Ford USB Music Box aparatı AUX uyumlu alıcılara depolama birimlerinden müzik çalma ve şarj etme imkanı veriyor

Sync adlı yeni nesil araç içi bilgi ve eğlence sistemiyle büyük beğeni toplayan otomotiv üreticisi Ford, hali hazırda kullanılan modelleri için AUX uyumlu USB Music Box aparatıyla eğlence deneyimini üst seviyeye taşıyor.





USB Music Box aparatı, Ford modellerinden fabrika çıkışı CD çalarlarında USB girişi olmayan kullanıcılar için AUX girişinden bağlanabilme imkanı sunuyor. Kullanıcılar bu sayede sahip oldukları USB depolama birimlerine yükledikleri MP3'leri aracın müzik çaları üzerinden oynatabiliyor ve USB üzerinden şarj olabilen tüm cihazları da şarj edebiliyor. Parçalar müzik çaların standart uzaktan kumandası ile de kontrol edilebiliyor.





USB Music Box aparatı araç içerisinde sürücü ve yolcuları rahatsız etmeyecek şekilde yerleştirilebiliyor. İstenirse torpido gözü, ön konsol veya sürücünün sağ kolunu dayadığı dirseklik içerisinde monte edilen aparata takılan USB aygıtı da böylece ortadan kaybolmuş oluyor.





USB Music Box aparatı monte edildikten sonra bir saatten daha kısa bir süre içerisinde kullanıma hazır hale geliyor. Aparat yılbaşından itibaren 83£ karşılığında piyasada olacak. Aparatın uyumlu olduğu modeller şu şekilde:





Fiesta 2006 - 2008

Fusion 2006+

Focus 2004 - 2011

C-MAX 2003 - 2010

Kuga

Mondeo 2004+

S-MAX

Galaxy 2006+

Transit Connect 2006+

Transit 2006+