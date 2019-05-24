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Ford'dan insansı otonom teslimat robotu: Digit

Global trendleri yakından takip eden Ford, online alışveriş ve otonom teknolojileri bir araya getiren yeni teknolojik ürününü tanıttı. Ford'un otonom teslimat robotu Digit'in özellikleri haberimizde:
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
3,1b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Ford'dan insansı otonom teslimat robotu: Digit
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Online alışveriş ve otonom teknolojiler, son dönemde ismini çok sık duyduğumuz kavramlar arasında. Söz konusu iki kavram ilk bakışta birbiriyle alakasız gibi görünse de, dünyanın önde gelen şirketleri bu ikiliyi aynı potada eritecek teknolojik ürünler üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda hareket eden Ford, Digit adını verdiği otonom teslimat robotunu tanıttı.

Digit; Ford ve Agility Robotics ortaklığında yürütülen Ar-Ge çalışmalarının ürünü. İnsan gibi görünen bu iki bacaklı akıllı robot, hafif bir malzemeden üretilmesi sayesinde sadece 20 kg ağırlığa sahip. Engebeli arazilerde rahat biçimde yürüyebilen otonom teslimat robotu, engelleri dengesi bozulmadan aşabiliyor.

Otonom robot, Ford'un sürücüsüz araçlarıyla taşınıyor 

Kendi kendine katlanarak oldukça küçük bir hacme ulaşabilen otonom robot, belirtilen adrese teslimatını yapmak için Ford’un sürücüsüz aracıyla taşınıyor. Son noktaya ulaşıldığında araçtan inen robota ihtiyaç duyacağı tüm bilgi kablosuz olarak iletiliyor. Teslimatını sorunsuz gerçekleştiren Digit, paketin sahibine bildirim göndermeyi de ihmal etmiyor.

LİDAR ve stereo kameralarla donatılan otonom robotun özellikle merdiven inip çıkma performansı ile uzmanları etkilediği söyleniyor. Aşağıdaki videodan Ford’un otonom robotu Digit’in tanıtımını izleyebilirsiniz.


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StaatSanWalt 2 hf. en beğenilen
İnternetten gönderilen siparişi robotlar kendi sisteminde işleyecek.
Paketlemeyi robotlar yapabilecek.
Otonom araçlarla entegre olursa eve kadar teslimatı robotlar yapabilecek, bir ürün sipariş ettiğimizde insanla muhatap olmayacağız, ve bu çok yakın tarihte olacak.
İnternetten gönderilen siparişi robotlar kendi sisteminde işleyecek.Paketlemeyi robotlar yapabilecek.Otonom araçlarla entegre olursa eve kadar teslimat...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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nehuse 2 hf.
Buna yerli yazılım yükleyip geldik evde bulamadık şubeden alın , adres yanlış vb çakallıklar ogretip performansıni 2 ye katlamak lazım bu sayede 1 robot 2 robotluk iş yapar :)
Buna yerli yazılım yükleyip geldik evde bulamadık şubeden alın , adres yanlış vb çakallıklar ogretip performansıni 2 ye katlamak lazım bu sayede 1 robot 2 robot...
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mcebi001 1 hf.
Bence robotlar insan sağlığı açısından tehlikeli yada yeterli iş gücünün olmadığı yerlerde kullanılmalı insanlar zaten tembel ölümüne tembelliğin gereği yok....
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Haplo 1 hf.
Elinden alıverirler; uğraş dur sonra.
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DH Misafiri 1 hf.
Detroit oyunu gerçek olacak anlaşılan.
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Bay Robot 2 hf.
İnsan her zaman daha üstündür. Amerika’da ve saire robotlar faydalı olabilir çünkü bizdeki gibi üç kişilik işi tek kişiye yaptırmıyorlar...
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gvenc 2 hf.
fallout hissi verdi :) robotun renginin pastelliği falan :D
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ardabeyim 2 hf.
1:31'deki hareket... robotun kolunu koparıp yapmadılarsa bir şey bilmiyorum :D
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nehuse 2 hf.
Buna yerli yazılım yükleyip geldik evde bulamadık şubeden alın , adres yanlış vb çakallıklar ogretip performansıni 2 ye katlamak lazım bu sayede 1 robot 2 robotluk iş yapar :)
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Seyrim 2 hf.
Yakında polislerde robot olunca göreceğim insanlığın halini..Kaçacak yer arayacak..
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bullx 2 hf. Seyrim

asıl olay yargı infaz işlemlerinin dredd deki gibi anında yapılmasıyla olur.

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StaatSanWalt 2 hf. en beğenilen
İnternetten gönderilen siparişi robotlar kendi sisteminde işleyecek.
Paketlemeyi robotlar yapabilecek.
Otonom araçlarla entegre olursa eve kadar teslimatı robotlar yapabilecek, bir ürün sipariş ettiğimizde insanla muhatap olmayacağız, ve bu çok yakın tarihte olacak.
2 Yanıt Yanıtla +8
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kenbalx 2 hf. StaatSanWalt
Bu kadar insan işsiz kalınca can ve mal güvenliği için robot korumalarda tutarlar...
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Virtual Reality 2 hf. StaatSanWalt
İnsan kim ki
Bir gün herkes robotlara saygı gösterecek.
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