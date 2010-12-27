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Ford, Start-Stop teknolojisini hybrid olmayan otmobillerinde de kullanacağını açıkladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Elektrikli otomobil savaşının gittikçe kızıştığı bugünlerde geleneksel içten yanmalı motora sahip otomobillerin de daha az yakıt tüketmeleri ve daha az emsiyon değerlerine sahip olmaları için çalışılmaya devam ediyor.Özellikle şehir içi yakıt tüketimini ve emsiyonu azaltmak için geliştirilen start-stop sistemini kullanan markaların sayısı gün geçtikçe artıyor.

En büyük Amerikan otomobil üreticilerinden Ford da bugün bu önemli teknolojiyi birçok otomobiline entegre edeceğini açıkladı. Şu an Fusion, Escape Hybrid ve Avrupa'da satılan birkaç model Ford'da zaten mevcut olan sistem, markanın diğer otomobillerinde de görev yapmaya başlayacak. Dizel ve benzinli motor farketmeksizin görev yapabilecek olan Start-Stop sistemi yeni Focus, C-MAX ve Grand C-MAX modellerinde de yakın zamanda opsiyon olarak alınabilecek.

Ford ayrıca start-stop teknolojisinin en önemli 5 avantajnı da açıklamış;

--Şehir içi sürüşlerde %10 civarında daha az yakıt tüketiliyor.

--Stop konumunda 0 emisyon salınımı yapılıyor.

--Motor dursa da otomobilin içi sıcak veya soğuk kalabiliyor.

--Sistem sessiz ve farkedilemeyecek şekilde işliyor.

--Ekstra bakım gerektirmiyor.


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bortecinenumu 8 yıl
sonradan takılmıyor mu acaba :D
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faruk 8 yıl
Motorun çalışmasında bir gecikme olmuyor. Ford Escape Hybrid kullandım bir süre. Gerçi onda elektrik motoru olduğu için benzinli motor geç kalsa bile elektrik idare ediyor ama benzinli motorlarda durum nasıl olur bilemiyorum.

Ayrıca motorun çalışması sırasında bir gürültü veya sarsıntı da olmuyor.
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cbenlidayi 8 yıl
sistem gecikmesi 1-2 saniye degil 0.1 saniye civarlarında diye biliyorum hissetmiyorsun bile
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Metalurjist 8 yıl
Bu sistem tam olarak nasıl çalışıyor? Neye göre stop ediyor sonra çalışıyor?

Punto evo da bile olduğunu düşünürsek geç kalınmış
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Eoudoxias 8 yıl

dexter48

Bu sistem tam olarak nasıl çalışıyor? Neye göre stop ediyor sonra çalışıyor?


vitesi boşa alıyorsun sistem gaz vermeyi kesiyor. tekrar vitese taktın mı sistem gaz vermeye devam ediyor.

en basit acıklaması bu
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Otomobil Teknolojileri, focus ve ford
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