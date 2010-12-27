Ford, Start-Stop teknolojisini hybrid olmayan otmobillerinde de kullanacağını açıkladı

Elektrikli otomobil savaşının gittikçe kızıştığı bugünlerde geleneksel içten yanmalı motora sahip otomobillerin de daha az yakıt tüketmeleri ve daha az emsiyon değerlerine sahip olmaları için çalışılmaya devam ediyor.Özellikle şehir içi yakıt tüketimini ve emsiyonu azaltmak için geliştirilen start-stop sistemini kullanan markaların sayısı gün geçtikçe artıyor.

En büyük Amerikan otomobil üreticilerinden Ford da bugün bu önemli teknolojiyi birçok otomobiline entegre edeceğini açıkladı. Şu an Fusion, Escape Hybrid ve Avrupa'da satılan birkaç model Ford'da zaten mevcut olan sistem, markanın diğer otomobillerinde de görev yapmaya başlayacak. Dizel ve benzinli motor farketmeksizin görev yapabilecek olan Start-Stop sistemi yeni Focus, C-MAX ve Grand C-MAX modellerinde de yakın zamanda opsiyon olarak alınabilecek.

Ford ayrıca start-stop teknolojisinin en önemli 5 avantajnı da açıklamış;

--Şehir içi sürüşlerde %10 civarında daha az yakıt tüketiliyor.

--Stop konumunda 0 emisyon salınımı yapılıyor.

--Motor dursa da otomobilin içi sıcak veya soğuk kalabiliyor.

--Sistem sessiz ve farkedilemeyecek şekilde işliyor.

--Ekstra bakım gerektirmiyor.