmayacağını belirtmek gerekir. Bildiğiniz üzere bu yılın başlarında piyasaya sürülen Huawei P20 Pro üçlü kamera sistemi ile gelen ilk telefon olmuştu.

Bununla birlikte çok sayıda üretici çift ön kameralı telefon çıkarmaya başladı. LG V40 ThinQ'nun her ikisini de bir araya getiren ilk telefon olacağı tahmin ediliyor. LG, 4 Ekim tarihinde Güney Kore'de düzenleyeceği etkinlikte yeni akıllı telefonunu resmen tanıtacak. Yani cihazla tanışabilmemiz için önümüzde bir aydan daha kısa bir süre var.

https://www.youtube.com/watch?v=a7PSsb0Plms