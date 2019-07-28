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Tesla otomobillere Youtube ve Netflix uygulamaları geliyor

Elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın patronu Elon Musk, yakın bir dönemde Tesla modellerine Youtube ve Netflix uygulamalarının geleceğini duyurdu. İşte konunun detayları.
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Tesla modellerinin ön konsollarının, günümüz otomobillerine oranla çok faklı olduğunu söylemek mümkün. Örneğin Model S, geniş bir 17 inç dokunmatik ekrana sahipken, Model 3 ise 15 inç dokunmatik ekrana sahip. Bu da sürücülere birçok avantaj getiriyor.

Videolar şimdilik araç durduğunda izlenecek

Son zamanlarda Tesla, Beach Buggy Racing 2 ve Chess gibi oyunları Tesla otomobillerine getiren Arcade deneyimini duyurmuştu. Şimdi ise Elon Musk, Tesla otomobillerinin yakında YouTube ve Netflix uygulamalarını alacağını açıkladı. Bu iki uygulama da şimdilik araç durduğu zaman çalışacak.

Tam otonom sürüş özelliği gerekli onayları aldığında ve resmi olarak başlatıldığında ise, Tesla otomobiller hareket halindeyken videolar izlenebilecek. Elon Musk, Tesla bilgi eğlence platformunu, gelecekte daha fazla uygulama ve oyun için, üçüncü taraf geliştiricilere açmayı düşündüklerini de açıkladı.

https://twitter.com/elonmusk/status/1155179932474957825 Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 1 sa.
yanında tekerlek verse iyi güzel diyecektim :)
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berk768 1 sa.
Böyle boş işler ile uğraşmaya devam etsinler yakında iflas edecekler şuan cepten yiyolar :D
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jasonw 2 sa.
tam otonom sisteme geçmeden bu hamlenin yapılmasını sakıncalı buluyorum.
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Rachsuchtig 1 sa. jasonw
Şuan zaten araba park halindeyken çalışıyor mesela arabayı şarj ederken içinde oturup izleyebilirsiniz. Özellikle uzun yolculuklarda iş görür
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