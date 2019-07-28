Tesla otomobillere Youtube ve Netflix uygulamaları geliyor

Teknoloji Editörü
Tesla modellerinin ön konsollarının, günümüz otomobillerine oranla çok faklı olduğunu söylemek mümkün. Örneğin Model S, geniş bir 17 inç dokunmatik ekrana sahipken, Model 3 ise 15 inç dokunmatik ekrana sahip. Bu da sürücülere birçok avantaj getiriyor.
Videolar şimdilik araç durduğunda izlenecekSon zamanlarda Tesla, Beach Buggy Racing 2 ve Chess gibi oyunları Tesla otomobillerine getiren Arcade deneyimini duyurmuştu. Şimdi ise Elon Musk, Tesla otomobillerinin yakında YouTube ve Netflix uygulamalarını alacağını açıkladı. Bu iki uygulama da şimdilik araç durduğu zaman çalışacak.
Tam otonom sürüş özelliği gerekli onayları aldığında ve resmi olarak başlatıldığında ise, Tesla otomobiller hareket halindeyken videolar izlenebilecek. Elon Musk, Tesla bilgi eğlence platformunu, gelecekte daha fazla uygulama ve oyun için, üçüncü taraf geliştiricilere açmayı düşündüklerini de açıkladı.
https://twitter.com/elonmusk/status/1155179932474957825 Yorum Yaz Paylaş Tweetle