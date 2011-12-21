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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ford USB Music Box aparatı AUX uyumlu alıcılara depolama birimlerinden müzik çalma ve şarj etme imkanı veriyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Sync adlı yeni nesil araç içi bilgi ve eğlence sistemiyle büyük beğeni toplayan otomotiv üreticisi Ford, hali hazırda kullanılan modelleri için AUX uyumlu USB Music Box aparatıyla eğlence deneyimini üst seviyeye taşıyor.

USB Music Box aparatı, Ford modellerinden fabrika çıkışı CD çalarlarında USB girişi olmayan kullanıcılar için AUX girişinden bağlanabilme imkanı sunuyor. Kullanıcılar bu sayede sahip oldukları USB depolama birimlerine yükledikleri MP3'leri aracın müzik çaları üzerinden oynatabiliyor ve USB üzerinden şarj olabilen tüm cihazları da şarj edebiliyor. Parçalar müzik çaların standart uzaktan kumandası ile de kontrol edilebiliyor.

USB Music Box aparatı araç içerisinde sürücü ve yolcuları rahatsız etmeyecek şekilde yerleştirilebiliyor. İstenirse torpido gözü, ön konsol veya sürücünün sağ kolunu dayadığı dirseklik içerisinde monte edilen aparata takılan USB aygıtı da böylece ortadan kaybolmuş oluyor.

USB Music Box aparatı monte edildikten sonra bir saatten daha kısa bir süre içerisinde kullanıma hazır hale geliyor. Aparat yılbaşından itibaren 83£ karşılığında piyasada olacak. Aparatın uyumlu olduğu modeller şu şekilde:

Fiesta 2006 - 2008
Fusion 2006+
Focus 2004 - 2011
C-MAX 2003 - 2010
Kuga
Mondeo 2004+
S-MAX
Galaxy 2006+
Transit Connect 2006+
Transit 2006+

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Batuist 7 yıl en beğenilen
otomobillerdeki bilgisayar teknolojilerinin hala yetersiz olduğu görüşündeyim. PC teknolojisi çok hızlı ilerlerken neden bu alana girmekte bu kadar geç kalınıyor anlamış değilim. sadece çok lüks modellerde sınırlı kullanım alanı mevcut ama bence teknoloji daha fazla entegre edilmeli (PC teknolojsi tabi)
otomobillerdeki bilgisayar teknolojilerinin hala yetersiz olduğu görüşündeyim. PC teknolojisi çok hızlı ilerlerken neden bu alana girmekte bu kadar geç kalınıyo...
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umutarslan.com 7 yıl
aux girişi olmayan araçlar için bu tip cihazlar var marka modele göre aratın çıkıyor.Benim araçta 6lı changer var bu cihazı takınca aynı cd tamış gibi parçaların isimleri ve orjinal teypten şarkı değişimi yapılıyor..(muş)

hepsiburada.com/...


@batuist

şuan orta seviye araçlar diye tabir edilen 40-50bin tl olan araçlar normalde 10bin dolar civarı.şimdi pc sistemi koysan 1-2bin dolar onlar tutar araç maliyetini çok arttırır heleki bizim ülkede.O yüzden sadece en lüx araçlara takılıyor.düşünsenize ön konsolda 1 ipad arkada 2tane bunun 3g wifi modemi alt yapısı vs vs 3bin doları geçer :) ben aracımın bagajına notebook koymayı düşünüyorum 7" vga girişli lcd bulursan ön konsola yakışır.

ötv yüzünden 2bin dolarlık donanım 6bindolar artıyo
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34HRN60 7 yıl
hani yok dahaca pıyasada cıkmayacakmıydı yılbasında :S
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Batuist 7 yıl en beğenilen
otomobillerdeki bilgisayar teknolojilerinin hala yetersiz olduğu görüşündeyim. PC teknolojisi çok hızlı ilerlerken neden bu alana girmekte bu kadar geç kalınıyor anlamış değilim. sadece çok lüks modellerde sınırlı kullanım alanı mevcut ama bence teknoloji daha fazla entegre edilmeli (PC teknolojsi tabi)
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