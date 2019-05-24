Ford'dan insansı otonom teslimat robotu: Digit

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Online alışveriş ve otonom teknolojiler, son dönemde ismini çok sık duyduğumuz kavramlar arasında. Söz konusu iki kavram ilk bakışta birbiriyle alakasız gibi görünse de, dünyanın önde gelen şirketleri bu ikiliyi aynı potada eritecek teknolojik ürünler üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda hareket eden Ford, Digit adını verdiği otonom teslimat robotunu tanıttı.

Digit; Ford ve Agility Robotics ortaklığında yürütülen Ar-Ge çalışmalarının ürünü. İnsan gibi görünen bu iki bacaklı akıllı robot, hafif bir malzemeden üretilmesi sayesinde sadece 20 kg ağırlığa sahip. Engebeli arazilerde rahat biçimde yürüyebilen otonom teslimat robotu, engelleri dengesi bozulmadan aşabiliyor.

Otonom robot, Ford'un sürücüsüz araçlarıyla taşınıyor

Kendi kendine katlanarak oldukça küçük bir hacme ulaşabilen otonom robot, belirtilen adrese teslimatını yapmak için Ford’un sürücüsüz aracıyla taşınıyor. Son noktaya ulaşıldığında araçtan inen robota ihtiyaç duyacağı tüm bilgi kablosuz olarak iletiliyor. Teslimatını sorunsuz gerçekleştiren Digit, paketin sahibine bildirim göndermeyi de ihmal etmiyor.

LİDAR ve stereo kameralarla donatılan otonom robotun özellikle merdiven inip çıkma performansı ile uzmanları etkilediği söyleniyor. Aşağıdaki videodan Ford’un otonom robotu Digit’in tanıtımını izleyebilirsiniz.