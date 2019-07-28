Tesla otomobillere Youtube ve Netflix uygulamaları geliyor

Tesla modellerinin ön konsollarının, günümüz otomobillerine oranla çok faklı olduğunu söylemek mümkün. Örneğin Model S, geniş bir 17 inç dokunmatik ekrana sahipken, Model 3 ise 15 inç dokunmatik ekrana sahip. Bu da sürücülere birçok avantaj getiriyor.

Videolar şimdilik araç durduğunda izlenecek

https://twitter.com/elonmusk/status/1155179932474957825

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Son zamanlarda Tesla, Beach Buggy Racing 2 ve Chess gibi oyunları Tesla otomobillerine getirendeneyimini duyurmuştu. Şimdi ise Elon Musk, Tesla otomobillerinin yakındaveuygulamalarını alacağını açıkladı. Bu iki uygulama da şimdilik araç durduğu zaman çalışacak.Tam otonom sürüş özelliği gerekli onayları aldığında ve resmi olarak başlatıldığında ise,otomobillervideolar izlenebilecek.Tesla bilgi eğlence platformunu, gelecekte daha fazla uygulama ve oyun için,geliştiricilere açmayı düşündüklerini de açıkladı.