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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ford, eWhellDrive teknolojisinin tanıtımını gerçekleştirdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ford, eWhellDrive teknolojisinin tanıtımını gerçekleştirdi

Önde gelen otomobil üreticilerinden Ford ile Alman otomotiv parça üreticisi ve tedarikçisi Schaeffler firması tarafından geliştirilen eWhellDrive teknolojisinin tanıtımı gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz hafta Belçika, Lommel'de gerçekleştirilen tanıtım ile ortaya çıkan eWhellDrive, 2050 yılında 9,3 milyar oranına ulaşacak dünya nüfusu ve bu nüfus içerisinde yer alan 6,4 milyar insanın şehirlerde yaşayacağı düşünülerek geliştiriliyor. Kalabalık kentler için daha ufak boyutlu, daha çevik ve daha çevreci araçlar fikri etrafından toplanan iki firmanın hazırladığı eWhellDrive teknolojisi, geleneksel elektrikli araçlardan farklı olarak arka tekerler içerisine yerleştirilmiş ve kendi fren/soğutma sistemi olan iki bağımsız elektrik motoru ile işliyor. Bu iki motor sayesinde aracın içerisinde pil haricinde başka bir motor yer almıyor ve bu sayede büyük bir yer tasarrufu sağlanmış oluyor.
 
Ford, eWhellDrive teknolojisinin tanıtımını gerçekleştirdi
Ayrıca yeni geliştirilen ve yana hareket eden teker yapısı sayesinde sıkışık şehirler içerisinde çok daha kolay park imkanı verebilen eWhellDrive teknolojisi, ilk tanıtımlarda Ford'un Fiesta modeli üzerinde gösterilmiş olsa da, iki firma 2015 yılında RWTH Aachen Bilimleri Enstitüsü ve Regensburg Üniversitesi ile bir takım olarak iki yeni araç daha geliştirmeyi düşünüyor.
Şimdilik çok fazla teknik bilgi yer almayan ve ciddi anlamda hangi araçlar içerisinde yer alacağı belli olmaya sistem için hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. 
 
Ford, eWhellDrive teknolojisinin tanıtımını gerçekleştirdi

http://www.ewheeldrive.fordmedia.eu/enhanced.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
umutarslan.com 6 yıl
borbetlisi olursa çok satar :D
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dirty_dancer 6 yıl
Yemin ederim benim aklıma gelmişti :D
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Marmarali 6 yıl
Abi naptın ; sorma ya motoru vurdum :)
Bizim buralarda arabanın altını vurursun ara ara :) şimdi bu araba bizde olsa abi motoru vurdum dağıttım muhabbetleri olur tonla.
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Şeker Hapı 6 yıl
ön taraf aston martin gibi olmuş
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